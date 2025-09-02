Kontakt
Neue Destinationsleitung für die Tourist-Information Glücksburg

Nicole Brüggen bringt Erfahrung und Innovation zusammen

Nicole Brüggen hat zum 1. September 2025 die Leitung der Destination Glücksburg und damit der Tourist-Information Glücksburg übernommen.

Mit dieser Personalie setzt die GLC Glücksburg Consulting AG, deren Projekt die Tourist-Information ist, auf Kontinuität, Kompetenz und neue Impulse in der touristischen Entwicklung der Region. Sie tritt damit die Nachfolge von Claudia Krüger an. Mit Nicole Brüggen hat die GLC AG eine kompetente und erfahrene Nachfolgerin gewonnen. Ihr fundiertes Fachwissen, ihre langjährige Praxis sowie ihr integrativer Führungsstil machen sie zur idealen Besetzung, um den Standort noch zukunftsfähiger zu gestalten.

Frau Brüggen bringt umfassende Erfahrung mit: Seit 2017 ist sie als Destinationsleiterin der Tourist-Information Schönhagen tätig und verantwortete dort zusammen mit ihrem Team das Tourismusmarketing des Ostseebades. Desweiteren zählten die Veranstaltungsplanung und -durchführung, Gästebetreuung, Vermieterberatung und Qualitätsmanagement zu ihrem Aufgabengebiet. In dieser Funktion bewährte sie sich durch ein hohes Maß an Engagement, Organisationstalent und Verlässlichkeit. Nicht zuletzt konnte die erfahrene Touristikerin stetige Umsatzsteigerungen bei der Ferienvermietung realisieren.

Zuvor konnte sie ihre vielseitigen Kompetenzen in unterschiedlichen Stationen unter Beweis stellen – unter anderem im Vertriebsinnendienst, im Hotelwesen sowie im Tourismus- und Reiseverkehrsbereich.
Ein besonderes Fundament bildet ihr Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Tourismus, Wirtschaftsinformatik und quantitative Methoden (Logistik) an der Fachhochschule Westküste. Dieses Studium vermittelte ihr nicht nur betriebswirtschaftliches Know-how, sondern auch datengestützte und methodische Kompetenzen, die sie in der Praxis gezielt einsetzt.

Mit ihrer offenen, strukturierten und teamorientierten Art zeichnet sich Nicole Brüggen als verlässliche Führungskraft aus. Ihren Weitblick, ihre Empathie und Expertise wird sie einsetzen, um den Standort nachhaltig zu stärken und erfolgreich weiterzuentwickeln. Dabei die Übersicht bewahren und gleichermaßen als konstante Ansprechpartnerin für Gäste, Einheimische Mitarbeitende und Partner präsent sein.

GLC Glücksburg Consulting AG

Die GLC Glücksburg Consulting AG ist seit 30 Jahren ein bundesweit agierendes Beratungs- und Projektmanagementunternehmen mit über 150 Mitarbeitern. Die Geschäftsfelder gliedern sich in die Bereiche Mittelstandsberatung, Kommunalberatung, Destinationsmanagement, Marketing & PR, Hotel- & Resort-Consulting, Immobilien-Consulting, Controlling-Services sowie IT-Services. Ein Schwerpunkt ist die Beratung von öffentlichen und privaten Auftraggebern im Bereich Tourismus und Freizeitwirtschaft. Weitere Informationen zum Unternehmen unter www.glc-group.com

