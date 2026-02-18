Kontakt
Start der Bewerbungsphase für den GREEN MONARCH Award 2026

Die Auszeichnung würdigt herausragende Leistungen im Bereich der nachhaltigen Transformation in der Hospitality-Branche. Ab sofort können sich Hotels, Restaurants, Persönlichkeiten und Produktanbieter online bewerben.

Die Preisverleihung findet am 24. November 2026 zum zweiten Mal statt. Veranstaltungsort der feierlichen Gala ist das Hotel Bristol Berlin.

Innovationen für die Hospitality-Branche

Der GREEN MONARCH Award bringt Projekte auf die Bühne, die nachhaltige Transformation konkret vorleben. Gesucht werden mutige Ideen, die zeigen, wie Nachhaltigkeit im Alltag eines Betriebs wirklich funktioniert. Bewertet werden ökologische, soziale und wirtschaftliche Leistungen. Die Auszeichnung macht sichtbar, wer Verantwortung übernimmt und den Wandel in der Praxis erfolgreich vorantreibt. Bewerbungen sind bis zum 31. Mai 2026 online möglich.

Expertenjury und öffentliches Voting

Die Preisträger werden in einem Zusammenspiel aus Experten-Check und öffentlicher Wahl ermittelt. Zunächst prüft eine Fachjury alle eingegangenen Bewerbungen. Dem Gremium gehören Prof. Dr. Carolin Steinhauser, Prof. Dr. Christian Buer, Petra Hedorfer, Jana Schimke und Marco Voigt an. Die Jury wählt die stärksten Konzepte für die Endrunde aus. Ab dem 1. August 2026 entscheidet die Öffentlichkeit in einem Online-Voting über die finalen Gewinner unter den Nominierten. Im Vorjahr wurden dabei mehr als 23.000 Stimmen abgegeben.

„Wir zeichnen Projekte aus, die Mut beweisen und zeigen, wie nachhaltige Transformation in der Praxis wirklich begeistert“, erklärt Anne Schiefer, Geschäftsführerin der GreenSign Service GmbH. Der Award soll motivieren, Verantwortung als echten Teil des Betriebserfolgs zu sehen. Suzann Heinemann fügt hinzu: „Nachhaltigkeit braucht Gemeinschaft und Austausch auf Augenhöhe. Mit dem Award und dem GreenSign Future Lab schaffen wir den Raum, in dem aus guten Ideen echte Standards für die Branche entstehen.“ Die feierliche Award Night bildet den Abschlussabend der Fachtagung des GreenSign Future Lab.

Stimmen zur Auszeichnung

Die Resonanz auf die Premiere im vergangenen Jahr war laut Anja Karliczek, Vorsitzende des Tourismusausschusses im Deutschen Bundestag, überwältigend: „Die Begeisterung der Bewerber für die Nachhaltigkeit im Tourismus ist beeindruckend. Unsere Tourismuspolitik setzt einen klaren Schwerpunkt auf nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit.“

Auch die Preisträger von 2025 unterstreichen die Bedeutung des Awards. Das KOOS Hotel betont die Signalwirkung für die Branche: „Dieser Preis steht für Mut und echte Veränderung. Er ist ein Zeichen dafür, dass unser Weg für bewusstes Reisen wirkt.“

Für Klüh Catering ist der Gewinn eine Motivation für die Zukunft: „Die Auszeichnung ist Ansporn und Verpflichtung zugleich. Wir gestalten die Zukunft gemeinsam mit starken Partnern verantwortungsvoll mit.“

Chris Kaiser (Click A Tree) ergänzt zur Bedeutung des Publikumsvotings: „Es zeigt: Obwohl das Thema aktuell nicht immer Prio 1 in den Medien hat, ist Nachhaltigkeit bei enorm vielen Menschen sehr hoch im Kurs.“

Zeitplan und Eckdaten

Bewerbungsphase: 15. Februar bis 31. Mai 2026

Online-Publikumsvoting: 1. August bis 24. November 2026

Preisverleihung: 24. November 2026 im Hotel Bristol Berlin

Kategorien: Hotel, Restaurant, Personality, Product

Bewerbungsportal: Link zur Anmeldung

Informationen: Award-Details

Event-Tickets: GreenSign Future Lab & GREEN MONARCH Award Night

GreenSign Institut GmbH

Über die GreenSign Service GmbH
Die GreenSign Service GmbH fördert aktiv den Austausch und die gemeinsame Innovation in der Tourismus- und Hospitality-Branche mit dem Schwerpunkt auf nachhaltigem Handeln. Durch praxisnahe Events schafft GreenSign Plattformen, auf denen Fachkräfte vernetzt werden, Erfahrungen teilen und Ideen für die nachhaltige Transformation entwickeln können. Die regionale Eventreihe GreenSign Community Circle hat seit ihrem Start im Jahr 2024 wichtige Impulse gesetzt.

Das Highlight in 2025 war die Premiere des GreenSign Future Lab in Berlin. Vom 23. bis 25. November 2026 findet nun die Fortsetzung im Hotel Bristol Berlin statt. Das Event beleuchtet die Zukunft der Nachhaltigkeit in der Hospitality-Branche. Im Rahmen des Formats werden zudem die GREEN MONARCH Nachhaltigkeitspreise verliehen, welche herausragende Akteure in den Kategorien Hotel, Restaurant, Product und Personality auszeichnen.

