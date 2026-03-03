Kontakt
GLC Glücksburg Consulting AG Albert-Einstein-Ring 5 22761 Hamburg, Deutschland http://www.glc-group.com
Ansprechpartner:in Herr Rasmus Röschmann +49 4631 407722
19. März - erste Veranstaltung der diesjährigen Strandgut-Eventreihe in Glücksburg

Pop trifft Virtuosität: Konzertabend mit Piano, Violine und Loop-Station

Die erste Veranstaltung der diesjährigen Strandgut-Eventreihe findet am Donnerstag, dem 19. März 2026, im Elisabethsaal des Strandhotel Glücksburg statt. Beginn ist um 20:00 Uhr.

Wer bei Piano und Violine an ein klassisches Konzert denkt, wird an diesem Abend überrascht sein. Mit beeindruckender Virtuosität, feinem Humor und spürbarer Spielfreude bringen Christoph Reuter und Dominik Wagner frischen Wind in die Konzertlandschaft der Strandgut-Eventreihe.

Mit Piano, Violine und Loop-Station erschaffen die beiden Musiker live den Klang einer ganzen Band. Was das Publikum erlebt, ist weit mehr als ein klassisches Duo-Konzert: Bekannte Pop-Hits werden ebenso energiegeladen interpretiert wie eigene Kompositionen.
Christoph Reuter - der Mann, der schneller spielt als sein Schatten, trifft auf Dominik Wagner - den Mann, der mit dem Mann spielt, der schneller spielt als sein Schatten. Die beiden spielen das Programm “LUCKY LOOP”.

Das Publikum erwartet ein abwechslungsreicher Abend voller Dynamik, Kreativität und musikalischer Überraschungen. Bei den beiden Künstlern ist klar, dass klassische Instrumente keineswegs in klassischen Grenzen bleiben müssen.

Tickets sind in der Tourist-Information Glücksburg, Schinderdam 7, 24960 Glücksburg erhältlich.
Telefon: +49 4631 40 77 0
E-Mail: info@gluecksburg-urlaub.de

Preise:
35,00 € pro Person
20,00 € ermäßigt (Azubis, Schüler & Studenten)
120,00 € Abo-Preis (alle vier Strandgut-Veranstaltungen 2026)

GLC Glücksburg Consulting AG

Die Tourist-Information Glücksburg ist ein Projekt der GLC Glücksburg Consulting AG, dem größten privaten Outsourcing-Partner öffentlicher Auftraggeber für Tourismus-Marketing und -Betrieb. Die GLC AG betreibt in mehreren touristischen Destinationen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt das Destinationsmanagement. Alle Destinationen betreibt GLC nach dem "Glücksburger Modell". Das "Glücksburger Modell" ist ein Dienstleistungsmodell für Kommunen, das Anfang 2000 erstmals durch GLC entwickelt wurde, um Kommunen von der steigenden Kostenlast im Tourismus bei zum Teil gleichzeitig sinkenden Übernachtungszahlen zu befreien. Dabei übernimmt GLC als privater Geschäftsbesorger auf Basis eines fixen Grundhonorars und eigenem unternehmerischen Risiko den gesamten touristischen Betrieb und das Tourismusmarketing der Destination. Weitere Informationen den Tourist-Information Glücksburg auf www.gluecksburg-urlaub.de Mehr über die GLC Glücksburg Consulting AG erfahren Sie auf www.glc-group.com

