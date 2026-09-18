„Entdecke dein Wittenberg“ – Erster Tourismustag für Einheimische lädt zum Perspektivwechsel ein
Unter dem Motto „Entdecke dein Wittenberg“ beteiligen sich Partner aus Tourismus, Kultur, Hotellerie, Einzelhandel und weiteren Bereichen. Gemeinsam laden sie dazu ein, Bekanntes neu zu entdecken und Orte und Angebote kennenzulernen, die man als Einheimischer vielleicht noch nie selbst besucht oder ausprobiert hat.
„Im Alltag läuft man oft an Dingen vorbei, ohne sie noch richtig wahrzunehmen. Dabei gibt es in Wittenberg immer wieder etwas zu entdecken. Genau dazu lädt der Tourismustag ein: die eigene Stadt noch einmal neu zu sehen, Neues kennenzulernen und vielleicht sogar einen neuen Lieblingsort zu finden“, sagt Bürgermeister André Seidig. Der Tourismustag möchte zugleich das Bewusstsein für die Bedeutung des Tourismus stärken. Denn touristische Angebote richten sich nicht ausschließlich an Gäste. Eine lebendige Innenstadt, Veranstaltungen, Kulturangebote, Gastronomie, Hotellerie und attraktive Freizeitmöglichkeiten kommen auch den Menschen zugute, die in Wittenberg leben und arbeiten.
„Seit vielen Jahren entwickelt die Tourist-Information Angebote speziell für Einheimische. Dazu zählen Führungen zu den ‚Vergessenen Orten‘ über den Kinder-Ferien-Erlebnis-Pass und den Kinderflohmarkt bis hin zu unserem großen Ticket- und Gutscheinangebot. Trotzdem ist vielen nicht bewusst, wie vielfältig die touristischen Angebote auch für sie selbst sind. Mit dem Tourismustag möchten wir gemeinsam mit unseren Partnern dem Tourismus ein Gesicht geben und Lust machen, die eigene Stadt neu oder wiederzuentdecken“, so Kristin Ruske, Leiterin der Tourist-Information Lutherstadt Wittenberg.
Erste Programmpunkte stehen bereits fest
Schon jetzt zeigt sich, wie vielfältig der Tourismustag wird. Die Wittenbergerinnen und Wittenberger können bei Führungen durch das Amtsgericht einen besonderen Blick hinter die Kulissen werfen. Im martas Hotel Lutherstadt Wittenberg führt eine Hausführung durch das Hotel und in die Kaffeerösterei. Einen Blick auf die zukünftige Entwicklung der Stadt ermöglichen Führungen über das künftige Landesgartenschaugelände und über den Großen Anger. Geschichte steht bei den Führungen durch die Klosterkirche im Mittelpunkt. Wie Farben im 16. Jahrhundert hergestellt wurden, wird in einer besonderen Vorführung zur historischen Farbherstellung anschaulich vermittelt.
Darüber hinaus beteiligen sich Einzelhändler in Wittenberg am Tourismustag. Geplant sind unter anderem Verkostungen für Erwachsene sowie neue Spiele, die Kinder vor Ort ausprobieren können. Weitere Angebote und teilnehmende Partner werden nach und nach ergänzt.
Das Stadthaus wird zum zentralen Treffpunkt
Ein zentraler Anlaufpunkt des Tourismustages ist das Stadthaus in der Mauerstraße 18. Hier erwarten die Besucherinnen und Besucher verschiedene Stände mit Angeboten, Aktionen und Informationen. Das Stadthaus bietet dabei eine besondere Gelegenheit, touristische Partner kennenzulernen, die nicht unmittelbar in Lutherstadt Wittenberg verortet sind, aber maßgeblich zum Erfolg des Tourismus in der Stadt und der Region beitragen. So wird sichtbar, dass erfolgreicher Tourismus durch das Zusammenspiel vieler Akteure entsteht und Wittenberg eng mit seinem Umland, der WelterbeRegion und dem Tourismus in Sachsen-Anhalt verbunden ist.
Ergänzt wird das Programm im Stadthaus durch ein gastronomisches Angebot und bietet die Gelegenheit für eine Pause und für Gespräche in entspannter Atmosphäre. Darüber hinaus sind moderierte Gesprächsrunden vorgesehen. Akteurinnen und Akteure aus Tourismus, Kultur, Hotellerie, Stadtverwaltung, Einzelhandel und weiteren Bereichen kommen miteinander und mit den Wittenbergerinnen und Wittenbergern ins Gespräch.
Dabei geht es unter anderem um Fragen wie: Warum besuchen Gäste Wittenberg? Was zeichnet die Stadt neben Luther und Reformation aus? Was haben die Einheimischen vom Tourismus? Und wie soll sich Wittenberg touristisch und als lebenswerte Stadt weiterentwickeln? „Eine attraktive Stadt für Gäste sollte immer auch eine attraktive Stadt für die Menschen sein, die hier leben.
Tourismus trägt dazu bei, dass es in Wittenberg gute Kultur- und Freizeitangebote, Veranstaltungen, Gastronomie und vielfältigen Handel gibt. Mit dem Tourismustag wollen wir zeigen, was davon auch den Wittenberginnen und Wittenbergern zugutekommt. Und wir wollen mit ihnen darüber ins Gespräch kommen, was unsere Stadt zukünftig auszeichnen soll“, sagt Sandra Wilking, Geschäftsführerin der Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH.
Tourismusbewusstsein gemeinsam stärken
Der Tourismustag wird 2026 zum dritten Mal in Sachsen-Anhalt durchgeführt. Initiiert und begleitet wird das Projekt von der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (IMG) und dem Tourismusverband Sachsen-Anhalt e. V. Das gemeinsame Anliegen ist dabei, dass der Tourismus nicht nur aus der Perspektive der Reisenden betrachtet wird. Auch die Menschen vor Ort sollen erfahren, welche Angebote vorhanden sind, wer dahintersteht und welche Bedeutung der Tourismus für Stadt und Region hat. „Tourismus wird besonders dann erfolgreich und nachhaltig, wenn er von den Menschen vor Ort mitgetragen wird.
Der Tourismustag schafft die Möglichkeit, touristische Angebote selbst kennenzulernen, miteinander ins Gespräch zu kommen und sichtbar zu machen, welchen Beitrag der Tourismus zur Lebensqualität und zur Entwicklung einer Region leisten kann“, so Martin Schulze, Geschäftsführer vom Tourismusverband Sachsen-Anhalt e.V.
Entdecken, Stempel sammeln und gewinnen
Wer den Tourismustag aktiv erkundet, kann außerdem an einer Verlosung teilnehmen. Dafür gilt es, am 14. November mindestens drei teilnehmende Orte beziehungsweise Aktionen zu besuchen und drei Stempel zu sammeln. Die vollständig ausgefüllte Stempelkarte kann bis 16:00 Uhr am Tourismustag für Einheimische im Stadthaus abgegeben werden. Zu gewinnen gibt es unter anderem Einkaufs- und Eventgutscheine, den neuen Familienkalender der Lutherstadt Wittenberg, Fahrradtaschen und viele weitere Überraschungen.
Das vollständige Programm mit allen teilnehmenden Einrichtungen, Uhrzeiten, Treffpunkten und Informationen zu eventuell erforderlichen Anmeldungen wird auf der Veranstaltungsseite auf www.lutherstadt-wittenberg.de veröffentlicht und fortlaufend ergänzt.