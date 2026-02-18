Start der Bewerbungsphase für den GREEN MONARCH Award 2026

Der GREEN MONARCH Award bringt Projekte auf die Bühne, die nachhaltige Transformation konkret vorleben. Gesucht werden mutige Ideen, die zeigen, wie Nachhaltigkeit im Alltag eines Betriebs wirklich funktioniert. Bewertet werden ökologische, soziale und wirtschaftliche Leistungen. Die Auszeichnung macht sichtbar, wer Verantwortung übernimmt und den Wandel in der Praxis erfolgreich vorantreibt. Bewerbungen sindonline möglich.Die Preisträger werden in einem Zusammenspiel aus Experten-Check und öffentlicher Wahl ermittelt. Zunächst prüft eine Fachjury alle eingegangenen Bewerbungen. Dem Gremium gehören Prof. Dr. Carolin Steinhauser, Prof. Dr. Christian Buer, Petra Hedorfer, Jana Schimke und Marco Voigt an. Die Jury wählt dieaus. Ab dem 1. August 2026 entscheidet die Öffentlichkeit in einemüber die finalen Gewinner unter den Nominierten. Im Vorjahr wurden dabei mehr als 23.000 Stimmen abgegeben.„Wir zeichnen Projekte aus, die Mut beweisen und zeigen, wie nachhaltige Transformation in der Praxis wirklich begeistert“, erklärt, Geschäftsführerin der GreenSign Service GmbH. Der Award soll motivieren, Verantwortung als echten Teil des Betriebserfolgs zu sehen.fügt hinzu: „Nachhaltigkeit braucht Gemeinschaft und Austausch auf Augenhöhe. Mit dem Award und dem GreenSign Future Lab schaffen wir den Raum, in dem aus guten Ideen echte Standards für die Branche entstehen.“ Die feierliche Award Night bildet den Abschlussabend der Fachtagung des GreenSign Future Lab.Die Resonanz auf die Premiere im vergangenen Jahr war laut, Vorsitzende des Tourismusausschusses im Deutschen Bundestag, überwältigend: „Die Begeisterung der Bewerber für die Nachhaltigkeit im Tourismus ist beeindruckend. Unsere Tourismuspolitik setzt einen klaren Schwerpunkt auf nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit.“Auch die Preisträger von 2025 unterstreichen die Bedeutung des Awards. Dasbetont die Signalwirkung für die Branche: „Dieser Preis steht für Mut und echte Veränderung. Er ist ein Zeichen dafür, dass unser Weg für bewusstes Reisen wirkt.“Fürist der Gewinn eine Motivation für die Zukunft: „Die Auszeichnung ist Ansporn und Verpflichtung zugleich. Wir gestalten die Zukunft gemeinsam mit starken Partnern verantwortungsvoll mit.“(Click A Tree) ergänzt zur Bedeutung des Publikumsvotings: „Es zeigt: Obwohl das Thema aktuell nicht immer Prio 1 in den Medien hat, ist Nachhaltigkeit bei enorm vielen Menschen sehr hoch im Kurs.“: 15. Februar bis 31. Mai 20261. August bis 24. November 202624. November 2026 im Hotel Bristol BerlinHotel, Restaurant, Personality, Product