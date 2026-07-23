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Harzer Tradition erleben: „Oberharzer Heimatnachmittag“ am 9. August zum zweiten Mal in Buntenbock

Zum zweiten Mal lädt die Veranstaltung dazu ein, regionale Kultur und Tradition hautnah zu erleben

(lifePR) (Clausthal-Zellerfeld, )
Harzer Tradition wird am Sonntag, 9. August, im Bergwiesenpark Buntenbock (Kurpark) mit Musik, kulinarischen Spezialitäten und regionalem Handwerk erlebbar. Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr veranstaltet die Tourist-Information Clausthal-Zellerfeld erneut den „Oberharzer Heimatnachmittag“. Von 12.30 bis 16.30 Uhr erwartet die Gäste ein stimmungsvoller Nachmittag mitten im Grünen. Der Eintritt ist frei.

Für musikalische Unterhaltung sorgen drei beliebte Musikgruppen aus der Region. Den Auftakt machen um 13 Uhr „Die Sösespatzen“. Um 14 Uhr folgen die „Bruchbergsänger“ aus Altenau, bevor die „Harzwaldsänger“ ab 15 Uhr den Nachmittag musikalisch abrunden. Mit stimmungsvollen Liedern und Heimatklängen laden die Musiker zum Mitschunkeln und Mitsingen ein.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Auf die Besucher warten Gegrilltes, selbstgebackener Kuchen, frisch gebrühter Kaffee und erfrischende Kaltgetränke. Regionale Handwerksstände laden zudem zum Bummeln und Stöbern ein.

Weitere Informationen: https://www.oberharz.de/veranstaltungen/veranstaltungen-im-oberharz/oberharzer-heimatnachmittag
 
Ansprechpartnerin:
Tourist-Informationen Oberharz
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Die GLC Glücksburg Consulting AG ist seit mehr als 30 Jahren ein bundesweit agierendes Beratungs- und Projektmanagementunternehmen mit über 150 Mitarbeitern. Die Geschäftsfelder gliedern sich in die Bereiche Mittelstandsberatung, Kommunalberatung, Destinationsmanagement, Marketing & PR, Hotel- & Resort-Consulting, Immobilien-Consulting, Controlling-Services sowie IT-Services. Ein Schwerpunkt ist die Beratung von öffentlichen und privaten Auftraggebern im Bereich Tourismus und Freizeitwirtschaft. Weitere Informationen zum Unternehmen unter www.glc-group.com

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