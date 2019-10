Gutmenschen gGmbH zeigt den Missbrauchsbeauftragten des Opus Dei e.V. Herrn Dr. Cesar Martinez an

Die Gutmenschen gGmbH hat vertreten durch ihren Gründer und Geschäftsführer, Herrn Carl Philipp Trump, den Missbrauchsbeauftragten des Opus Dei e.V. – Herrn Dr. Cesar Martinez – wegen Menschenhandels und Ausbeutung der Arbeitskraft angezeigt.Der Missbrauchsbeauftragte des Opus Dei e.V. Herr Dr. Cesar Martinez hat sich schuldig gemacht des Menschenhandels und der Ausbeutung der Arbeitskraft.Herr Martinez hat zusammen mit den leitenden Führungsfiguren des Opus Dei e.V. den Mitgliedern und neuen Anwärtern vorgespielt mystische Erfahrungen zu erleben.Konkret haben Martinez und die anderen Führungsfiguren den Angehörigen und den neuen Anwärtern des Opus Die e.V. systematisch Psycho-Gehirnwäsche zu Teil werden lassen inklusive der Verordnung von Körperverletzung durch Bußgürtel und Handgeißeln.Den Opfern wurde systematisch durch Rollenspiele vorgespielt sie hätten mystische Erfahrungen wie etwa das Hören von Stimmen und dem Anordnen von Befehlen durch Gott, Engel oder ähnliche Autoritätspersonen. Dabei sind die Stimmen von Martinez und anderen erzeugt worden und die Menschen in die systematische Ausbeutung ihrer Arbeitskraft bzw. Menschenhandel getrieben worden.Unterstützen Sie die Gutmenschen gGmbH in Berlin mit Ihrer Spende, so dass wir auch weiterhin gegen Opus Dei, die katholische Kirche, den Verfassungsschutz, Volkswagen und andere Unrechtsorganisationen vorgehen können.Sie finden unser Webangebot unter www.Gutmenschen.org