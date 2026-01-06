Kontakt
Green Tourism Camp 2026 setzt auf praxisnahen Austausch zur Nachhaltigkeit

Das Green Tourism Camp 2026 findet vom 28. bis 30. Januar 2026 im ATLANTIC Hotel Landgut Horn in Bremen statt. Das Branchentreffen richtet sich an Akteure aus Hotellerie, Gastronomie und Tourismus, die nachhaltige Lösungen diskutieren möchten.

Das Eventformat folgt dem Barcamp-Prinzip, bei dem die Teilnehmer Inhalte und Schwerpunkte selbst festlegen. Im Mittelpunkt stehen praxisnahe Einblicke und der fachliche Austausch zu nachhaltigen Ansätzen. Vertreter der ATLANTIC Hotels stellen ihre Nachhaltigkeitsstrategie vor. Tim Oberdieck zeigt, wie klare Prioritäten und Zusammenarbeit zur Weiterentwicklung nachhaltiger Unternehmensprozesse beitragen können. Ergänzt wird das Programm durch die Keynote „Werder Bewegt – Nachhaltigkeit in Grün-Weiß“. Kristof Fiebing vom SV Werder Bremen gibt einen Einblick in die Nachhaltigkeitsaktivitäten des Vereins im Profifußball und benennt erreichte Fortschritte, bestehende Herausforderungen und konkreten Handlungsbedarf.

Das Green Tourism Camp setzt bewusst auf Austausch auf Augenhöhe. Statt einer vorgegebenen Agenda entstehen Sessions aus den aktuellen Themen der Teilnehmer. Ziel ist es, Erfahrungen zu teilen, voneinander zu lernen und tragfähige Lösungen für den betrieblichen Alltag zu entwickeln. Am Freitagvormittag wird das Programm durch moderierte Workshops ergänzt, um einzelne Themen zu vertiefen und gezielt an konkreten Fragestellungen zu arbeiten. Informelle Networking-Formate und ein gemeinsamer Abend mit Live-Musik bieten zusätzlichen Raum für Austausch außerhalb der Sessions.

„Der Jahresbeginn ist für viele Unternehmen ein Moment der Neuausrichtung. Das Green Tourism Camp bietet die Möglichkeit, eigene Nachhaltigkeitsthemen zu reflektieren, neue Impulse mitzunehmen und konkrete Ansätze für die Weiterentwicklung im Betrieb zu diskutieren“, sagt Anne Schiefer, Geschäftsführerin der GreenSign Service GmbH.

Das Camp versteht sich als praxisorientiertes Austauschformat für Akteure, die Nachhaltigkeit im Tourismus voranbringen und den Dialog über Unternehmensgrenzen hinweg suchen.

Veranstaltungsdaten auf einen Blick

Event: Green Tourism Camp

Datum: 28. bis 30. Januar 2026

Ort: ATLANTIC Hotel Landgut Horn, Bremen

Informationen und Tickets: www.greentourismcamp.com

GreenSign Institut GmbH

Über das Green Tourism Camp:
Die Idee für dieses Barcamp entstand während eines fachlichen Austausches einiger in der Touristik tätigen Unternehmern. Bei einer Veranstaltung über das Thema Innovationen in der Branche kamen die Teilnehmer unter anderem zu der Erkenntnis, dass Innovationen grundsätzlich Veränderungen zur Folge haben - mit unterschiedlichen Auswirkungen auf die Umwelt, Menschen und Wirtschaftlichkeit. Vor diesem Hintergrund haben seinerzeit die Wirtschaftswissenschaftlerin und Hospitality-Expertin Brita Moosmann und Wolf-Thomas Karl, Dozent für nachhaltigen Tourismus an der Hochschule Fresenius und Inhaber der Manufaktur Wolfstuch, das „tourism go green CAMP 2011“ ins Leben gerufen. Später wurde das Event in das „Green Tourism Camp“ umbenannt und parallel zur DACH-Region auch in Skandinavien erfolgreich etabliert. Für die Organisatoren, Partner und den Veranstalter GreenSign Service GmbH stehen hierbei die Erarbeitung von Lösungsansätzen zum Thema Ökologie und Nachhaltigkeit in der Touristik im Vordergrund. Teilnehmen können Interessierte aus der Hotellerie, der Veranstaltungsbranche, von Verbänden, Organisationen, wissenschaftlichen Einrichtungen oder aus der Zulieferindustrie.
Detaillierte Eventinformationen, Pressematerial und Ansprechpartner für Interviews stehen bereit unter: https://www.greentourismcamp.com/...

Über die GreenSign Service GmbH
Die GreenSign Service GmbH fördert aktiv den Austausch und die gemeinsame Innovation in der Tourismus- und Hospitality-Branche mit dem Schwerpunkt auf nachhaltigem Handeln. Durch praxisnahe Events schafft GreenSign Plattformen, auf denen Fachkräfte vernetzt werden, Erfahrungen teilen und Ideen für die nachhaltige Transformation entwickeln können. Erfolgreiche Formate wie das Green Tourism Camp und das Green Summer Camp haben bereits breite Anerkennung gefunden. Auch die regionale Eventreihe GreenSign Community Circle hat seit ihrem Start im Jahr 2024 wichtige Impulse gesetzt.

Das Highlight in 2025 war das GreenSign Future Lab, das vom 1. bis 3. Dezember im JW Marriott Hotel Berlin stattfand. Mit rund 300 Teilnehmern und fünf Bühnen beleuchtete das Future Lab die Zukunft der Nachhaltigkeit in der Tourismus- und Hospitality-Branche. Im Rahmen des Events wurde zudem der GREEN MONARCH Nachhaltigkeitspreis verliehen, der herausragende Akteure in den Kategorien Hotel, Restaurant, Product und Personality auszeichnete.

