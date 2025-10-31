Greif & Contzen vermittelt Gewerbeflächen in Köln-Westhoven
950 Quadratmeter Hallenflächen gehen an vielfältigen Mietermix
Damit sind die in der Armand-Peugeot-Straße liegenden Hallenflächen nun vollvermietet.
Der Eigentümer nutzte die Flächen bislang selbst und beauftragte Greif & Contzen mit der Mietersuche, nachdem durch einen Neubau in direkter Nachbarschaft eigene Kapazitäten geschaffen wurden. Dank der attraktiven Lage, der direkten Autobahnanbindung und der neuwertigen Ausstattung konnte ein vielfältiger Mietermix gewonnen werden – von Handwerksbetrieben bis hin zu einer Ausstellungsfläche für hochwertige Sportwagen.
Greif & Contzen war für beide Seiten beratend und vermittelnd tätig.