Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1041633

GreenSign Institut GmbH Nürnberger Str. 49 10789 Berlin, Deutschland https://www.greensign.de
Ansprechpartner:in Frau Suzann Heinemann +49 30 318628421
Logo der Firma GreenSign Institut GmbH

Schlosshotel Blankenburg wächst gegen Branchentrend in 2025 mit Andreas Cyriax als Direktor

Anfang November 2025 wird Schlosshotel Blankenburg bereits den Jahresumsatz 2024 erreicht haben. Für Ende 2025 erwartet das Management, die anspruchsvollen Ziele 2025 noch zu übertreffen.

(lifePR) (Berlin, )
In einem schwierigen Marktumfeld gelingt dem Hotelteam, die Umsätze erheblich zu steigern. Andreas Cyriax, der im November 2024 die Direktion des Schlosshotel Blankenburg übernommen hat, und sein Team setzten konsequent den Kurs des Hotels fort. Hotelgäste erleben neben der Qualität des Baudenkmals auch Exzellenz in der Gastronomie und im Service. Als gebürtiger Harzer hat Andreas Cyriax das Schlosshotel zudem regional stärker verankert. Das Hotel unterstützt beispielsweise das Musical „Walpurga“, Gewinner des Tourismuspreises Sachsen-Anhalt, und hat Kooperationen mit dem Harzer Bergtheater, der Bodetal Therme oder der Glasmanufaktur Harzkristall ausgebaut.

Die Besonderheiten des Schlosshotel Blankenburg verstärkt auf Social Media zu präsentieren, hat zu der steigenden Gästezahl und der erhöhten Zahl von Direktbuchungen beigetragen.

„Seit einem Jahr darf ich dieses besondere Hotel leiten. Das Ergebnis macht mich stolz: gesteigerte Auslastung und ein außergewöhnlich positives Feedback. Mein größter Dank gilt unserem Team – alle Mitarbeiter sind das Herz des Schlosshotel Blankenburg“, sagt Andreas Cyriax, Hoteldirektor.

“Wir sind glücklich, Andreas bei uns als Direktor zu haben. Seine positive Art nimmt alle Mitarbeiter mit, Hotelgästen besondere Momente zu bereiten. Gäste sind bereit, für besondere Momente auch die Preise zu zahlen, die notwendig sind, einen Hotelbetrieb wirtschaftlich zu führen”, geben sich Frank und Suzann Heinemann, überzeugt, Inhaber des Schlosshotel Blankenburg.

Über das Schlosshotel Blankenburg
“Historischer Charme trifft auf modernes Hotelerlebnis.” Das Vier-Sterne-Superior-Hotel ist in einem Baudenkmal aus dem Jahr 1885 und ist Teil einer 100 Hektar großen Gartenanlage im Harz. Schlosshotel Blankenburg hat 66 Zimmer und Juniorsuiten, einen Wellness-Bereich mit Saunen und Kosmetik-/Massageräumen. Die Gastronomie ist im besten Sinne bodenständig sowie weitgehend regional und saisonal mit spannenden vegetarischen/veganen Optionen. Das gesamte Hotel wird chemiefrei gereinigt sowie nachhaltig geführt und ist mit GreenSign Hotel zertifiziert.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.