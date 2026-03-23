Sonntag, 29.März: Eröffnung Oberharzer Wandersaison in Altenau um 10:00 Uhr
Mit 5-Stempel-Tour und „Hexenüberraschung“
In diesem Jahr wartet eine geführte Wandernadel-Stempelrunde um Altenau auf die Teilnehmer: Die Gruppe erwandert gemeinsam die Stempelstellen 132 Schwarzenberg/Köte Brockenblick, 133 Förster-Ludewig-Platz und 149 Herzweg (Mühlenberg) der Harzer Wandernadel. Mit einem kleinen Abstecher sind sogar noch zwei weitere Sonderstempel zu erreichen: Goetheweg/Seerosenteich sowie der Veranstaltungstempel zur Wandersaison-Eröffnung.
Die Tour ist etwa neun Kilometer lang und dauert rund 2,5 bis 3 Stunden. Unterwegs sorgen die „Hexen vom Bruchberg“ für eine besondere Überraschung. Mit ihrem eigenen "Hexen-Proviant" warten sie auf die Wandergruppe und laden zur kleinen Stärkung am Wegesrand ein.
Start der Wanderung ist um 10:00 Uhr am Wandertreff des HZV-Altenau Schultal (Busbahnhof), ggü. dem Supermarkt "Nahkauf". Ziel der Wanderung ist der Kräuterpark Altenau. Dort besteht im Anschluss die Möglichkeit zur Einkehr mit Kaffee und Kuchen sowie herzhaftem Grillgut.
Die Teilnahme an den Wanderungen der Saisoneröffnung ist kostenfrei.
Aktuelle Informationen unter info@oberharz.de oder 05328 8020 sowie www.oberharz.de