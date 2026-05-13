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Magie am Nachthimmel: Warum die Polarlichter über den Harz tanzten

Vortrag im Harz Welcome Center Torfhaus am 15. Mai erklärt das seltene Himmelsschauspiel

(lifePR) (Oberharz, )
Die außergewöhnlich starken Sonnenstürme der vergangenen Wochen haben den Himmel über dem Harz in leuchtendes Grün und Violett getaucht. Da dieses Naturphänomen in solcher Intensität zuletzt vor über 20 Jahren auftrat, ist das öffentliche Interesse groß. Das Harz Welcome Center Torfhaus bietet daher am Freitag, den 15. Mai 2026 (18 bis 19 Uhr), einen gezielten Informationsvortrag an.

In Zusammenarbeit mit der Sternwarte St. Andreasberg erklärt Referentin Dany Herzberg unter dem Titel „Polarlichter über dem Harz“, wie diese spektakulären Erscheinungen entstehen. Im Fokus steht dabei die Frage, warum die Lichter derzeit soweit südlich sichtbar sind und welche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Beobachtung im Oberharz erfüllt sein müssen.

„Wir erleben gerade eine Phase extremer solarer Aktivität“, erklärt Laura Wolf vom Harz Welcome Center. „Viele Menschen haben die Lichter zwar gesehen, wissen aber wenig über die Hintergründe. Wir wollen die Brücke schlagen zwischen dem Staunen und dem Wissen über unsere Atmosphäre.“

Der Vortrag wird durch aktuelle Zeitrafferaufnahmen und Fotomaterial aus der Region ergänzt, um den Besuchern auch praktische Tipps für die eigene Beobachtung und Fotografie mitzugeben.

Hintergrund & Anmeldung: Die Veranstaltung findet im Harz Welcome Center Torfhaus (Torfhaus 1a) statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um eine kurze Anmeldung unter 05320 2290450 oder shop@globetrotter-torfhaus.de wird gebeten, um die Bestuhlung entsprechend planen zu können. Kurzentschlossene sind ebenfalls willkommen.

GLC Glücksburg Consulting AG

Die GLC Glücksburg Consulting AG ist seit mehr als 30 Jahren ein bundesweit agierendes Beratungs- und Projektmanagementunternehmen mit über 150 Mitarbeitern. Die Geschäftsfelder gliedern sich in die Bereiche Mittelstandsberatung, Kommunalberatung, Destinationsmanagement, Marketing & PR, Hotel- & Resort-Consulting, Immobilien-Consulting, Controlling-Services sowie IT-Services. Ein Schwerpunkt ist die Beratung von öffentlichen und privaten Auftraggebern im Bereich Tourismus und Freizeitwirtschaft. Weitere Informationen zum Unternehmen unter www.glc-group.com

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