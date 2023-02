Häfele Blackbox landet in München

„Mit dem Wechsel in die Halle C2 machen wir deutlich, welche Kompetenz sich Häfele in den letzten Jahren im Bereich Raum- und Möbellicht aufgebaut hat“, sagt Gregor Riekena, seit Januar neuer CEO der Häfele Gruppe. „Dazu zählt der konsequente Ausbau der Häfele Loox-Lösungen und die Integration der Stuttgarter LED-Pioniere Nimbus im Jahr 2019 in die Häfele Gruppe. Die Besuchenden können in München erleben, welchen Mehrwert ein perfekt abgestimmtes Zusammenspiel zwischen den Loox Möbellichtlösungen und den Leuchten von Nimbus für die Planung und Realisierung von Raumkonzepten bietet“, so Gregor Riekena weiter.Auf der BAU 2023 zeigt Häfele mit seiner funkbasiertenLösung wie Raum- und Möbellicht mit Wandschaltern und Sensoren verknüpft werden können, um für jede Raumnutzung ohne aufwendigen Verkabelungsaufwand die passende Lichtstimmung zu generieren. Mit Licht und einer intelligenten Steuerung kann derselbe Raum unterschiedlichste Atmosphären transportieren.All dies können die Besuchenden der BAU 2023 im Häfele Blackbox-Cube erleben. Entwickelt wurde der Münchner Messestand in formaler und inhaltlicher Anlehnung an den neuen Stuttgarter Häfele und Nimbus Showroom „ Blackbox “, der im Herbst 2022 eröffnet wurde. Konzipiert hat beides die Stuttgarter Kreativagentur jangled nerves. Ein Decken-Grid ausundtaucht das Innere des ganz in schwarz gehaltenen Messestand-Kubus in unterschiedliche Lichtstimmungen, bei dem sich dank der Häfele Connect Technologie jede Leuchte separat ansteuern lässt. Häfele Connect ermöglicht flexibel programmierbares Schalten der Leuchten, Dimmen, das Verändern der Farbtemperatur und das Voreinstellen individueller Lichtszenarien für verschiedene Nutzungen. Im Blackbox-Cube in München erweitert zudem eine beeindruckende LED-Wand das physische Messeerlebnis ins Digitale.Der Häfele Messestand auf der BAU 2023 nimmt die Besuchenden mit auf eine Reise in die Zukunft der Hotelnutzung. Denn im Bereich des gewerblichen Wohnens, also in Hotels oder auch in Micro-Living-Apartments, lässt sich besonders eindrucksvoll erleben, was Konnektivität dank Häfele Connect bedeuten kann: Durch kabellos miteinander kommunizierende Anwendungen gelingt es, Räume flexibler und effizienter zu nutzen.Das klassische Szenario im Hotel ist das tagsüber meist leerstehende Zimmer. Mithilfe digitaler und smarter Lösungen lässt sich jedoch in kürzester Zeit das meist nur zum Übernachten genutzte Hotelzimmer zum Arbeitsplatz oder Besprechungsraum umfunktionieren. Dafür liefert Häfele sowohl die passenden digitalen Werkzeuge als auch relevante Bauteile für einen wandelbaren Innenausbau und nicht zuletzt die nötige Unterstützung bei der Planung, Ausführung und für den späteren Betrieb der Immobilie.Über Häfele Connect lässt sich auch das Identifikations- und Schließsystemfür Türen und Möbel einbinden. So wird etwa beim Öffnen einer Hotelzimmertür die Beleuchtung angesteuert und der Raum in eine angenehme Willkommensstimmung versetzt. Oder das Zimmer wird als Arbeitsplatz gebucht, das Bett dafür weggeklappt und der Schrank mit integriertem Drucker freigeschalten.Durch eine Einbindung der Häfele Systeme in smarte Hotelsoftware und andere innovative Apps von Drittanbietern wird aus einem oft nur stundenweise genutzten Hotel eine 24/7 Immobilie, die weit mehr als „nur“ Zimmer zum Übernachten bietet.Die Objekt- und Hotelspezialisten bei Häfele, die auch auf der BAU als Ansprechpartner vor Ort sind, unterstützen verlässlich Planer, Bauherren, Betreiber und Verarbeiter von der ersten Planung über die Ausschreibung und Ausführung bis zum laufenden Betrieb. Die große Sortimentsbreite und herstellerneutrale Beratung rund um den Innenausbau sind die zentralen Säulen der 360° Objekt-Kompetenz bei Häfele.Auf der BAU 2023 präsentiert Häfele zudem seine ausgebauten. Bereits vor konkreten Projekten unterstützt Häfele Verarbeiter und Planer mit seinen Schulungen der. Später im Projektverlauf steht Häfele etwa für Licht- und Akustikplanungen zur Verfügung oder liefert maßgeschneidert vormontierte Produkte. Die Idee dahinter: die Häfele Experten wie zusätzliche Mitarbeiter einplanen, um selber mehr Ressourcen zu haben. Auch während und nach der Inbetriebnahme kümmert sich Häfele mit einem After Sales Service um Licht, Vernetzung, elektronische Schließsysteme und deren Wartung.„Unsere Kunden schätzen uns schon seit jeher nicht nur als Spezialist für Beschläge, Schließsysteme oder Licht, sondern auch als starker und verlässlicher Partner, der sie über die kompletten Arbeitsprozesse begleitet und unterstützt“, betont Gregor Riekena.Neben den Raum- und Möbellichtlösungen von Nimbus und Loox und dem Dialock Identifikations- und Schließsystem zeigt Häfele auf der BAU 2023 das erfolgreicheSortiment. Mit dem Trennwandsystem lassen sich Räume unterschiedlich und flexibel gestalten. Der Optik und Funktion sind dabei kaum Grenzen gesetzt: ob in Glas oder mit Holz, Schieben oder Falten, transparent oder blickdicht, schallisolierend, manuell oder elektronisch gesteuert. Häfele Spezialisten unterstützen dabei von der Beratung über die Planung bis zur Ausführung, um eine optimale Lösung umzusetzen.Abgerundet wird die Häfele Produktpräsentation auf der BAU 2023 mit dem mehrfach ausgezeichneten Zargenbefestiger Häfele. Der auf einem Klemmprinzip basierende Frame Fix ermöglicht eine schnelle, einfache und vor allem ökologisch unbedenkliche Türmontage und -demontage für Holzumfassungszargen. Das rein mechanische Befestigungssystem kommt dabei ganz ohne Montageschaum aus, der beim klassischen Setzen einer Zarge die Regel ist. Zudem lässt sich Frame Fix nachträglich verstellen und ist vollkommen rückbaubar. Für diese Produktinnovation im Sinne einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft wurde Frame Fix zuletzt mit dem „Blauen Engel“ und dem „Deutschen Nachhaltigkeitspreis Design 2022“ ausgezeichnet. Das System ist in abgestuften Varianten für Wandstärken von 80 bis 305 Millimetern Stärke verfügbar.Standort: Halle C2, Stand 538Wir freuen uns, Sie im April an unserem Stand begrüßen zu dürfen.