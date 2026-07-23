Harzer Tradition erleben: „Oberharzer Heimatnachmittag“ am 9. August zum zweiten Mal in Buntenbock
Zum zweiten Mal lädt die Veranstaltung dazu ein, regionale Kultur und Tradition hautnah zu erleben
Für musikalische Unterhaltung sorgen drei beliebte Musikgruppen aus der Region. Den Auftakt machen um 13 Uhr „Die Sösespatzen“. Um 14 Uhr folgen die „Bruchbergsänger“ aus Altenau, bevor die „Harzwaldsänger“ ab 15 Uhr den Nachmittag musikalisch abrunden. Mit stimmungsvollen Liedern und Heimatklängen laden die Musiker zum Mitschunkeln und Mitsingen ein.
Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Auf die Besucher warten Gegrilltes, selbstgebackener Kuchen, frisch gebrühter Kaffee und erfrischende Kaltgetränke. Regionale Handwerksstände laden zudem zum Bummeln und Stöbern ein.
Weitere Informationen: https://www.oberharz.de/veranstaltungen/veranstaltungen-im-oberharz/oberharzer-heimatnachmittag
Ansprechpartnerin:
Tourist-Informationen Oberharz
Katharina Dundler
Hüttenstraße 9
38707 Altenau
Tel.: +49 (0) 5328 802-22
info@oberharz.de
www.oberharz.de