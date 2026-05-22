Kinder-Ferien-Erlebnis-Pass 2026 bringt Spaß, Abenteuer und tolle Erlebnisse!
Ob sportlich, kreativ, naturverbunden, technisch oder kulturell – der Ferienpass lädt zum Ausprobieren, Mitmachen und Erleben ein. Viele Angebote sind kostenfrei, einige sind exklusiv nur mit dem Pass erlebbar, und bei zahlreichen weiteren Veranstaltungen gibt es attraktive Ermäßigungen.
Ferien voller Möglichkeiten – 04.07.-14.08.2026
Mit dem Pass können Kinder zwischen unterschiedlichsten Freizeitaktivitäten wählen – für viele Interessen ist etwas dabei.
Neu mit dabei sind unter anderem:
Führung und Fütterung im Tierpark Wittenberg
Musikalische Burgführung, Burg Rabenstein
Burger-Deal beim Wittenburger
Führung durch das Blockheizkraftwerk der Stadtwerke Wittenberg Kinderyoga mit Maria Wild
Auch beliebte Angebote aus dem vergangenen Jahr oder früheren Jahren sind wieder Teil des Kinder-Ferien-Erlebnis-Passes, darunter:
Cocktailkurs im martas Hotel
Fragestunde beim OB
Führung durch die Kläranlagen
Basteln bei Station29
Angebote der Luthermuseen
u. v. m.
GLC Glücksburg Consulting AG ARELIA-Haus * Albert-Einstein-Ring 5 Amtsgericht HypoVereinsbank AG Vorstand: Prof. Martin Weigel 22761 Hamburg Hamburg Konto 84 23 23 22 Fon +49 (0) 40-85 40 06 0 HRB 86307 BLZ 200 300 00
Aufsichtsratsvorsitzender: Fax +49 (0) 40-85 40 06 38 USt-Id.Nr.: Swift: HYVEDEMM300 Dr. Carl Herrmann Schleifer info@glc-group.com DE 220468693 IBAN: DE69 2003 0000 0084 2323 22 Der Pass ist in den Tourist-Informationen am Schlossplatz 2 und im Stadthaus vom 26.05.2026 bis zum 01.06.2026 für 5,00 € pro Pass/Kind erhältlich, danach kostet er 6,00 €. Die Anmeldungen zu den Angeboten können ab dem 01.06.2026 vorgenommen werden – gerne online. Auf der Website www.lutherstadt-wittenberg.de ist der Pass online einsehbar, und alle Informationen zu den Angeboten sind dort bereitgestellt. Danke an unsere Unterstützer: Ein herzlicher Dank geht an alle Partner und Förderer, die den Kinder-Ferien-Erlebnis-Pass 2026 möglich machen. Kinderflohmarkt im Schlosshof – „Von Kindern für Kinder“ am 27. Juni Am Samstag, den 27. Juni 2026, wird der Schlosshof in Lutherstadt Wittenberg von 9:00 bis 12:00 Uhr zum fröhlichen Marktplatz für kleine Händlerinnen und Händler. Beim Kinderflohmarkt unter dem Motto „Von Kindern für Kinder“ dreht sich alles um Spielzeug, Bücher und kleine Schätze.
Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren können hier ihre Spielsachen verkaufen, tauschen oder verschenken – und dabei anderen eine Freude machen. Stöbern, feilschen und handeln ist ausdrücklich erwünscht!
Der Kinderflohmarkt ist eine gemeinsame Aktion des Gewerbevereins Wittenberg und der Tourist-Information, unterstützt von der Stadt Wittenberg und der Projektschmiede Wittenberg.
Mitmachen lohnt sich – wir freuen uns auf viele kleine Verkäuferinnen und Verkäufer sowie neugierige Besucherinnen und Besucher! Die Anmeldung kann ab sofort in der Tourist-Information Lutherstadt Wittenberg erfolgen, es stehen insgesamt 100 Plätze zur Verfügung.