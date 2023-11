27.11.2023 - 08.12.23 Wettbewerb „Schönstes Oberharzer Weihnachtshaus“ Tourist-Informationen Oberharz - Nachhaltigkeit zählt besonders

Der Oberharz ist auch zur Weihnachtszeit eine beliebte Region, besonders aber für alle, die eine romantische und besinnliche Zeit mit einem einzigartigenverbinden möchten. Zumtragen die zurder Oberharzer Orte der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld wesentlich bei.Aus diesem Grundin diesem Jahr zum dritten Mal alle Hauseigentümer, Mieter oder Mietergemeinschaften und Geschäftsinhaber im Oberharz ein, sich an demzu beteiligen.ist die. Der Wettbewerb wird für dieausgeschrieben. Er startet amund endet am. Jeder Teilnehmer kann sich mit einem Foto seines außen dekorierten Hauses bewerben.Nicht nur,sind. Es gibtUnter allen Einsendern wählt eine Jury das schönste Oberharzer Weihnachtshaus aus. Diereichen von einem Energiegutschein bis hin zu Deko-Erlebnisgutscheinen. Sie werden denim Rahmen des Weihnachtlichen Standtreibens der Vereine, übergeben.„Jedes liebevoll geschmückte Haus im Oberharz erfreut nicht nur seine Bewohner und alle Beteiligten, die sich bei der Gestaltung so viel Mühe geben“, erklärt Silvia Hoheisel, Eventmanagerin der Tourist-Informationen Oberharz. „Die Einwohner und Gäste lieben die Romantik des Oberharzes zu Weihnachten und erfreuen sich sehr an den schönen Dekorationen. Uns ist es ein Anliegen, dass sich zahlreiche Hausbesitzer, Mieter und Geschäftsinhaber an der Aktion beteiligen“, so das Eventteam.Informationen zum Wettbewerb „Schönstes Oberharzer Weihnachtshaus“ finden Sie auf https://www.oberharz.de/winter/veranstaltungen-im-winter/oberharzer-weihnachtshaus Weitere Informationen: www.oberharz.de