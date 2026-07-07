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Ein Stück Oberharz zum Mitnehmen

Neue Souvenirmünzen und Geschenkartikel für Oberharz-Fans

(lifePR) (Clausthal-Zellerfeld, )
Pünktlich zu den Sommerferien erweitern die Oberharzer Tourist-Informationen ihr Souvenirsortiment: Ab sofort sind neue „Harzer Gold“-Münzen mit Motiven aus Clausthal-Zellerfeld, Altenau und Torfhaus erhältlich. Ergänzt wird das Angebot durch Tassen und Frühstücksbrettchen mit liebevoll gestalteten Illustrationen. Die Artikel eignen sich als Andenken, kleines Geschenk oder dekoratives Erinnerungsstück an den Oberharz.

Die Souvenirmünzen sind Teil der Kollektion „Harzer Gold“. Ihre Prägungen zeigen markante Ansichten, Wahrzeichen und typische Oberharzer Motive. Die Idee dahinter: den Harz über seine besonderen Orte, Ausflugsziele und Geschichten erlebbar zu machen. Wer die Region bereist, kann die Souvenirmünzen an verschiedenen Standorten sammeln und sich so Stück für Stück eine persönliche Harz-Kollektion aufbauen. Die neuen Motive aus Clausthal-Zellerfeld, Altenau und Torfhaus erweitern die Sammelserie um drei weitere Oberharzer Erinnerungsstücke. Die „Harzer Gold“-Münzen bestehen aus einer Zinklegierung und erhalten ihren goldfarbenen Glanz durch eine galvanische Beschichtung.

Die Brettchen und Tassen sind mit von der Künstlerin Fox Schwörer gestalteten Oberharz-Motiven versehen. Auf Basis von Fotos und persönlichen Eindrücken hat sie prägnante Orte in Altenau, Schulenberg, Buntenbock, Clausthal-Zellerfeld, Wildemann und Torfhaus liebevoll illustriert. So entstand eine kleine Oberharz-Landkarte, die sich auf den Erinnerungsstücken wiederfindet.

Die neuen Souvenirartikel sind in allen Oberharzer Tourist-Informationen in Altenau, Buntenbock, Clausthal-Zellerfeld, Wildemann und Torfhaus erhältlich.

GLC Glücksburg Consulting AG

Die GLC Glücksburg Consulting AG ist seit mehr als 30 Jahren ein bundesweit agierendes Beratungs- und Projektmanagementunternehmen mit über 150 Mitarbeitern. Die Geschäftsfelder gliedern sich in die Bereiche Mittelstandsberatung, Kommunalberatung, Destinationsmanagement, Marketing & PR, Hotel- & Resort-Consulting, Immobilien-Consulting, Controlling-Services sowie IT-Services. Ein Schwerpunkt ist die Beratung von öffentlichen und privaten Auftraggebern im Bereich Tourismus und Freizeitwirtschaft. Weitere Informationen zum Unternehmen unter www.glc-group.com

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