Mit Glanz und Herz: Glow Gala gegen Altersarmut und Einsamkeit

Vicky Leandros rührt zu Tränen – Erlöse unterstützen konkrete Hilfsprojekte für ältere Frauen.

Die erste Benefizgala der Glow Foundation am 16. Oktober 2025 im Hotel Luc am Berliner Gendarmenmarkt war ein bewegendes Plädoyer für Würde und Gemeinschaft im Alter. Von Beginn an prägten eine klare Haltung und spürbare Anteilnahme den Abend. Als Vicky Leandros „Ich liebe das Leben“ sang, erreichte der Abend seinen emotionalen Höhepunkt. Die Botschaft war eindeutig: Würde, Teilhabe und konkrete Hilfe sind ein Recht, kein Luxus.

Die Glow Foundation steht für Sicherheit, Sichtbarkeit, Teilhabe und Würde. Sie hilft unbürokratisch, durchbricht das Tabu der Altersarmut – besonders bei Frauen –, schafft Begegnung und bietet Unterstützung mit Respekt und auf Augenhöhe. Mit regelmäßiger Förderung und den Erlösen der Gala macht die Stiftung gesellschaftliche Verantwortung erfahrbar.

Der Abend begann mit einem stilvollen Empfang und einer stillen Auktion. Geboten wurden Kunstwerke, signierte Fotografien – unter anderem von Karl Lagerfeld und dem Dalai Lama – sowie professionelle Stilberatung und Stimmcoaching. Das Motto des Abends lautete: „Taschen leer, Herzen voll“. Auf der Bühne begeisterten Kim Fisher gemeinsam mit dem Generationenchor der Deutschen Oper Berlin sowie Moderatorin Katja Burkard. Zwischen den künstlerischen Beiträgen zeigten die geförderten Projekte eindrucksvoll, wie Hilfe heute wirkt: direkt, wirksam und menschlich.

Dank der großzügigen Unterstützung der Gäste kann die Glow Foundation zahlreiche Hilfsprojekte nachhaltig stärken. Die Erlöse fließen direkt an bewährte Initiativen: „mehr zusammen“ für Nachbarschaft und Kiez, „Oll Inklusiv“ für Kultur und Gemeinschaft, „Gitti & Gerda“ gegen Einsamkeit, die „LichtBlick Seniorenhilfe“ für Soforthilfe sowie „Helfende Hand für Frauen“ zur Unterstützung von Frauen über 60. 

„Wir sind die Nächsten, die alt werden. Würde im Alter ist kein Luxus, sondern ein Grundrecht“, betonte Lavinia Steinfels, Vorstandsmitglied der Glow Foundation. „Armut und Einsamkeit könnten uns alle betreffen. Wir packen an – heute“, ergänzte Stiftungsvorstand Rafael Frenk.

Unter den prominenten Gästen waren neben Katja Burkard, die den Abend moderierte Diana zur Löwen, Annabelle Mandeng, Fiona Bennett, Anna von Griesheim, Désirée von Preußen, Andrea Verpoorten und Iris Freifrau von Künsberg Lingenthal.

Glow25

Die Glow Foundation die im Oktober 2024 gegründet wurde, bündelt kreative Kraft, ökonomisches Know-how und ein starkes Netzwerk, um Altersarmut & Einsamkeit bei Frauen nicht nur sichtbar zu machen, sondern ihr auch wirksam entgegenzutreten. Den Stiftungsvorstand bilden Lavinia Steinfels, Rafael Frenk und Ulrike Koschwitz.

