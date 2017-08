Bässe in Bensheim: Elektro-Festival Airpley!

Zum zweiten Mal in Folge findet das AirPLEY!-Festival im Freien statt: Am 5. August gibt’s wieder fette Beats am Badesee BensheimBensheim. Nach einem fulminanten Startschuss der AirPLEY! im vergangenen Jahr, geht das Bass-Music-Open Air am 5. August ab 11 Uhr in Runde zwei. „Sommer – See – Sand – Sound: Dieses Motto macht Lust auf Party!“, freut sich Harry Hegenbarth, Inhaber von Showmaker Entertainment und Veranstalter der AirPLEY! Regionale, nationale und internationale DJs bescheren den Gästen einen elektronischen Mix von Deep- bis Techhouse. „Dieses Jahr bringen, neben Anne Cage und den Local Heroes Dafunk, Sam Cox, und Rik Fellen, die Headliner Tom Wax, Super Flu, Mark Reeve, Christian Smith und George Perry die Partymeute zum Kochen“, so Hegenbarth.Für eine Abkühlung ist der Nichtschwimmerbereich zum Baden geöffnet. Veranstalter Showmaker Entertainment und die GGEW AG sind starke Partner bei der Umsetzung des Open-Air-Events. Der südhessische Energieversorger ist nämlich für den Betrieb des Sees – wie auch des Basinus-Bades – verantwortlich. Susanne Schäfer, Bereichsleiterin Marketing & Kommunikation GGEW AG, betont: „Wir freuen uns, dass die Jungs von Showmaker unseren Badesee wieder für einen Tag in ein Elektro-Festival verwandeln. Der Badesee ist hierfür die perfekte Location“.„Beeindruckend wird das diesjährige Dekokonzept von Locus Pocus aus Amsterdam, das für staunende Gesichter und das passende Feeling auf dem Gelände des Badesees sorgen wird“, verspricht Hegenbarth. Abgerundet wird das Konzept durch Lichtinstallationen und Feuerkörbe am Abend. Der offizielle Teil der Veranstaltung geht von 11 - 23 Uhr. Danach gibt es bis 1 Uhr für alle Fans des gemütlichen Ausklangs Chillout am See. Die Feierwütigen kommen bei der After Hour im Fantasy auf ihre Kosten. Selbstverständlich ist für die Verpflegung aller Feiernden bestens gesorgt. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, auf Facebook, sowie auf www.pley.me für 12 Euro. Tickets an der Abendkasse kosten 15 Euro.