Clausthal-Zellerfeld: Oberharzer Schlittenhunde Adventure am 24. und 25. Januar 2026

Am Wochenende vom 24. bis 25. Januar 2026 findet das Oberharzer Schlittenhunde Adventure in Clausthal-Zellerfeld im Oberharz statt.Bei dem besonderen Hunderennen geht es um die Internationale Deutsche Meisterschaft Snow des SRSD e.V. und den "großen Harzpokal". Es starten in allen Klassen mehrere Gespanne, wobei nur reinrassige Schlittenhunde wie zum Beispiel Siberian Husky, Samojeden und Alaskan Malamuten am Start sind. Der erfahrene Rennleiter Wolf-Dieter Polz wird auch in diesem Jahr wieder die Durchführung der Rennen übernehmen, die von der GLC Glücksburg Consulting AG veranstaltet werden, gemeinsam mit dem Sportverein „Reinrassiger Schlittenhunde Deutschland e.V.“. Erwartet werden sehr erfahrene Musher aus Deutschland und den Niederlanden, darunter international aktive Schlittenhundeführer mit leistungsstarken Gespannen. Darüber hinaus nehmen auch zahlreiche engagierte Hobbymusher mit ihren Teams am Rennen teil.Neben den spannenden Wettkämpfen können sich die Besucher auf dem Gelände der Bockswieser Höhe auf einen großen Open Air Festplatz mit Verpflegungsständen und das Musher-Camp freuen. Besucher können so nicht nur beim Rennen anfeuern, sondern auch die außergewöhnlichen Hunde aus nächster Nähe bestaunen und mit Erlaubnis der Besitzer streicheln. Rennstart ist an beiden Tagen um 10:30 Uhr. Ein Tages-Ticket für Erwachsene kostet 7,50 Euro, das Zweitages-Ticket 13 Euro. Der Eintritt für Kinder von sechs bis 14 Jahre beträgt für einen Tag 5,50 Euro, für beide Tage 9 Euro. Eigene Hunde sind auf dem Veranstaltungsgelände nicht gestattet.„Wir freuen uns über die aktuelle, ausreichende Schneelage für ein Rennen und sind sehr optimistisch, dass unsere Veranstaltung in diesem Jahr auf Naturschnee stattfinden kann. Die Musher trainieren bereits fleißig mit ihren Hunden und sind voller Vorfreude, das Rennen bei uns wieder einmal zu erleben – genau wie wir “, sagt Silvia Hoheisel, Eventmanagerin der Tourist-Information Clausthal-Zellerfeld. Sollte das Rennen entgegen den Erwartungen Ende Januar nicht stattfinden können, ist bereits jetzt der Alternativtermin für den 7. und 8. Februar festgelegt. Die finale Information über die Durchführung der Rennveranstaltung erfolgt eine Woche vor Renntermin.