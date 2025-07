Planungen für Oberharzer See- und Sommerfest am 20. Juli in Clausthal-Zellerfeld laufen auf Hochtouren

Am Sonntag, dem 20. Juli, feiert der Oberharz von 11 bis 18 Uhr den Sommer im Waldseebad Clausthal-Zellerfeld. Gäste und Einheimische können sich an diesem Tag auf Spiele im Wasser und an Land sowie eine bunte Meile im Waldseebad Clausthal freuen. Ein Event für Groß und Klein, das die Sommerferien im Oberharz zum besonderen Erlebnis macht.Neben einem vielfältigen Programm mit Wasserball-Laufen, Aqua-Paddeln für Kinder und Stand-up-Paddleboards, wird auch an Land am Sonntag viel geboten.Die bunte Standmeile hat neben Leckereien für jeden Geschmack auch Informations- und Spieleangebote, u.a. mit großer Piraten-Hüpfburg der AOK und Bubble-Soccer an den Ständen.Erstmals im Angebot ist ein neuer Wettbewerb für Familien-, Firmen- und Freunde-Teams: Bei der „Schlauchbootregatta“ werden Teamgeist, Kraft und Schnelligkeit auf die Probe gestellt: Wer absolviert mit einem 3er- oder 4er- Team am schnellsten die vorgegebene Regatta-Strecke?Kinder (bis 16 Jahre) kommen beim Spiel „Tigerenten-Rodeo“ wieder auf ihre Kosten: Wer hält sich am längsten auf der Tigerente? Bekannt ist das Kinderrodeo-Reiten aus dem „Tigerenten Club“ im TV.Die Anmeldung für beide Wettbewerbe erfolgt vor Ort am Eingang des Waldseebads.Empfehlenswert ist es, sich bereits jetzt für das dritte Turnier anzumelden: Für Erwachsene findet wieder das beliebte Beachvolleyball-Turnier in 2er-Teams statt. Für dieses Turnier wird eine Startgebühr von 5 Euro pro Team erhoben. Anmeldeinformationen unter:Auf die Gewinner aller Turniere warten attraktive Preise: Bei der Schlauchbootregatta gibt es zahlreiche Erlebnisgutscheine; beim „Tigerenten-Rodeo“ werden die besten Teilnehmer mit verschiedenen Wasserspielzeugen belohnt und das Beachvolleyball-Turnier hält als Hauptpreis einen Reisegutschein für einen Strandurlaub in Schönhagen bereit.Der Eintritt für das Familienfest am Sonntag kostet 4,50 Euro pro Person (ab sechs Jahre) inkl. aller Wasser- und Landspiele sowie Bademöglichkeit. (Ausnahme: Beachvolleyballturnier).Das Fest wird von der GLC Glücksburg Consulting AG in Kooperation mit der Jugendpflege der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld sowie mit Unterstützung der Stadtwerke Clausthal-Zellerfeld, dem Forstamt Clausthal, der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine und vielen weiteren Sponsoren veranstaltet.„Wir danken an dieser Stelle herzlich unseren vielen Sponsoren, die das Fest auf diese Weise erst ermöglichen“, sagt Silvia Hoheisel, Eventmanagerin der Tourist-Informationen Oberharz.Weitere Informationen und Details zur Anmeldung der Turniere und Preise unter: https://www.oberharz.de/veranstaltungen/see-und-sommerfest Kennzeichnung als Pressemitteilung bei reiner Veröffentlichung. Zitate in Artikeln bitte kennzeichnen. Anliegendes Bildmaterial unter Angaben des Copyrights zur Veröffentlichung im Kontext der Pressemitteilung freigegeben. Um ein Belegexemplar oder eine Beleg-URL wird höflichst gebeten.