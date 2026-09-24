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Kultur, Geschichte und Kulinarik in Harzer Klostermauern

Achstes und abschließendes Kulturevent der Harzer Genuss-Tage 2026 am 8. November im Klosterhotel Wöltingerode

(lifePR) (Clausthal-Zellerfeld, )
Am Sonntag, 8. November 2026, laden die Harzer Genuss-Tage um 16 Uhr zum achten Genuss-Erlebnis in das Klosterhotel Wöltingerode in Vienenburg bei Goslar ein. Unter dem Motto „Kultur, Geschichte und Kulinarik“ verbindet der Abend die Geschichte der jahrhundertealten Klosteranlage mit einem Vier-Gänge-Menü aus überwiegend regionalen Produkten.

Den Auftakt bildet um 16 Uhr eine exklusive Führung durch das Kloster. Dabei erhalten die Teilnehmer Einblicke in die historische Anlage, ihre Architektur sowie in das Leben und Wirken der Menschen, die diesen Ort über Jahrhunderte geprägt haben. Anschließend geht es zum kulinarischen Teil des Abends in das Klosterhotel.

Direktorin Wassiliki Strohmeier freut sich darauf, das Klosterhotel im Rahmen der Harzer Genuss-Tage zu präsentieren: „Wir bieten eine Küche nach alten Klosterrezepten und harztypischer Tradition oder setzen frische Ideen mit ungewöhnlichen Kompositionen und ausgefallenen Zutaten um. Küchenchef Sven Sobek und sein Team haben für die Gäste ein Menü zusammengestellt, das regionale Produkte und die kulinarische Tradition des Hauses verbindet.“

Das Vier-Gänge-Menü beginnt mit einer klaren Wildkraftbrühe mit aromatischen Pilzen. Es folgt ein feines Kürbis-Carpaccio mit cremiger Forellenmousse. Als Hauptgang wird Wildschweinbraten mit Kartoffelgratin und Apfelrotkohl serviert. Den Abschluss bildet ein Holunderparfait mit fruchtigem Apfelkompott.

Die Teilnehmerzahl ist auf 100 Personen begrenzt. Die Teilnahme kostet 69 Euro inklusive Menü und eines heißen Auranja. Tickets sind unter www.harzer-genusstage.de, in den Tourist-Informationen Oberharz sowie beim jeweils beteiligten Partner erhältlich.

Unterstützt wird die Veranstaltungsreihe durch den DEHOGA Niedersachsen, Kreisverband Harz, die Destillerie Schneider-Der Luchs und Diversity Spirits. Medienpartner ist die Goslarsche Zeitung.

Veranstaltet werden die Harzer Genuss-Tage von der GLC Glücksburg Consulting AG.

GLC Glücksburg Consulting AG

Die GLC Glücksburg Consulting AG ist seit mehr als 30 Jahren ein bundesweit agierendes Beratungs- und Projektmanagementunternehmen mit über 150 Mitarbeitern. Die Geschäftsfelder gliedern sich in die Bereiche Mittelstandsberatung, Kommunalberatung, Destinationsmanagement, Marketing & PR, Hotel- & Resort-Consulting, Immobilien-Consulting, Controlling-Services sowie IT-Services. Ein Schwerpunkt ist die Beratung von öffentlichen und privaten Auftraggebern im Bereich Tourismus und Freizeitwirtschaft. Weitere Informationen zum Unternehmen unter www.glc-group.com

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