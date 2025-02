Der BVfK und die GGG Gebrauchtwagen-Garantie als Spitzen-Team für den deutschen Gebrauchtwagenhandel.

Der BVfK gilt als der wichtigste Interessensvertreter des deutschen Kfz-Handels gegenüber den europäischen Behörden und stellt die größte vergleichbare Organisation in Europa dar.Die GGG Gebrauchtwagen-Garantie ist seit über 50 Jahren ein verlässlicher Reparaturkosten-Versicherungs-Partner für den deutschen Automobilhandel. Als starke Partner stellen sich nun beide gemeinsam den Herausforderungen eines sich schnell wandelnden Kfz-Marktes.Der erfahrenste Kfz-Garantieanbieter Deutschlands geht als einziger mit höchst individuellen Garantie-Serien auf die Wünsche seiner Händler ein. Im gesamten Bundesgebiet sorgt ein großes Team von Außendienstlern regelmäßig für die persönliche Beratung vor Ort.Darüber hinaus bietet dieals wichtiger Part der GGG Gruppe einen im Markt konkurrenzlosen Service: Der Kooperationspartner für Ersatzteilbeschaffung und ein bundesweites Netz an zertifizierten Partnerwerkstätten sorgen für schnelle und kostengünstige Schadenabwicklung – wo auch immer der Schadenfall eintritt. Dadurch können sich Gebrauchtwagen-Händler ihren Kunden gegenüber als perfekte Service-Partner präsentieren.Der CEO der GGG Gruppeund die Vorstandsvorsitzende der GGG Versicherungs-AGblicken gelassen auf die aktuellen Meldungen im Kfz-Garantie-Markt: Andere Marken unter den Garantie-Anbietern agieren bei genauer Betrachtung nur als Vermittler.Dagegen bietet die unabhängige, von der BaFin beaufsichtigteausschließlich eigene Versicherungsprodukte und ist damit auf keinen Rückversicherer angewiesen, und diehilft mit ihren Garantiepaketen bei der Auslagerung des Schadenmanagements bei den Händlerinnen und Händlern. Somit sorgt die gesamte GGG Gruppe umfassend für eine erhebliche Steigerung ihrer Produktivität und der Planungssicherheit.Generell ist der Wunsch nach Sicherheit in diesen Tagen deutlich größer geworden. Die Lösung liegt in Erfahrung, Flexibilität, Verlässlichkeit und vor allem in Partnerschaft. Darum bilden der BVfK und die GGG Gebrauchtwagen-Garantie jetzt gemeinsam das starke Team für die erfolgreiche Zukunft des deutschen Kfz-Handels.