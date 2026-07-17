Spreewald heißt Gäste herzlich willkommen – Wasserwandern und Kahnfahrten in der gesamten Reiseregion möglich
Gemeinsames Handeln ermöglicht Freigabe wichtiger Wasserwege im Unterspreewald – Urlaubserlebnis in allen Spreewaldregionen gesichert
Durch die Freigabe sind die für Gäste besonders beliebten Kahnfahrten und Paddeltouren – insbesondere rund um Schlepzig – wieder auf den wesentlichen Strecken möglich. Die beliebten Rundtouren können wieder angeboten werden und ermöglichen einzigartige Naturerlebnisse im UNSECO Biosphärenreservat. Lediglich einzelne Abschnitte im Unterspreewald bleiben aus Gründen der Verkehrssicherheit vorerst noch gesperrt.
In den weiteren Spreewaldregionen bestehen keine Einschränkungen. In den Spreewaldorten Lübben, Lübbenau und Burg (Spreewald) können Besucher die Wasserlandschaft ohne Einschränkungen erleben. Hier können Touristen und Einwohner gleichermaßen sämtliche touristischen Angebote wie gewohnt nutzen – von traditionellen Kahnfahrten bis hin zu individuellen Kanutouren.
Dass die Touristiker im Spreewald nun mit Zuversicht in die Sommer- und Ferienzeit blicken können, ist das Ergebnis der engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit aller Beteiligten. Ministerien, Fachbehörden, Kommunen, Kahnfährbetriebe, touristische Unternehmen und der Tourismusverband Spreewald haben gemeinsam daran gearbeitet, die für Besucher wichtigen Wasserwege schnellstmöglich wieder für die touristische Nutzung zugänglich zu machen.
„Der Spreewald lebt vom Miteinander – und genau dieses Miteinander hat sich in den vergangenen Tagen eindrucksvoll gezeigt. Wir freuen uns sehr, dass unsere Gäste die einzigartige Wasserlandschaft nun wieder in allen Spreewaldregionen erleben können. Mein herzlicher Dank gilt allen Partnern, die mit großem Engagement an dieser Lösung gearbeitet haben. Wir freuen uns auf viele Besucher in diesem Sommer.“ sagt Annette Ernst, Leiterin Tourismusverband Spreewald
Der Sommer im Spreewald bietet beste Voraussetzungen, die einzigartige Kulturlandschaft auf ganz unterschiedliche Weise zu entdecken. Ob bei einer traditionellen Kahnfahrt durch die idyllischen Fließe, einer individuellen Paddeltour mit dem Kajak, einer ausgedehnten Fahrradtour auf dem weit verzweigten Radwegenetz oder einer Wanderung durch schattige Wälder, über Wiesen und entlang der Wasserläufe – der Spreewald begeistert mit einer außergewöhnlichen Vielfalt an Naturerlebnissen. Die Reiseregion lädt dazu ein, Natur, Kultur und Gastfreundschaft in einer der schönsten Naturlandschaften Europas mit allen Sinnen zu genießen.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Auf Wunsch stellen wir gern weiteres Bild- und Filmmaterial zur Verfügung und vermitteln den Kontakt zu Interviewpartnern.
Kontaktpersonen: Annette Ernst: Leitung Tourismusverband Spreewald, Tel: 035433 5810, Mail: annette.ernst@spreewald.de
Christian Libutzki: Pressesprecher Tourismusverband Spreewald, Tel: 035433 58126, Mail: presse@spreewald.de