Sonnenblumen als Signal: Center Parcs bietet Gästen mit nicht sichtbaren Beeinträchtigungen Sunflower-Lanyards an

Viele körperliche, neurologische oder psychische Erkrankungen wie Autismus, Angststörungen, Epilepsie oder auch Herz- und Lungenerkrankungen sind nicht auf den ersten Blick erkennbar. Das Tragen eines Sunflower-Lanyards oder Armbandes ermöglicht es Center Parcs-Gästen ab dem 16. November, dem Internationalen Tag der Toleranz der UNESCO, auf ihre nicht sichtbaren Beeinträchtigungen hinzuweisen. Damit signalisieren sie, dass sie möglicherweise zusätzliche Unterstützung, Geduld oder Verständnis benötigen.



Center Parcs hat dieses Projekt in Kooperation mit der internationalen Organisation Hidden Disabilities Sunflower gestartet und stellt seinen Gästen in allen sechs deutschen Parks sowie im Center Parcs Nordborg Resort in Dänemark kostenlos ein Sunflower-Lanyard oder -Armband zur Verfügung, um diskret auf ihre Beeinträchtigungen hinzuweisen.



„Wir möchten, dass sich alle Gäste bei uns willkommen und sicher fühlen. Die Sonnenblume hilft uns dabei, auf die individuellen Bedürfnisse unserer Besucher einzugehen, ohne dass diese sich jedes Mal erklären müssen", sagt Frank Daemen, Managing Director Center Parcs Deutschland. „Es geht um Empathie, Respekt und darum, den Urlaub für Familien mit besonderen Anforderungen entspannter zu gestalten."



„Center Parcs bietet einen einladenden Rückzugsort in idyllischer Umgebung. Mit der Sunflower-Zertifizierung erweitern die Ferienparks ihre wunderschönen Reiseziele auf Menschen mit Behinderungen und ihre Familien, damit jeder die angebotenen Annehmlichkeiten genießen kann. Die Sunflower-Initiative steht für Inklusion von Menschen mit Behinderungen und bietet Unterstützung, Verständnis und Freundlichkeit“, so Paul White, CEO, Hidden Disabilities bei Sunflower.



Bereits bei der Buchung können Gäste das Sunflower-Lanyard anfordern. Zusätzlich ist sie auch jederzeit an der Rezeption zu haben, wobei es auch wasserfeste Varianten gibt. Ein Sunflower-Botschafter steht außerdem bei Fragen in jedem Park zur Verfügung; Mitarbeiter erhalten eine spezielle Schulung.



Über Hidden Disabilities Sunflower



Die Initiative wurde 2016 am Londoner Flughafen Gatwick ins Leben gerufen, wo Passagiere die Sunflower-Lanyards als erstes getragen hatten, um auf ihre nicht sichtbaren Beeinträchtigungen hinzuweisen. Seitdem hat es sich international in zahlreichen Bereichen etabliert, darunter Flughäfen, Einzelhandel, öffentlicher Verkehr und Freizeiteinrichtungen. Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt in der Bispinger Heide Anfang 2025 wird die Kooperation nun auf alle deutschen Center Parcs Parks sowie auf Dänemark ausgeweitet.



Über Sunflower



Das Sunflower-Programm von Hidden Disabilities ist ein globales Programm, das Menschen mit nicht sichtbaren Beeinträchtigungen, Erkrankungen und Neurodiversität unterstützt. Seit seiner Gründung 2016 in Großbritannien hat das Programm seine Reichweite weltweit ausgebaut und arbeitet mit Organisationen aus verschiedenen Branchen zusammen, darunter Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Transportwesen (mit über 325 Flughäfen in 70 Ländern und 25 Fluggesellschaften), Reise und Tourismus, Bildung, Gesundheitswesen, Rettungsdienste und Unterhaltung.



Das Sonnenblumen-Symbol bietet Menschen eine diskrete und freiwillige Möglichkeit, mitzuteilen, dass sie eine nicht sichtbare Behinderung, Erkrankung oder Neurodiversität haben und möglicherweise zusätzliche Unterstützung, Verständnis, Zeit oder Raum benötigen. Diese einfache, nonverbale Methode ermöglicht es ihnen, sich am Arbeitsplatz und im öffentlichen Raum selbstbewusster und unbeschwerter zu bewegen und so ein inklusiveres und verständnisvolleres Umfeld zu fördern.



Als privat geführtes, multinationales Unternehmen mit Hauptsitz in Großbritannien ist Hidden Disabilities Sunflower in zahlreichen Ländern tätig, darunter Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Dänemark, Irland, Lateinamerika, Luxemburg, die Niederlande, Neuseeland, Mauritius, Polen, die Vereinigten Arabischen Emirate, Großbritannien und die USA.

