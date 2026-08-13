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Wittenberg durchs ganze Jahr – erster Familienkalender der Lutherstadt erschienen

Zwölf Wittenberg-Motive, viel Platz für die Familienplanung und wichtige Veranstaltungstermine: Der neue Kalender verbindet Stadtliebe mit praktischem Nutzen für den Familienalltag.

(lifePR) (Lutherstadt Wittenberg, )
Zwölf Monate, zwölf Wittenberg-Motive und jede Menge Platz für die Termine des Familienalltags: Erstmals gibt die Tourist-Information Lutherstadt Wittenberg für das Jahr 2027 einen eigenen Familienkalender heraus.

Neben den Motiven bietet der Kalender vor allem viel Platz für die persönliche Jahresplanung. Vier freie Spalten können individuell für Familienmitglieder genutzt werden. Eine zusätzliche Terminspalte bietet Platz für eigene Veranstaltungen und Verabredungen. Gleichzeitig sind dort ausgewählte Wittenberger Veranstaltungshöhepunkte für 2027 bereits vorgemerkt.

Dazu gehören unter anderem Luthers Hochzeit, die Wittenberger Erlebnisnacht, der Weihnachtsmarkt sowie die verkaufsoffenen Sonntage. Damit verbindet der Kalender die persönliche Familienplanung mit einem kleinen Überblick über das Wittenberger Veranstaltungsjahr.

„Unser Familienkalender soll Lust auf Wittenberg machen – und das an 365 Tagen im Jahr. Die Motive bringen ein Stück unserer Stadt nach Hause, während die großzügige Aufteilung dabei hilft, den oft turbulenten Familienalltag im Blick zu behalten. Besonders freue ich mich, dass wir dank der Unterstützung von zwölf Kooperationspartnern dieses Projekt realisieren und den Verkaufspreis familienfreundlich gestalten konnten. So ist ein Kalender entstanden, der Wittenberg-Liebe und praktischen Nutzen miteinander verbindet“, sagt Kristin Ruske, Leiterin der Tourist-Information Lutherstadt Wittenberg.

Der Familienkalender 2027 der Lutherstadt Wittenberg ist ab sofort für 8,90 Euro in den Tourist-Informationen am Schlossplatz und im Stadthaus erhältlich. Die Auflage ist limitiert – schnell sein lohnt sich.

Die Tourist-Information Lutherstadt Wittenberg ist ein Projekt der GLC Glücksburg Consulting AG.

GLC Glücksburg Consulting AG

Die GLC Glücksburg Consulting AG ist seit mehr als 30 Jahren ein bundesweit agierendes Beratungs- und Projektmanagementunternehmen mit über 150 Mitarbeitern. Die Geschäftsfelder gliedern sich in die Bereiche Mittelstandsberatung, Kommunalberatung, Destinationsmanagement, Marketing & PR, Hotel- & Resort-Consulting, Immobilien-Consulting, Controlling-Services sowie IT-Services. Ein Schwerpunkt ist die Beratung von öffentlichen und privaten Auftraggebern im Bereich Tourismus und Freizeitwirtschaft. Weitere Informationen zum Unternehmen unter www.glc-group.com

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