Greif & Contzen vermittelt Gewerbeflächen in Köln-Westhoven

950 Quadratmeter Hallenflächen gehen an vielfältigen Mietermix

Der Unternehmensbereich Industrie & Logistik der Kölner Greif & Contzen Immobilienmakler GmbH konnte in kürzester Zeit vier moderne Halleneinheiten mit insgesamt rund 950 Quadratmetern im Gewerbegebiet Köln-Westhoven erfolgreich vermitteln.

Damit sind die in der Armand-Peugeot-Straße liegenden Hallenflächen nun vollvermietet.

Der Eigentümer nutzte die Flächen bislang selbst und beauftragte Greif & Contzen mit der Mietersuche, nachdem durch einen Neubau in direkter Nachbarschaft eigene Kapazitäten geschaffen wurden. Dank der attraktiven Lage, der direkten Autobahnanbindung und der neuwertigen Ausstattung konnte ein vielfältiger Mietermix gewonnen werden – von Handwerksbetrieben bis hin zu einer Ausstellungsfläche für hochwertige Sportwagen.

Greif & Contzen war für beide Seiten beratend und vermittelnd tätig.

Greif & Contzen Immobilien GmbH

Beraten. Bewerten. Vermitteln. Verwalten.

Die Leistungen der über 100 Spezialisten bei Greif & Contzen decken die gesamte Wertschöpfungskette bei Immobilien ab – von der Marktanalyse und der Beratung bei Projektentwicklungen über die Bewertung, maßgeschneiderte Vermarktungskonzepte und zielgruppengerechte Vermittlung bis hin zur technischen und kaufmännischen Verwaltung. Das gilt für Privatimmobilien ebenso wie für Einzelhandels- und Büroflächen, Industrie- und Logistikflächen, Grundstücke, Investmentobjekte oder auch land- und forstwirtschaftliche Liegenschaften.

Seit mehr als 45 Jahren vertrauen Eigentümer, Nutzer und Investoren auf das Wissen, die Qualität und die Diskretion von Greif & Contzen. Spezialisiert ist Greif & Contzen auf hochwertige und renditestarke Immobilien in der Großregion Köln | Bonn. Über German Property Partners ist das Unternehmen in ein bundesweites Netzwerk renommierter Immobiliendienstleister mit Sitz in allen Metropolen eingebunden.

Die Entwicklung der Immobilienmärkte analysiert Greif & Contzen in regelmäßig erscheinenden Büro-, Logistik- und Investmentmarktberichten.

