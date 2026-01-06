Green Tourism Camp 2026 setzt auf praxisnahen Austausch zur Nachhaltigkeit
Das Green Tourism Camp 2026 findet vom 28. bis 30. Januar 2026 im ATLANTIC Hotel Landgut Horn in Bremen statt. Das Branchentreffen richtet sich an Akteure aus Hotellerie, Gastronomie und Tourismus, die nachhaltige Lösungen diskutieren möchten.
Das Green Tourism Camp setzt bewusst auf Austausch auf Augenhöhe. Statt einer vorgegebenen Agenda entstehen Sessions aus den aktuellen Themen der Teilnehmer. Ziel ist es, Erfahrungen zu teilen, voneinander zu lernen und tragfähige Lösungen für den betrieblichen Alltag zu entwickeln. Am Freitagvormittag wird das Programm durch moderierte Workshops ergänzt, um einzelne Themen zu vertiefen und gezielt an konkreten Fragestellungen zu arbeiten. Informelle Networking-Formate und ein gemeinsamer Abend mit Live-Musik bieten zusätzlichen Raum für Austausch außerhalb der Sessions.
„Der Jahresbeginn ist für viele Unternehmen ein Moment der Neuausrichtung. Das Green Tourism Camp bietet die Möglichkeit, eigene Nachhaltigkeitsthemen zu reflektieren, neue Impulse mitzunehmen und konkrete Ansätze für die Weiterentwicklung im Betrieb zu diskutieren“, sagt Anne Schiefer, Geschäftsführerin der GreenSign Service GmbH.
Das Camp versteht sich als praxisorientiertes Austauschformat für Akteure, die Nachhaltigkeit im Tourismus voranbringen und den Dialog über Unternehmensgrenzen hinweg suchen.
Veranstaltungsdaten auf einen Blick
Event: Green Tourism Camp
Datum: 28. bis 30. Januar 2026
Ort: ATLANTIC Hotel Landgut Horn, Bremen
Informationen und Tickets: www.greentourismcamp.com