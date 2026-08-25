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Nordic Walking im Oberharz: Nordic aktiv Cup macht Station in Buntenbock

Am 6. September geht es auf dem Gelände des SC Buntenbock auf fünf verschiedenen Strecken durch die Oberharzer Landschaft

(lifePR) (Buntenbock, )
Nordic Walking, Natur und gemeinsamer Sport: Am Sonntag, 6. September 2026, macht der Oberharzer Nordic aktiv Cup Station in Buntenbock. Auf dem Gelände des SC Buntenbock, An der Trift 6b, können die Teilnehmenden zwischen verschiedenen Strecken wählen und den Oberharz sportlich erleben. Insgesamt stehen fünf Distanzen zwischen 5 und 16 Kilometern zur Auswahl.

 

Los geht es um 9:30 Uhr mit der Begrüßung, um 9:45 Uhr folgt ein gemeinsames Warm-up mit dem Ski-Club Buntenbock. Um 10:00 Uhr starten die 16-km-Strecke, die Kombination aus 11 und 5 Kilometern sowie die 11-km-Strecke. Um 10:45 Uhr folgen die Starts über 8,5 und 5 Kilometer. Einlaufschluss ist um 14:00 Uhr.

 

Die Veranstaltung richtet sich sowohl an erfahrene Nordic Walker als auch an Freizeitsportler. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht Bestzeiten oder Platzierungen, sondern Bewegung, Natur und das gemeinsame Erlebnis. Wer also Lust hat, sich sportlich zu betätigen und dabei die Oberharzer Landschaft zu erleben, kann die passende Strecke selbst wählen.

 

Eine Besonderheit des Nordic aktiv Cups: Für die Auszeichnung zählt nicht die Geschwindigkeit. Wer an mehreren Veranstaltungen der Reihe teilnimmt, kann sich unabhängig von der erreichten Zeit den Cup sichern. Bei fünf Teilnahmen gibt es den Nordic aktiv Cup in Gold, bei vier Teilnahmen Silber und bei drei Teilnahmen Bronze. Die Verleihung findet bei der Abschlussveranstaltung am 27. September in Clausthal-Zellerfeld statt.

 

Auch für Wanderfreunde gibt es einen zusätzlichen Anreiz: An allen Veranstaltungsorten wird erneut ein Tages-Sonderstempel der Harzer Wandernadel angeboten.

 

Anmeldung und Startgeld

Wer sich bis zum 2. September online über www.nsv-ski.de anmeldet, zahlt 8 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Jugendliche bis 16 Jahre. Eine Anmeldung ist auch am Veranstaltungstag ab 9:00 Uhr direkt vor Ort möglich. Dann beträgt das Startgeld 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Jugendliche bis 16 Jahre.

Im Startgeld enthalten sind eine Urkunde, Sanitätsdienst, Streckenverpflegung sowie eine Freikarte für die Sommerrodelbahn in Hahnenklee.

 

„Buntenbock ist ein sehr passender Ort für den Nordic aktiv Cup. Hier lassen sich Sport und Natur besonders gut miteinander verbinden. Wir freuen uns, gemeinsam mit dem Ski-Club Buntenbock einen schönen Veranstaltungstag auf die Beine zu stellen“, sagt Laura Wagenländer von den Tourist-Informationen Oberharz.

 

Der Oberharzer Nordic aktiv Cup wird von der GLC Glücksburg Consulting AG als Betreiberin der Tourist-Informationen Oberharz gemeinsam mit den Skiclubs Altenau, Buntenbock, Sankt Andreasberg und Hohegeiß, dem SV Viktoria Bad Grund, dem Wintersportverein Clausthal-Zellerfeld sowie den Niedersächsischen Landesforsten veranstaltet.

 

Nächster und letzter Termin 2026


[*]September 2026 – Clausthal-Zellerfeld, Akademie des Sports


Veranstaltungsort in Buntenbock ist das Gelände des SC Buntenbock, An der Trift 6b.

Aktuelle Informationen und mögliche Programmänderungen gibt es unter  www.oberharz.de.

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Die GLC Glücksburg Consulting AG ist seit mehr als 30 Jahren ein bundesweit agierendes Beratungs- und Projektmanagementunternehmen mit über 150 Mitarbeitern. Die Geschäftsfelder gliedern sich in die Bereiche Mittelstandsberatung, Kommunalberatung, Destinationsmanagement, Marketing & PR, Hotel- & Resort-Consulting, Immobilien-Consulting, Controlling-Services sowie IT-Services. Ein Schwerpunkt ist die Beratung von öffentlichen und privaten Auftraggebern im Bereich Tourismus und Freizeitwirtschaft. Weitere Informationen zum Unternehmen unter www.glc-group.com

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