Clausthal-Zellerfeld: Schlittenhunderennen "Oberharzer Schlittenhunde Adventure" am 24./25. Januar 2026 fällt aus - wird aber verschoben

Mit großem Bedauern müssen die Veranstalter des Oberharzer Schlittenhunde Adventure, die GLC Glücksburg Consulting AG, und der sportliche Partner, der Sportverein "Reinrassiger Schlittenhunde Deutschlands e.V.", das für das kommende Wochenende 24./25. Januar 2026 geplante Schlittenhunderennen absagen und auf den 07./08. Februar 2026 verschieben.



Trotz aller Anstrengungen und bester Winterbedingungen Mitte Januar hat es der Wettergott mit den Oberharzer Veranstaltern für dieses Jahr wieder nicht gut gemeint. „Das einsetzende Tauwetter hat den Schnee deutlich schneller von den Wiesen verschwinden lassen, als es angesagt war. Jetzt wird es wieder kalt, es gibt aber kaum noch Niederschlag“, erklärt Katharina Dundler, Leiterin der Tourist-Informationen Oberharz. „Bei einem Vor-Ort-Termin wurde beraten – leider bleibt uns nur die Verschiebung des Rennens, da die Wiesen teilweise mittlerweile gar keine Schneedecke mehr haben. Somit wird das Rennen nicht genehmigt und ist nicht durchführbar. Die Wiesen sind nicht durch Fahrzeuge befahrbar und dürfen die erwarteten Zuschauermengen nicht tragen“.



Verschiebung komplette Veranstaltung auf Wochenende 07./08. Februar 2026



Aufgrund der zahlreichen Rennabsagen in den vergangenen Jahren durch das zu milde Wetter, wurden in diesem Jahr direkt zwei Renntermine angesetzt. Somit findet eine Verschiebung der gesamten Veranstaltung inkl. Rennen und Musher-Camp auf den 07./08. Februar statt. „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben – wir hoffen nun auf die kalten Temperatuten und Schnee innerhalb der nächsten drei Wochen. Dann findet das Schlittenhunde Adventure wie jetzt geplant statt“, erklärt Katharina Dundler. Sollte das Rennen im Februar wieder nicht möglich sein, werden die Veranstalter als Alternativprogramm am Samstag, dem 07. Februar, zwischen 16.00 und 17.30 Uhr, ein Meet&Greet mit einigen Mushern, die sonst mit ihren Gespannen am Rennen teilgenommen hätten, vor Ort an. Im Anschluss an das Meet&Greet findet eine Erlebniswanderung im Fackelschein statt. Dabei können Gäste um 17.30 Uhr im Mondschein mit den Mushern für etwa eine Stunde die Schlittenhunde-Rennstrecke erkunden. Die Kosten für die Fackelwanderung inkl. Fackel und Punsch betragen acht Euro pro Person.



„Wir danken allen Akteuren sowie Helfern und drücken die Daumen, dass im Februar jetzt doch noch genügend Schnee kommen wird“, so Silvia Hoheisel, Eventmanagerin der Tourist-Informationen Oberharz.

