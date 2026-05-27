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Betriebsrestaurant von 50Hertz in Berlin trägt GreenSign Gastro Zertifikat

Das Betriebsrestaurant von 50Hertz in Berlin ist seit Ende Februar mit dem Zertifikat „GreenSign Gastro“ ausgezeichnet. Für die WISAG Catering Holding GmbH & Co. KG ist es der dritte Betrieb mit dieser Zertifizierung.

(lifePR) (Berlin, )
Die WISAG Catering betreibt das Betriebsrestaurant von 50Hertz seit 2016 und versorgt dort täglich rund 800 Gäste. Die Auszeichnung erfolgte auf Basis eines klar definierten Prüfverfahrens. Dabei bewerteten die Prüfer den Betrieb in zehn Kernbereichen anhand von insgesamt 135 Kriterien, um die ganzheitliche unternehmerische Nachhaltigkeit umfassend zu beurteilen. Bewertet werden unter anderem Managementprozesse, Umweltaspekte wie Energie, Wasser und Abfall, soziale Verantwortung sowie wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Das GreenSign Gastro Zertifikat schafft Transparenz über definierte Kriterien und nachvollziehbare Standards. Für den Kunden bedeutet das eine externe Bestätigung der geprüften Prozesse.

„Diese Zertifizierung hilft uns nicht nur, Standards zu erfüllen, sondern vor allem unsere Arbeit kritisch zu reflektieren und gezielt voranzubringen“, sagt Heike Conrad, Leiterin Qualitätsmanagement/Qualität, Umwelt, Gesundheitsschutz und Sicherheit der WISAG Catering. „Gerade in der Betriebsgastronomie tragen wir täglich Verantwortung für Qualität, verlässliche Abläufe und den bewussten Umgang mit Ressourcen. Das GreenSign Gastro Zertifikat macht diesen Anspruch transparent und nachvollziehbar.“

Der Weg zur Zertifizierung folgt einem klar definierten Verfahren: Nach einer Selbstauskunft werden die eingereichten Unterlagen bewertet. Anschließend machen sich die Auditoren vor Ort ein Bild: Sie prüfen unter anderem Lieferketten, Ressourceneinsatz, Speisenplanung und die internen Abläufe mit dem Blick auf Qualität und Nachhaltigkeit. Nach erfolgreicher Prüfung erhält der Betrieb das GreenSign Zertifikat.

Für die WISAG Catering ist der Gastronomiebetrieb von 50Hertz bereits der dritte Standort mit GreenSign-Gastro-Zertifikat: Das Betriebsrestaurant der August Rüggeberg GmbH & Co. KG in Marienheide sowie das Haus der Deutschen Wirtschaft in Berlin sind bereits ausgezeichnet. Weitere Standorte befinden sich im Zertifizierungsprozess. Damit stärkt die WISAG Catering gemeinsam mit ihren Kunden sukzessiv die Transparenz und Vergleichbarkeit in ihren Betriebsrestaurants.

GreenSign Institut GmbH

Das GreenSign Institut bewertet seit 2015 Nachhaltigkeitsleistungen mit dem Zertifikat GreenSign. Ursprünglich wurde das Konformitätsbewertungsprogramm für die Hotellerie entwickelt. Heute gibt es weitere Bewertungsprogramme für andere Branchen, wie beispielsweise Office oder Gastronomiebetriebe mit den jeweiligen Besonderheiten. GreenSign ist praxisnah und berücksichtigt Vorgaben aus Standards wie EMAS, DIN ISO 14001 oder ISO 26000. Das Konformitätsbewertungsprogramm evaluiert und dokumentiert den Status zu ökologischen, sozialen und ökonomischen Maßnahmen eines Betriebes. Die Ergebnisse aus mehr als 130 Kriterien in zehn Kernbereichen zahlen auf die 17 SDGs ein. Das durch ein Audit bewertete und bestätigte Ergebnis wird in einem Zertifikat - GreenSign - mit Ausweis des Konformitätsgrades abgebildet. Mit dem transparenten Bewertungsprogramm können Betriebe ihr nachhaltiges Wirtschaften geprüft dem Markt aufzeigen.

Das international anerkannte Zertifikat GreenSign für Hotels ist in Deutschland Marktführer. Insgesamt befinden sich bereits mehr als 1.000 Betriebe in der Zertifizierung, hauptsächlich in Deutschland aber auch in weiteren 18 Ländern.

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