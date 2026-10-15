GPEP gewinnt sb LÜNING für Haldensleben

Neuer Mieter sb LÜNING auf rund 1.400 m² Mietfläche

Langfristige mietvertragliche Bindung

Ideale Ergänzung zum Ankermieter EDEKA Center

Das Asset Management der GPEP hat für den Nahversorgungsstandort Gänseanger in Haldensleben den Non-Food-Einzelhändler sb LÜNING als neuen Mieter gewonnen. Das Kaufhaus bezieht rund 1.400 m² Mietfläche und hat sich langfristig an den Standort gebunden.sb LÜNING gehört zur familiengeführten LÜNING-Gruppe mit Sitz in Rietberg und betreibt 17 Kaufhäuser. Das Angebot reicht von Haushaltswaren über Spiel- und Schreibwaren bis zu Textilien und Elektroartikeln. Nach Angaben des Unternehmens ist die Filiale in Haldensleben, die seit Ende Juli geöffnet hat, das modernste Warenhaus der Gruppe.Für den neuen Mieter wurde die vorhandene Fläche passgenau zugeschnitten, ausgebaut und umfassend modernisiert. Parallel erhielt die Fassade des bestehenden EDEKA Centers einen neuen Anstrich, der das Erscheinungsbild des Ensembles spürbar aufwertet.„Die Ansiedlung von sb LÜNING ist auch das Ergebnis einer konstruktiven Zusammenarbeit mit der Stadt Haldensleben. Im Genehmigungsverfahren haben wir gemeinsam mit der Verwaltung pragmatische Lösungen gefunden. Dabei verfolgen beide Seiten dasselbe Ziel: eine leistungsfähige Nahversorgung, die den Menschen vor Ort kurze Wege und ein vielfältiges Angebot bietet", erläutert Marc Neis, Prokurist und Leiter des Asset Managements der GPEP.Der Gänseanger ist ein gut eingeführter Einzelhandelsstandort im Norden von Haldensleben. Als Lebensmittelanker ist dort seit vielen Jahren ein EDEKA Center mit rund 4.300 m² Mietfläche vertreten. Das alltagsnahe Non-Food-Sortiment von sb LÜNING ergänzt dessen Angebot ideal und stärkt die Versorgungsfunktion des integrierten Standorts. Hinzu kommen eine gute Erreichbarkeit und ein großzügiges Parkplatzangebot.Die GPEP betreut die Immobilie für ein institutionelles Sondervermögen. Mit der Neuvermietung und den begleitenden Maßnahmen ist die Werthaltigkeit des Investments nachhaltig gestiegen.