Betriebsrestaurant von 50Hertz in Berlin trägt GreenSign Gastro Zertifikat
Das Betriebsrestaurant von 50Hertz in Berlin ist seit Ende Februar mit dem Zertifikat „GreenSign Gastro“ ausgezeichnet. Für die WISAG Catering Holding GmbH & Co. KG ist es der dritte Betrieb mit dieser Zertifizierung.
„Diese Zertifizierung hilft uns nicht nur, Standards zu erfüllen, sondern vor allem unsere Arbeit kritisch zu reflektieren und gezielt voranzubringen“, sagt Heike Conrad, Leiterin Qualitätsmanagement/Qualität, Umwelt, Gesundheitsschutz und Sicherheit der WISAG Catering. „Gerade in der Betriebsgastronomie tragen wir täglich Verantwortung für Qualität, verlässliche Abläufe und den bewussten Umgang mit Ressourcen. Das GreenSign Gastro Zertifikat macht diesen Anspruch transparent und nachvollziehbar.“
Der Weg zur Zertifizierung folgt einem klar definierten Verfahren: Nach einer Selbstauskunft werden die eingereichten Unterlagen bewertet. Anschließend machen sich die Auditoren vor Ort ein Bild: Sie prüfen unter anderem Lieferketten, Ressourceneinsatz, Speisenplanung und die internen Abläufe mit dem Blick auf Qualität und Nachhaltigkeit. Nach erfolgreicher Prüfung erhält der Betrieb das GreenSign Zertifikat.
Für die WISAG Catering ist der Gastronomiebetrieb von 50Hertz bereits der dritte Standort mit GreenSign-Gastro-Zertifikat: Das Betriebsrestaurant der August Rüggeberg GmbH & Co. KG in Marienheide sowie das Haus der Deutschen Wirtschaft in Berlin sind bereits ausgezeichnet. Weitere Standorte befinden sich im Zertifizierungsprozess. Damit stärkt die WISAG Catering gemeinsam mit ihren Kunden sukzessiv die Transparenz und Vergleichbarkeit in ihren Betriebsrestaurants.