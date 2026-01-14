Wintergaudi 2026 in Altenau findet wieder länger statt
Drei Tage Winterprogramm: Samstag, 31. Januar, bis Montag, 02. Februar 2026
Erstmals findet die Veranstaltung aufgrund der verlängerten Winterferien nach dem Wochenende am Sonntag statt. Geplant haben die Veranstalter die Familien-Wintergaudi am Sonntag zunächst auf der Skiwiese Rose. Aufgrund der aktuell unsicheren Wetterprognose gibt es aber Überlegungen für eine Verlegung des Veranstaltungsortes: „Derzeit haben wir noch keine eindeutige Prognose für das Wetter, so haben wir zunächst ein Schneeprogramm am Rodel- und Skihang geplant, aber uns bereits eine Alternative für weniger Schnee im Marktgarten überlegt“, erklärt Gaby Lader, Leiterin der Tourist-Information Altenau.
Am Sonntag, ab 12:00 Uhr, lädt die Familien-Wintergaudi auf der Skiwiese „Rose“ zu Ski- und Schlittenfahrten ein, begleitet von DJ-Musik. Von 12:00 bis 13:00 Uhr sowie von 17:00 bis 18:00 Uhr besuchen „Schneemann Olaf“ und „Prinzessin Elsa“ die Wintergaudi, um mit den Kindern einen Wintertanz zu tanzen. Ab 12:30 Uhr geht es zunächst auf die präparierte Piste zum Wettrodeln, bevor ab 15:00 Uhr Wintergrillfans ihr eigenes Stockbrot sowie Marshmallows über dem Winterfeuer backen können. Erstmals angeboten wird von 13:00 bis 18:00 Uhr das Eisstock-Schießen auf der mobilen Eisstockbahn. Von 14:30 bis 16:30 Uhr findet dort die 1. Altenauer Eisstock-Mattenbahn-Meisterschaft statt, bei der die Teilnehmer in Familien- und Freundesteams sowie in der Einzelklasse spielerisch ihre Kräfte messen können. Zu gewinnen gibt es Erlebnis-Gutscheine aus der Region.
Das beliebte Fackelrodeln ab 17:30 Uhr läutet den Abend ein, der mit Winterlichtern den Wintertag auf dem Hang gegen 19:00 Uhr beendet.
Für das leibliche Wohl ist in dem kleinen, gemütlichen Winterdorf mit Feuerschale am Fuße des Skihangs bis 19:00 Uhr gesorgt. Dann startet die Winterparty im Marktgarten Altenau am Samstag bis 23:00 Uhr.
Die Ausstellung der „Altenauer Eigenart“, der gemütliche Kunsthandwerkermarkt aus der Region im Kurgastzentrum Altenau, macht dann den Auftakt für das Winter-Wochenende und öffnet Samstag und Sonntag jeweils von 11:00 bis 17:00 Uhr.
Die Winterparty am Samstag von 14:00 bis 21:00 Uhr im Marktgarten ergänzt das Angebot: Winterlicher Budenzauber mit DJ lädt zum gemütlichen Beisammensein im Marktgarten ein. Am Samstag können Gäste zudem an einer Winter-Fackelwanderung mit dem Harzklub Altenau teilnehmen. Start ist der Harzklub-Wandertreff Parkplatz Schultal.
Auch am Sonntag, 01. Februar, von 12:00 bis 22:00 Uhr und am Montag, 02. Februar, von 14:00 bis 21:00 Uhr öffnet der Marktgarten mit der Winterparty seine Tore.
Der Eintritt ist bei allen Aktionen kostenfrei, Fackeln für die Fackelwanderung können vor Ort erworben werden.
Aktuell sind noch Übernachtungsmöglichkeiten in allen Kategorien verfügbar, sodass auch ein spontaner Kurzurlaub über das Ferien-Wochenende möglich ist. Die Tourist-Informationen Oberharz beraten und helfen für eine Buchung gerne unter info@oberharz.de oder 05328 8020 weiter.
Das Programm im Detail:
Samstag, 31. Januar
11:00 – 17:00 Uhr AUSSTELLUNG DER ALTENAUER EIGENART im Kurgastzentrum (Hüttenstraße 9)
14:00 – 21:00 Uhr WINTERPARTY im Marktgarten (an der Marktstraße 1)
18:30 Uhr FACKELWANDERUNG mit dem Harzklub Altenau, Start: Harzklub-Wandertreff Parkplatz Schultal
Sonntag, 01. Februar
11:00 – 17:00 Uhr AUSSTELLUNG DER ALTENAUER EIGENART im Kurgastzentrum (Hüttenstraße 9)
12:00 – 22:00 Uhr Winterparty im Marktgarten
12:00 – 19:00 Uhr: FAMILIEN-GAUDI mit DJ auf der Skiwiese Rose
12:00 – 13:00 Uhr SCHNEEMANN OLAF UND PRINZESSIN ELSA besuchen die Wintergaudi, Prinzessinnentanz mit Elsa
12:30 – 13:30 Uhr WETTRODELN mit anschließender Siegerehrung
13.00 – 18.00 Uhr EISSTOCK-SCHIESSEN auf der mobilen Eisstockbahn
14:30 – 16:30 Uhr 1. ALTENAUER EISSTOCK-MATTEN-BAHN MEISTERSCHAFT mit anschließender Siegerehrung
15:00 – 17:00 Uhr STOCKBROT BACKEN über dem Winterfeuer 17:00
18:00 Uhr SCHNEEMANN OLAF UND PRINZESSIN ELSA besuchen die Wintergaudi, Prinzessinnentanz mit Elsa
17:30 – 18:30 Uhr RODELN im Fackelschein
Im Anschluss findet bis 22:00 Uhr die Aprés-Ski-Party im Marktgarten Altenau statt.
Montag, 02. Februar
14:00 – 21:00 Uhr WINTERPARTY im Marktgarten (an der Marktstraße 1)
Sollte kurzfristig keine ausreichende Schneedecke auf der Skiwiese Rose vorhanden sein, werden einzelne Aktionen der Familien-Wintergaudi am Sonntag in den Marktgarten Altenau verlegt.
Aktuelle Informationen unter:
https://www.oberharz.de/...
Änderungen vorbehalten.