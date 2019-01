GGEW AG präsentiert Energie- & Baumesse

30.01.19

Die GGEW AG präsentiert am 9. und 10. Februar 2019, jeweils von 10 bis 18 Uhr, zum neunten Mal die Energie- & Baumesse zu den Themen Sanieren, Bauen und Energiesparen in der Bensheimer Weststadthalle. Durch das Engagement der GGEW AG und der Stadt Bensheim ist der Eintritt für die Messe und die Fachvorträge wieder frei. Offiziell wird die Messe am 9. Februar um 11.00 Uhr am Stand der GGEW AG durch Carsten Hoffmann, Vorstand GGEW AG, Rolf Richter, Bürgermeister der Stadt Bensheim, und Adil Oyan, Stadtrat der Stadt Bensheim, eröffnet. Die GGEW net ist mit Mitarbeitern am Stand der GGEW AG vertreten.



Insgesamt bieten zahlreiche Aussteller einen Überblick zu Neuheiten und bewährten Produkten aus den Bereichen Energie und Bauen. Durch die Vielzahl der angebotenen Leistungen und Produkte haben die Besucher die Möglichkeit, die Angebote direkt vor Ort zu vergleichen. So können sie sich für den zu ihren Bedürfnissen am besten passenden Handwerker, Dienstleister oder Hersteller entscheiden. Hinzu kommt ein Vortragsprogramm zur Vertiefung der Thematik.



Die GGEW AG auf der Energie- & Baumesse

„Die GGEW AG treibt die Energiewende beim Bauen und die Infrastrukturentwicklung der Region durch eine Vielzahl von Produkten und Serviceleistungen voran. Auch die Versorgung der Haushalte mit Highspeed Internet durch unser stetig wachsendes Glasfasernetz ist uns ein wichtiges Anliegen“, betont Carsten Hoffmann. Interessierte können sich wieder am Stand des Bergsträßer Energiedienstleisters über die neuesten Entwicklungen in der Energie- und Telekommunikationswirtschaft informieren. „Wir beraten die Messegäste sehr gerne zu Energieeffizienz, unseren Produkten sowie den bundesweit günstigen Strom-, Heizstrom- und Gastarifen und natürlich zu allen anderen Energie-Themen“, erklärt Rainer Babylon, Bereichsleiter Vertrieb & Services GGEW AG.



Für ihre Kunden bietet die GGEW AG ein Treueangebot. Einfach den bestehenden Stromvertrag mit der Internet- und Festnetz-Flatrate zur GGEWinner Kombi powered by GGEW net kombinieren. „Während viele Unternehmen nur potenzielle Neukunden im Blick haben, steht für uns der Bestandskunde im Mittelpunkt. Diese Kombi ist exklusiv für unsere Stromkunden“, betont Babylon. Susanne Schäfer, Geschäftsführerin GGEW net, erklärt: „Die GGEWinner Kombi ist ein tolles Beispiel für die Zusammenarbeit von GGEW AG und GGEW net. Wir haben ein Produkt geschaffen, das unseren Kunden einen klaren Mehrwert bietet.“



Bei einem Umzug ist viel zu beachten. Hier bietet die GGEW AG einen neuen Service. „Treuen Kunden, die auch in Zukunft von unseren Produkten und Services profitieren möchten, schenken wir zehn Umzugskartons“, so Babylon. Für jeden neuen, zusätzlich abgeschlossenen Vertrag erhalten sie zehn weitere Kartons. Die Aktion gilt, solange der Vorrat reicht. Die Kunden, die umziehen, können einfach im Service-Center in der Dammstraße 68 in Bensheim vorbeikommen, ihre Verträge ummelden und die Kartons gleich mitnehmen.

Für Hausbesitzer hat die GGEW AG ein attraktives Angebot im Bereich Solarstrom: Wer dauerhaft von den Vorteilen einer Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach profitieren möchte, kann dies über das Modell „Dein GGEW Sonnendach“ tun – und das ohne großen Aufwand und hohe Investitionen. Denn Hausbesitzer können ihre Photovoltaikanlage ganz einfach von der GGEW AG pachten, auch in Verbindung mit einem Speicher.



Beim Thema Verkehr setzt die GGEW AG mit der Förderung der Elektromobilität ebenfalls auf Innovation und Nachhaltigkeit. Die GGEW AG baut die nötige Ladeinfrastruktur aus und nutzt im eigenen Unternehmen Elektroautos als Dienstfahrzeuge. Außerdem im Angebot: E-CarSharing.



Mit dem Service „GGEW Lichtkonzept“ können Unternehmen und öffentliche Einrichtungen ihre Beleuchtung ohne finanzielles oder wirtschaftliches Risiko auf modernste LED-Technologie umrüsten lassen. Je nach installierter Anlagengröße, zahlen sie über eine Vertragslaufzeit von fünf Jahren einen festgelegten monatlichen Grundpreis.



Von der Bestandsaufnahme und Planung, über die Inbetriebnahme und Gewährleistungsabwicklung, bietet dieses LED-Mietkonzept ein Rundum-Sorglos-Paket während der gesamten Vertragslaufzeit.

Außerdem erfahren die Besucher alles über die Förderprogramme der GGEW AG zu Elektro- und Erdgasmobilität sowie der Heizsystemumstellung von Öl auf Erdgas und die Aktion „Kunden werben Kunden“. Wirbt ein Kunde der GGEW AG einen Neukunden, erhält er als Dankeschön eine attraktive Prämie.



Die GGEW net auf der Energie- & Baumesse

Auch über die Dienstleistungen der Tochtergesellschaft GGEW net, der zuverlässige Partner für High Speed Internet und Telefonie, können sich Besucher auf der Messe informieren – speziell über die GGEWinner Kombi. Das Unternehmen verfügt über ein Glasfasernetz von mehr als 300 Kilometern Länge, das zudem kontinuierlich erweitert wird. Dieses dient als Basis für hochverfügbare und ultraschnelle Internetverbindungen von bis zu 1.000 Mbit/s. Dadurch ist der störungsfreie Betrieb von datenintensiven Diensten wie Video- oder Audiostreaming und Smart Home-Applikationen möglich.

Neben Angeboten für Privatkunden bietet die GGEW net auch individuelle Lösungen für Gewerbe und Industrie. Bei den Angeboten für Unternehmenskunden handelt es sich um Plattformen und Dienste, die auf deren gesamte IT-Infrastruktur zugeschnitten sind.

(lifePR) (