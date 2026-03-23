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Sonntag, 29.März: Eröffnung Oberharzer Wandersaison in Altenau um 10:00 Uhr

Mit 5-Stempel-Tour und „Hexenüberraschung“

(lifePR) (Altenau, )
Die Eröffnung der Oberharzer Wandersaison findet in diesem Jahr am Sonntag, dem 29. März, 10:00 Uhr in Altenau statt. Zusammen mit dem „Harzklub Zweigverein Altenau e.V.“ und der Kurbetriebsgesellschaft „Die Oberharzer“ mbH bietet die Tourist-Information Altenau ein buntes Wanderprogramm mit Unterstützung der „Hexen vom Bruchberg“.

In diesem Jahr wartet eine geführte Wandernadel-Stempelrunde um Altenau auf die Teilnehmer: Die Gruppe erwandert gemeinsam die Stempelstellen 132 Schwarzenberg/Köte Brockenblick, 133 Förster-Ludewig-Platz und 149 Herzweg (Mühlenberg) der Harzer Wandernadel. Mit einem kleinen Abstecher sind sogar noch zwei weitere Sonderstempel zu erreichen: Goetheweg/Seerosenteich sowie der Veranstaltungstempel zur Wandersaison-Eröffnung.

Die Tour ist etwa neun Kilometer lang und dauert rund 2,5 bis 3 Stunden. Unterwegs sorgen die „Hexen vom Bruchberg“ für eine besondere Überraschung. Mit ihrem eigenen "Hexen-Proviant" warten sie auf die Wandergruppe und laden zur kleinen Stärkung am Wegesrand ein.

Start der Wanderung ist um 10:00 Uhr am Wandertreff des HZV-Altenau Schultal (Busbahnhof), ggü. dem Supermarkt "Nahkauf". Ziel der Wanderung ist der Kräuterpark Altenau. Dort besteht im Anschluss die Möglichkeit zur Einkehr mit Kaffee und Kuchen sowie herzhaftem Grillgut.

Die Teilnahme an den Wanderungen der Saisoneröffnung ist kostenfrei.

Aktuelle Informationen unter info@oberharz.de oder 05328 8020 sowie www.oberharz.de 

GLC Glücksburg Consulting AG

Die Tourist-Informationen Oberharz sind ein Projekt der GLC Glücksburg Consulting AG, dem größten privaten Outsourcing-Partner öffentlicher Auftraggeber für Tourismus-Marketing und -Betrieb. Die GLC AG betreibt in mehreren touristischen Destinationen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt das Destinationsmanagement. Alle Destinationen betreibt GLC nach dem "Glücksburger Modell". Das "Glücksburger Modell" ist ein Dienstleistungsmodell für Kommunen, das Anfang 2000 erstmals durch GLC entwickelt wurde, um Kommunen von der steigenden Kostenlast im Tourismus bei zum Teil gleichzeitig sinkenden Übernachtungszahlen zu befreien. Dabei übernimmt GLC als privater Geschäftsbesorger auf Basis eines fixen Grundhonorars und eigenem unternehmerischen Risiko den gesamten touristischen Betrieb und das Tourismusmarketing der Destination. Weitere Informationen den Tourist-Informationen Oberharz auf www.oberharz.de Mehr über die GLC Glücksburg Consulting AG erfahren Sie auf www.glc-group.com

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