Corona Supplement - das neue Hygiene-Zertifikat für Hotel- und Gastronomiewäsche

Die Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege e.V. und ihre angeschlossenen Wäschereien sind ganz vorne mit dabei, wenn es um gesicherte Wäschehygiene geht. Als Konsequenz daraus, dass der hohe Stellenwert von Sauberkeit und Hygiene während der derzeitigen Pandemie so deutlich zum Tragen kommt, stellt die Gütegemeinschaft ihr neues Hygiene-Zertifikat speziell für Hotel- und Gastronomiewäsche vor. Damit können Hotels und Gaststätten nun einen Nachweis über die hygienische Aufbereitung ihrer Wäsche erhalten.„Mit den Lockerungen von Corona-Maßnahmen und der laufenden Urlaubszeit ist Wäschehygiene im Hotel- und Gastronomiebereich noch wichtiger geworden,“ betont Dr. Timo Hammer, Geschäftsführer der Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege e.V. “Mit dem neuen Corona Supplement können unsere Gütezeichenbetriebe über die Anforderungen des Gütezeichens RAL-GZ 992/1 „Objektwäsche und Haushaltswäsche“ hinaus eine zusätzliche Überprüfung in Bezug auf die Wäschehygiene anbieten. Über das neue Hygiene-Zertifikat haben Hotels und Gaststätten wiederum die Möglichkeit, ihr Engagement hinsichtlich der Hygiene von Wäsche nach außen hin zu kommunizieren.“Die genauen Anforderungen für Wäschereien sind in dem Prüfprogramm zum Corona Supplement 2020/1 zusammengefasst, wobei der Antrag seitens der Gütezeichennutzer freiwillig erfolgt. Der zum Erwerb des Hygiene-Zertifikates erforderliche Prüfumfang richtet sich danach, welche Gütezeichen der Antragsteller bereits führt.Für Fragen zum Corona Supplement stehen Ihnen unsere Experten unter KONTAKT@WAESCHEREIEN.DE gerne zur Verfügung. Hier können Sie auch Ihren persönlichen Wegweiser zum Erwerb des Supplements sowie das Antragsformular anfordern.Weitere Informationen zum Corona Supplement selbst, ein Muster eines Hygiene-Zertifikats sowie das erforderliche Prüfprogramm stehen auch unter WWW.WAESCHEREIEN.DE zur Verfügung.