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Urkunde für die Nominierung zur „Top Bus Destination 2026“ – Präsentation in Berlin weckt Interesse bei Busunternehmen

(lifePR) (Lutherstadt Wittenberg, )
Die Lutherstadt Wittenberg gehört zu den drei Finalisten in der Kategorie „Stadt“ des bundesweiten Wettbewerbs „Top Bus Destination 2026“. Bei der Preisverleihung am 6. Oktober in Berlin wurde die Nominierung mit einer Urkunde gewürdigt. Den ersten Platz belegte Bremerhaven.

Die Tourist-Information freut sich über die Anerkennung für Wittenberg als busfreundliches Reiseziel. Sie organisiert und betreut jährlich rund 1.200 Gruppenführungen. Mehr als 40 Stadtführerinnen und Stadtführer begleiten Reisegruppen an sieben Tagen in der Woche und vermitteln die Geschichte und das kulturelle Erbe der Stadt.

Die Veranstaltung in Berlin bot zugleich Gelegenheit, Wittenberg bei Busunternehmen als Ziel für künftige Gruppenreisen vorzustellen. Neben Informationsmaterialien zu den Sehenswürdigkeiten und touristischen Angeboten standen zwei kommende Reiseanlässe im Mittelpunkt: die geplante Wiedereröffnung des Lutherhauses Ende 2027 und die Landesgartenschau 2028.

Die vertretenen Busunternehmen zeigten Interesse an der Lutherstadt und ihren Angeboten. Für die Tourist-Information bieten die Gespräche Anknüpfungspunkte, um bestehende Kontakte zu vertiefen und neue Gruppenreisen nach Wittenberg anzuregen.

„Die Urkunde kommt zum Auftakt der kommenden Messesaison genau zur richtigen Zeit. Bereits nächste Woche spreche ich in Kopenhagen mit Reiseveranstaltern aus Nordeuropa über künftige Reisen in die WelterbeRegion und insbesondere nach Lutherstadt Wittenberg“, sagt Kristin Ruske, Leiterin der Tourist-Information Lutherstadt Wittenberg.

Der Wettbewerb „Top Bus Destination 2026“ des Bundesverbands Deutscher Omnibusunternehmen (bdo) würdigt besonders busfreundliche Reiseziele in Deutschland. In der Kategorie „Stadt“ hatten sich Lutherstadt Wittenberg, Bremerhaven und Essen aus allen Einsendungen für das Finale qualifiziert.

GLC Glücksburg Consulting AG

Die GLC Glücksburg Consulting AG ist seit mehr als 30 Jahren ein bundesweit agierendes Beratungs- und Projektmanagementunternehmen mit über 150 Mitarbeitern. Die Geschäftsfelder gliedern sich in die Bereiche Mittelstandsberatung, Kommunalberatung, Destinationsmanagement, Marketing & PR, Hotel- & Resort-Consulting, Immobilien-Consulting, Controlling-Services sowie IT-Services. Ein Schwerpunkt ist die Beratung von öffentlichen und privaten Auftraggebern im Bereich Tourismus und Freizeitwirtschaft. Weitere Informationen zum Unternehmen unter www.glc-group.com

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