Vorbereitungen auf Hochtouren für Walpurgis 2026 in Altenau im Oberharz
Veranstaltungen 29. und 30. April - im „Altenauer Hexenkessel“ brodelt es schon!
Vorbereitungen laufen auf Hochtouren
Mitarbeiter der Kurbetriebsgesellschaft sind bereits dabei, das als Fotospot entstandene Hexenhaus mit neuer Dekoration für eine besondere Atmosphäre im Altenauer Hexenkessel zu versehen. Der Aufbau des Hauses im Kurpark läuft bereits. Mit einer Größe von etwa 12 m² und einer stattlichen Höhe von fünf Metern soll es nicht nur Fotospot für Erinnerungen sein. Es wird in diesem Jahr das dritte Mal zur Walpurgisfeier von den Hexen vom Bruchberg, einer ehrenamtlichen Gruppe von Hexen aus Altenau, bewohnt. Sie quartieren sich gleich am Mittwoch nach dem Umzug durch den Ort nach 17:00 Uhr dort ein!
„Im letzten Jahr entstand der Wunsch die Requisiten zu erweitern und so kommt zu dem großen Hexenhaus und dem Hexenhaus für Kinder der neue Besenparkplatz hinzu“, erzählt Bettina Beimel, Geschäftsführerin der Kurbetriebsgesellschaft „Die Oberharzer“ mbH. So wurde ein uriger Stamm mit Teufelshörnern verziert und wird bei einige Aktionen der Hexen am 30. April die Besen der Hexen beherbergen. Direkt neben dem Hexenhaus mit Besenparkplatz wird es auch in diesem Jahr wieder möglich sein, den „Besenflugschein“ im Hexenparcours für Kinder zu erwerben.
Einstimmung am 29. April: Mystische Wanderung mit den Hexen vom Bruchberg
Bereits am Vorabend zu Walpurgis, am Mittwoch, 29. April, findet als Einstimmung eine mystische Fackelwanderung mit den Hexen vom Bruchberg ab 18:30 Uhr statt. Start ist der Parkplatz an der Skiwiese Rose, gemeinsame Einkehr am Okerteich Altenau mit Verpflegung des Harzklubs Altenau sowie Hexenprogramm. Der Rückweg erfolgt mit Fackeln zum Ausgangspunkt. Dauer: ca. 6 km, drei Stunden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Fackeln können vor Ort erworben werden.
Programm an Walpurgis, 30. April
Im Kurpark, dem Altenauer Hexenkessel, wird am 30. April dann Walpurgis gefeiert. Für das Programm am Walpurgistag laufen die letzten Detailabsprachen: „Die Hexen vom Bruchberg proben fleißig ihren Tanz für die Auftritte am brodelnden Hexenkessel. Die Liveband „Two Voices and Friends“ trifft sich mit uns als Veranstalter noch zur Absprache, damit die Koordination der tanzenden Hexen, der Livemusik und der Teufelsansprache gegen Mitternacht gut klappt. Und auch die Theatergruppe Mixpickels organisiert ihr erstmals aufgeführtes kurzes Walpurgisspiel“, berichtet voller Vorfreude Gaby Lader, Büroleitung der Tourist-Information Altenau. Ebenfalls Premiere hat auch eine wunderbare Zaubershow für Kinder.
Die Band Two Voices and Friends gestaltet ab 19:30 Uhr, gemeinsam mit den tanzenden Hexen vom Bruchberg, das Treiben bis Mitternacht: Dann tritt der Oberteufel mit der Maikönigin auf und hält seine berühmte Teufelsansprache. Es folgt das große Mai-Begrüßungsfeuerwerk.
Auch der geheimnisvolle Walpurgismarkt lockt wieder in den Altenauer Hexenkessel mit „höllischen“ Leckerbissen wie „Teufelswurst“, „Hexensteak“ und süßen Leckereien. Für Getränke aller Art ist gesorgt und im Hexenkessel brodeln bunte Cocktails. Passende Accessoires für Hexen und Teufel wie Masken, Hüte, Hörner und Besen können direkt vor Ort gekauft werden.
„Neben der Tourist-Information und der Kurbetriebsgesellschaft sind in diesem Jahr auch wieder viele ehrenamtliche Helfer dabei, um die Walpurgisveranstaltung zu realisieren. Den Helfern möchten wir genauso danken wie unseren Sponsoren: der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine, der Altenauer Brauerei sowie Harzer Grubenlicht“, sagt Katharina Dundler, Leiterin der Tourist-Informationen Oberharz. Der Eintritt zum Walpurgis-Event ist frei.
Weitere Informationen auf www.oberharz.de/veranstaltungen/walpurgis
Walpurgis-Programm im Detail
Mittwoch, 29. April
Start: Parkplatz Skiwiese Rose, ggü. Auf der Rose 11 | 38707 Altenau
18:30 Uhr Mystische Wanderung mit den Hexen vom Bruchberg, Einkehr am Okerteich Altenau mit kurzer Pause, Hexenprogramm und Möglichkeit zur Verpflegung, danach Rückkehr zum Ausgangspunkt mit Fackeln
Mittwoch, 30. April
Eventort: Hüttenstraße 9 | 38707 Altenau
14:00-18:00 Uhr Kinderschminken im Foyer des Kurgastzentrums Altenau
15:00-17:00 Uhr Anheizen im Hexenkessel: Teuﬂisch heiße DJ-Musik
17:00 Uhr Umzug der Hexen, Teufel und Stelzenläufer mit musikalischer Begleitung der SMG Oker ab der Altenauer Brauerei, Breite Straße
Ab 17:30 Besenflugschein auf dem Hexenparcours für Kinder
Ab 17:30 Stockbrot backen über dem Teufelsfeuer
17:45 Uhr Kinder-Mitmach-Zaubershow mit dem Zauberer Maxim Maurice
18:30 Uhr Kinder-Mitmach-Zaubershow mit dem Zauberer Maxim Maurice
Abschluss der Walpurgis für Kinder mit einem farbenfrohen Bodenfeuerwerk
19:30-01:00 Uhr Walpurgisnacht im Altenauer Hexenkessel mit der Liveband Two Voices and Friends
20:30 Uhr Auftritt der tanzenden Hexen vom Bruchberg am lodernden Kessel: Hexennacht-Walpurgisruf & Walpurgisnacht
21:30 Uhr Auftritt der tanzenden Hexen vom Bruchberg am lodernden Kessel: Gimme! Gimme! Gimme!
22:15 Uhr Erstmals in Altenau dabei ist das Walpurgisspiel der Theatergruppe Mixpickles
22:30 Uhr Auftritt der tanzenden Hexen vom Bruchberg am lodernden Kessel: Wild und Frei!
23:30 Uhr Auftritt der tanzenden Hexen vom Bruchberg am lodernden Kessel: Thriller
24:00 Uhr Auftritt des Oberteufels mit der berühmten Teufelsansprache und der Maikönigin, anschließend großes Mai-Begrüßungsfeuerwerk
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