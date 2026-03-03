19. März - erste Veranstaltung der diesjährigen Strandgut-Eventreihe in Glücksburg

Die erste Veranstaltung der diesjährigen Strandgut-Eventreihe findet am Donnerstag, dem 19. März 2026, im Elisabethsaal des Strandhotel Glücksburg statt. Beginn ist um 20:00 Uhr.



Wer bei Piano und Violine an ein klassisches Konzert denkt, wird an diesem Abend überrascht sein. Mit beeindruckender Virtuosität, feinem Humor und spürbarer Spielfreude bringen Christoph Reuter und Dominik Wagner frischen Wind in die Konzertlandschaft der Strandgut-Eventreihe.



Mit Piano, Violine und Loop-Station erschaffen die beiden Musiker live den Klang einer ganzen Band. Was das Publikum erlebt, ist weit mehr als ein klassisches Duo-Konzert: Bekannte Pop-Hits werden ebenso energiegeladen interpretiert wie eigene Kompositionen.

Christoph Reuter - der Mann, der schneller spielt als sein Schatten, trifft auf Dominik Wagner - den Mann, der mit dem Mann spielt, der schneller spielt als sein Schatten. Die beiden spielen das Programm “LUCKY LOOP”.



Das Publikum erwartet ein abwechslungsreicher Abend voller Dynamik, Kreativität und musikalischer Überraschungen. Bei den beiden Künstlern ist klar, dass klassische Instrumente keineswegs in klassischen Grenzen bleiben müssen.



Tickets sind in der Tourist-Information Glücksburg, Schinderdam 7, 24960 Glücksburg erhältlich.

Telefon: +49 4631 40 77 0

E-Mail: info@gluecksburg-urlaub.de



Preise:

35,00 € pro Person

20,00 € ermäßigt (Azubis, Schüler & Studenten)

120,00 € Abo-Preis (alle vier Strandgut-Veranstaltungen 2026)

