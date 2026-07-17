GROW-Holzsteigenhersteller sind auf europäische PPWR vorbereitet
Neue Service-Rubrik auf der GROW-Homepage bündelt Informationen, Musterdokumente und Unterstützung für Kunden zur Umsetzung der PPWR und des Verpackungsgesetzes.
Der 12. August 2026 rückt näher: Ab diesem Zeitpunkt gelten wesentliche Anforderungen der PPWR unmittelbar in allen EU-Mitgliedstaaten. Für Hersteller, Händler und Inverkehrbringer von Verpackungen bedeutet dies, dass Nachweise, Konformitätsinformationen und Dokumentationen künftig noch klarer strukturiert und verfügbar sein müssen. GROW unterstützt die Branche dabei mit gebündelten Informationen zur PPWR und zum Verpackungsgesetz sowie mit Musterdokumenten, die Kunden und Mitgliedsbetrieben die praktische Umsetzung erleichtern.
„Unsere Mitgliedsbetriebe haben sich seit Jahren auf Qualität, Rückverfolgbarkeit, Lebensmittelsicherheit und Nachhaltigkeit verpflichtet. Genau diese Stärken sind jetzt ein entscheidender Vorteil“, erklärt GROW. „Mit der neuen Service-Rubrik schaffen wir Transparenz und geben unseren Kunden die Unterlagen an die Hand, die sie für ihre eigenen Pflichten entlang der Lieferkette benötigen.“
Holzsteigen für Obst und Gemüse erfüllen zentrale Anforderungen moderner Verpackungslösungen: Sie bestehen aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz, sind recyclebar, biologisch abbaubar und in bestehende Kreisläufe integrierbar. Zugleich sorgen sie durch ihre Stabilität und das natürliche Mikroklima für Schutz und Frische der Produkte. Die GROW-Betriebe beziehen ihr Holz aus zertifizierten kommunalen oder staatlichen Forstämtern und unterliegen strengen Qualitätsrichtlinien, sodass die Produktion jeder Kiste vom Baum bis zur fertigen Steige nachvollziehbar ist.
Der neue Servicebereich der GROW-Homepage bündelt die für Kunden besonders relevanten Informationen an zentraler Stelle. Dazu gehören Erläuterungen zu PPWR und VerpackDG, Hinweise zu Dokumentationsanforderungen sowie Vorlagen und Musterkonformitätserklärungen für die Zusammenarbeit zwischen Herstellern, Handel und weiteren Marktteilnehmern. Ziel ist es, die praktische Umsetzung zu vereinfachen, Fragen frühzeitig zu klären und die Lieferkette rechtssicher zu unterstützen.
Mit diesem Angebot unterstreicht GROW seinen Anspruch, nicht nur nachhaltige Holzverpackungen zu fördern, sondern auch aktiv zur Einhaltung neuer europäischer Verpackungsstandards beizutragen. Für Kunden der GROW-Holzsteigenhersteller bedeutet das: Sie erhalten frühzeitig belastbare Informationen, praxistaugliche Dokumente und kompetente Unterstützung aus einer Branche, die auf die neuen Anforderungen vorbereitet ist.
Über GROW
GROW Verein für umweltfreundliche Holzverpackungen e.V. setzt sich für nachhaltige Holzverpackungen im Obst- und Gemüsesektor ein und ist Mitgründer von GROW INTERNATIONAL. Der Verband vertritt Hersteller, die Holzverpackungen mit hohen Anforderungen an Qualität, Hygiene, Lebensmittelsicherheit, Nachhaltigkeit und Kreislauffähigkeit produzieren. Weitere Informationen und die neue Service-Rubrik finden Sie auf der GROW-Homepage.