Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1061237

GPEP GmbH Ste.-Foy-Str. 35-37 65549 Limburg, Deutschland http://www.g-pep.com
Ansprechpartner:in Herr Maximilian Stane +49 69 756694465
Logo der Firma GPEP GmbH

GPEP und Netto entwickeln zukunftsorientierten Lebensmittelmarkt in Birstein

(lifePR) (Limburg / Frankfurt am Main, )
 

• Neubau ersetzt funktional u?berholtes Bestandsgebäude
• Verkaufsfläche wächst von 700 m2 auf rund 1.000 m2
• Nachhaltiges Energiekonzept mit Wärmepumpe und PV-Anlage

Das Asset Management der GPEP realisiert zusammen mit dem Lebensmitteleinzelhändler Netto Marken-Discount die zukunftsgerichtete Neuentwicklung eines Netto-Standorts in Birstein, Hessen. Der funktional u?berholte Bestandsmarkt in der Bahnhofstraße wird abgerissen und durch einen nachhaltigen Neubau mit deutlich vergrößerter Verkaufsfläche ersetzt. Die Neueröffnung des Markts ist zum Jahresende 2026 geplant.

Das Immobilienobjekt wird von der GPEP fu?r ein institutionelles Sondervermögen der Bayerischen Versorgungskammer (BVK) gemanagt. Im Zuge der Neupositionierung der Immobilie ist ein neuer langfristiger Mietvertrag mit Netto abgeschlossen worden.

Mehr Fläche und ein modernes Einkaufserlebnis

Die Neuentwicklung sieht den vollständigen Abriss des bestehenden Gebäudes und die Errichtung eines hochwertigen Neubaus vor. Die Verkaufsfläche wächst dabei von bisher 700 m² auf rund 1.000 m². Der Neubau folgt dem aktuellen Netto-Ladendesign und zeichnet sich durch eine hohe Decke mit Leimholzbindern sowie eine markante Turm- und Glasfassade aus. Der Standort gewinnt damit sowohl funktional als auch architektonisch erheblich an Attraktivität und sichert langfristig die wohnortnahe Nahversorgung in Birstein.

Die Baurechtschaffung und Einholung der Baugenehmigung erfolgte vermieterseitig durch die GPEP. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme wird durch Netto gesteuert. Marc Neis, Leiter Asset Management der GPEP, betont: „Die Neuentwicklung in Birstein ist ein gutes Beispiel für die konstruktive und effiziente Zusammenarbeit zwischen den Häusern GPEP und Netto. Asset Manager und Mieter ziehen an einem Strang, um einen zukunftssicheren Standort zu schaffen, der für Kunden, Mieter und Investoren gleichermaßen einen Mehrwert bietet.“

Nachhaltigkeit im Fokus: Neubau nach ESG-Kriterien

Ein zentraler Bestandteil der Neuentwicklung ist die konsequente Ausrichtung auf eine hohe ESG-Konformität. Der Neubau wird mit einer Wärmepumpe als primärer Heizquelle ausgestattet und verzichtet damit weitgehend auf fossile Energieträger. Darüber hinaus ist die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach geplant, die einen Teil des Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen decken soll. Ergänzt wird das Energiekonzept durch E-Ladesäulen auf den PKW-Stellplätzen, die den wachsenden Bedarf an Ladeinfrastruktur bedienen. Eine durchgängige LED-Beleuchtung im Innen- und Außenbereich sorgt für zusätzliche Energieeinsparungen.

Herwart W. Reip, Geschäftsführer der GPEP, ergänzt: „Die Neuentwicklung in Birstein zeigt, wie sich Bestandsportfolios aktiv und zukunftsorientiert weiterentwickeln lassen. Der Ersatz eines funktional überholten Gebäudes durch einen nachhaltigen Neubau steigert nicht nur die Attraktivität des Standorts für den Mieter, sondern verbessert zugleich die Energieeffizienz und damit die Werthaltigkeit der Immobilie für unsere Investoren. Das ist aktives Asset Management entlang der gesamten Wertschöpfungs-kette.“

GPEP GmbH

Die GPEP ist spezialisiert auf das Asset und Investment Management von Lebensmittelmärkten sowie Fachmarktzentren mit Ankermietern aus dem Lebensmitteleinzelhandel. Für institutionelle Investoren und Family Offices bietet die unabhängige und inhabergeführte Immobilienmanagementgesellschaft mit ihrem Team von über 140 Experten an den Standorten Limburg, Frankfurt am Main, Zwickau und Halle Dienstleistungen über die gesamte Wertschöpfungskette an. Dazu gehören das Akquisitions- und Transaktionsmanagement, Finanzierung, Research, Fondsmanagement, Asset Management, Property Management, Risikomanagement und der Verkauf. Seit der Gründung im Jahr 2014 hat die GPEP ein deutschlandweites Handelsimmobilienportfolio mit einem Volumen von rund 2,1 Mrd. Euro und über 470 Objekten aufgebaut. Darüber hinaus betreut die GPEP weitere exklusive Mandate mit einem Gesamtvolumen von rund 1,1 Mrd. Euro in den Segmenten Handel und Wohnen.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.