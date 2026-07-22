Dein perfekter Tag in Schlepzig – Natur, Genuss und Familienzeit im Herzen des Spreewalds
Schlepzig als Tor zum gesamten Spreewald
Wer den Spreewald von seiner ursprünglichen Seite erleben möchte, findet in Schlepzig den idealen Ausgangspunkt für einen unvergesslichen Urlaubstag. Zwischen schattigen Erlen, stillen Fließen und weitläufigen Wiesen vereint der Unterspreewald Naturerlebnisse, regionale Kulinarik und spannende Familienangebote – eingebettet in die einzigartige Kulturlandschaft des UNESCO-Biosphärenreservats Spreewald.
Ein perfekter Tag beginnt auf dem Wasser
Der Morgen startet am besten mit einer traditionellen Kahnfahrt. Lautlos gleitet der Kahn durch die verzweigten Wasserwege des Unterspreewalds. Fährleute erzählen Geschichten über die Region, die sorbische/wendische Kultur und die besondere Tier- und Pflanzenwelt. Touren führen unter anderem durch den idyllischen Hochwald, entlang des Laubengangs und durch offene Wiesenlandschaften – jede Strecke eröffnet neue Perspektiven auf den ursprünglichen Charakter des Unterspreewalds.
Wer lieber selbst aktiv wird, steigt anschließend ins Paddelboot. Familien können gemeinsam auf speziell konzipierten Touren den Spreewald entdecken. Eine Naturrutsche, historische Schleusen und abwechslungsreiche Wasserwege machen die rund zweistündigen Touren zu einem besonderen Erlebnis für Groß und Klein. Spielerisch lernen Kinder dabei die Natur und die Geschichte der Wasserlandschaft kennen, während Eltern die Ruhe des Spreewalds genießen.
Genuss mit regionalem Charakter
Nach den Erlebnissen auf dem Wasser lädt Schlepzig zum Genießen ein. In der STORK CLUB Destillerie erfahren Besucher, wie aus regionalem Roggen preisgekrönter deutscher Rye Whisky entsteht. Führungen und Verkostungen verbinden Handwerkskunst mit spannenden Einblicken in die moderne Destillationskunst. Zudem lädt das Hofgarten-Restaurant zum Genießen und Entspannen ein.
Nur wenige Schritte entfernt verbindet die Brauerei im Hotel Seinerzeit regionale Braukultur mit Spreewälder Gastlichkeit. Hausgebraute Biere, regionale Spezialitäten und die entspannte Atmosphäre machen sie zum idealen Ort für eine genussvolle Pause nach einem aktiven Tag.
Familienabenteuer mitten in der Natur
Schlepzig zeigt, wie abwechslungsreich Familienurlaub im Spreewald sein kann. Ob spannende Entdeckungen auf dem Wasser, Naturbeobachtungen entlang der Fließe oder historische Einblicke im Bauernmuseum – überall entstehen Erlebnisse, die Kinder und Erwachsene begeistern. Der Unterspreewald bietet Raum für gemeinsame Zeit fernab des Alltags und macht Natur und Geschichte auf spielerische Weise erlebbar.
Sommer voller Erlebnisse
Wer Schlepzig im Sommer besucht, darf sich neben den Naturerlebnissen auch auf besondere Veranstaltungen freuen. Den Auftakt bildet das Schlepziger Hafenfest am 1. und 2. August 2026. Höhepunkt ist der große Kahnkorso am Sonntag, 2. August, der ab 14 Uhr startet. Der festlich geschmückte Korso auf den Fließen, begleitet von Musik und einem bunten Programm rund um den historischen Kahnhafen, gehört zu den schönsten Sommertraditionen im Unterspreewald.
Ein weiteres Highlight folgt am 29. August 2026 mit dem Hoffest der STORK CLUB Destillerie. Besucher erwartet ein abwechslungsreicher Tag mit Live-Musik, Streetfood, Kahnfahrten, kostenlosen Destillerie-Führungen sowie der Gelegenheit, den preisgekrönten Rye Whisky und kreative Cocktails direkt vor Ort zu genießen. Das Hoffest verbindet Regionalität, Genuss und entspannte Sommeratmosphäre auf besondere Weise.
Schlepzig als Tor zum gesamten Spreewald
Schlepzig ist dabei weit mehr als ein lohnendes Ausflugsziel. Der idyllische Ort bildet das westliche Eingangstor zum Spreewald und ergänzt das vielfältige Angebot der gesamten Reiseregion. Von hier aus lassen sich weitere Orte wie Lübben, Lübbenau oder Burg (Spreewald) bequem erkunden – ob bei einer weiteren Kahnfahrt, einer ausgedehnten Radtour oder einem Besuch regionaler Hofläden und Restaurants.
Der Spreewald präsentiert sich in seiner ganzen Vielfalt: ursprüngliche Natur, lebendige Traditionen, regionale Kulinarik und zahlreiche Freizeitmöglichkeiten machen die Region zu einem idealen Ziel für Tagesgäste ebenso wie für einen längeren Urlaub.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Auf Wunsch stellen wir gern weiteres Bild- und Filmmaterial zur Verfügung und vermitteln den Kontakt zu Interviewpartnern.
Kontaktpersonen: Annette Ernst: Leitung Tourismusverband Spreewald, Tel: 035433 5810, Mail: annette.ernst@spreewald.de
Christian Libutzki: Pressesprecher Tourismusverband Spreewald, Tel: 035433 58126, Mail: presse@spreewald.de
Informationen zum Tourismusverband Spreewald e.V.
Der Tourismusverband Spreewald hat zum 01. Juni 2013 die operative touristische Geschäftsbesorgung an die GLC Glücksburg Consulting AG übertragen. Somit zeichnet die GLC AG für die gesamte touristische Vermarktung der Destination Spreewald verantwortlich und ist zentraler Ansprechpartner für touristische Leistungsanbieter und Gäste des Reisegebietes. GLC erfüllt die Geschäftsbesorgung für den Tourismusverband Spreewald nach dem Glücksburger Modell, welches die GLC in 11 Destinationen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg anwendet. Weitere Informationen zum Reisegebiet Spreewald finden Sie auf www.spreewald.de; Informationen zum Geschäftsbesorger GLC AG finden Sie auf www.glc-group.com