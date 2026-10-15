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GPEP gewinnt sb LÜNING für Haldensleben

(lifePR) (Limburg | Frankfurt am Main, )
  • Neuer Mieter sb LÜNING auf rund 1.400 m² Mietfläche
  • Langfristige mietvertragliche Bindung
  • Ideale Ergänzung zum Ankermieter EDEKA Center
Das Asset Management der GPEP hat für den Nahversorgungsstandort Gänseanger in Haldensleben den Non-Food-Einzelhändler sb LÜNING als neuen Mieter gewonnen. Das Kaufhaus bezieht rund 1.400 m² Mietfläche und hat sich langfristig an den Standort gebunden.

Regional verankerter Händler mit breitem Sortiment

sb LÜNING gehört zur familiengeführten LÜNING-Gruppe mit Sitz in Rietberg und betreibt 17 Kaufhäuser. Das Angebot reicht von Haushaltswaren über Spiel- und Schreibwaren bis zu Textilien und Elektroartikeln. Nach Angaben des Unternehmens ist die Filiale in Haldensleben, die seit Ende Juli geöffnet hat, das modernste Warenhaus der Gruppe.

Für den neuen Mieter wurde die vorhandene Fläche passgenau zugeschnitten, ausgebaut und umfassend modernisiert. Parallel erhielt die Fassade des bestehenden EDEKA Centers einen neuen Anstrich, der das Erscheinungsbild des Ensembles spürbar aufwertet.

„Die Ansiedlung von sb LÜNING ist auch das Ergebnis einer konstruktiven Zusammenarbeit mit der Stadt Haldensleben. Im Genehmigungsverfahren haben wir gemeinsam mit der Verwaltung pragmatische Lösungen gefunden. Dabei verfolgen beide Seiten dasselbe Ziel: eine leistungsfähige Nahversorgung, die den Menschen vor Ort kurze Wege und ein vielfältiges Angebot bietet", erläutert Marc Neis, Prokurist und Leiter des Asset Managements der GPEP.

Etablierter Nahversorgungsstandort im Norden der Stadt

Der Gänseanger ist ein gut eingeführter Einzelhandelsstandort im Norden von Haldensleben. Als Lebensmittelanker ist dort seit vielen Jahren ein EDEKA Center mit rund 4.300 m² Mietfläche vertreten. Das alltagsnahe Non-Food-Sortiment von sb LÜNING ergänzt dessen Angebot ideal und stärkt die Versorgungsfunktion des integrierten Standorts. Hinzu kommen eine gute Erreichbarkeit und ein großzügiges Parkplatzangebot.

Die GPEP betreut die Immobilie für ein institutionelles Sondervermögen. Mit der Neuvermietung und den begleitenden Maßnahmen ist die Werthaltigkeit des Investments nachhaltig gestiegen.

GPEP GmbH

Die GPEP ist spezialisiert auf das Asset und Investment Management von Lebensmittelmärkten sowie Fachmarktzentren mit Ankermietern aus dem Lebensmitteleinzelhandel. Für institutionelle Investoren und Family Offices bietet die unabhängige und inhabergeführte Immobilienmanagementgesellschaft mit ihrem Team von über 140 Experten an den Standorten Limburg, Frankfurt am Main, Zwickau und Halle Dienstleistungen über die gesamte Wertschöpfungskette an. Dazu gehören das Akquisitions- und Transaktionsmanagement, Finanzierung, Research, Fondsmanagement, Asset Management, Property Management, Risikomanagement und der Verkauf. Seit der Gründung im Jahr 2014 hat die GPEP ein deutschlandweites Handelsimmobilienportfolio mit einem Volumen von rund 2,1 Mrd. Euro und über 470 Objekten aufgebaut. Darüber hinaus betreut die GPEP weitere exklusive Mandate mit einem Gesamtvolumen von rund 1,1 Mrd. Euro in den Segmenten Handel und Wohnen.

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