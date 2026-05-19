GPEP und Netto entwickeln zukunftsorientierten Lebensmittelmarkt in Birstein





• Neubau ersetzt funktional u?berholtes Bestandsgebäude

• Verkaufsfläche wächst von 700 m2 auf rund 1.000 m2

• Nachhaltiges Energiekonzept mit Wärmepumpe und PV-Anlage



Das Asset Management der GPEP realisiert zusammen mit dem Lebensmitteleinzelhändler Netto Marken-Discount die zukunftsgerichtete Neuentwicklung eines Netto-Standorts in Birstein, Hessen. Der funktional u?berholte Bestandsmarkt in der Bahnhofstraße wird abgerissen und durch einen nachhaltigen Neubau mit deutlich vergrößerter Verkaufsfläche ersetzt. Die Neueröffnung des Markts ist zum Jahresende 2026 geplant.



Das Immobilienobjekt wird von der GPEP fu?r ein institutionelles Sondervermögen der Bayerischen Versorgungskammer (BVK) gemanagt. Im Zuge der Neupositionierung der Immobilie ist ein neuer langfristiger Mietvertrag mit Netto abgeschlossen worden.



Mehr Fläche und ein modernes Einkaufserlebnis



Die Neuentwicklung sieht den vollständigen Abriss des bestehenden Gebäudes und die Errichtung eines hochwertigen Neubaus vor. Die Verkaufsfläche wächst dabei von bisher 700 m² auf rund 1.000 m². Der Neubau folgt dem aktuellen Netto-Ladendesign und zeichnet sich durch eine hohe Decke mit Leimholzbindern sowie eine markante Turm- und Glasfassade aus. Der Standort gewinnt damit sowohl funktional als auch architektonisch erheblich an Attraktivität und sichert langfristig die wohnortnahe Nahversorgung in Birstein.



Die Baurechtschaffung und Einholung der Baugenehmigung erfolgte vermieterseitig durch die GPEP. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme wird durch Netto gesteuert. Marc Neis, Leiter Asset Management der GPEP, betont: „Die Neuentwicklung in Birstein ist ein gutes Beispiel für die konstruktive und effiziente Zusammenarbeit zwischen den Häusern GPEP und Netto. Asset Manager und Mieter ziehen an einem Strang, um einen zukunftssicheren Standort zu schaffen, der für Kunden, Mieter und Investoren gleichermaßen einen Mehrwert bietet.“



Nachhaltigkeit im Fokus: Neubau nach ESG-Kriterien



Ein zentraler Bestandteil der Neuentwicklung ist die konsequente Ausrichtung auf eine hohe ESG-Konformität. Der Neubau wird mit einer Wärmepumpe als primärer Heizquelle ausgestattet und verzichtet damit weitgehend auf fossile Energieträger. Darüber hinaus ist die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach geplant, die einen Teil des Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen decken soll. Ergänzt wird das Energiekonzept durch E-Ladesäulen auf den PKW-Stellplätzen, die den wachsenden Bedarf an Ladeinfrastruktur bedienen. Eine durchgängige LED-Beleuchtung im Innen- und Außenbereich sorgt für zusätzliche Energieeinsparungen.



Herwart W. Reip, Geschäftsführer der GPEP, ergänzt: „Die Neuentwicklung in Birstein zeigt, wie sich Bestandsportfolios aktiv und zukunftsorientiert weiterentwickeln lassen. Der Ersatz eines funktional überholten Gebäudes durch einen nachhaltigen Neubau steigert nicht nur die Attraktivität des Standorts für den Mieter, sondern verbessert zugleich die Energieeffizienz und damit die Werthaltigkeit der Immobilie für unsere Investoren. Das ist aktives Asset Management entlang der gesamten Wertschöpfungs-kette.“

(lifePR) (