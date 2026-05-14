Zwischen Lippe und Datteln-Hamm-Kanal – NRW-Schrott.de bringt kostenlosen Schrottservice, Altmetallankauf und Fahrzeugentsorgung nach Selm
Bei Gewerbe und Privat - Schrottabholung Selm
Was NRW-Schrott.de in Selm besonders auszeichnet: Das mobile und erfahrene Team kommt direkt zum Kunden – egal ob Privatwohnhaus in Selm-Mitte, Gehöft in Selm-Cappenberg, Betrieb in Selm-Bork oder Gewerbefläche in Selm-Beifang. Kein mühsamer Transport, kein organisatorischer Aufwand, keine versteckten Kosten. Einfach telefonisch, per E-Mail oder per WhatsApp melden – und das Team erledigt alles Weitere schnell, professionell und vollständig unkompliziert. Wer ein Foto seines Altmetalls per WhatsApp sendet, erhält noch vor der Abholung eine erste Preiseinschätzung – schnell, unkompliziert und verbindlich.
Beim Schrottankauf Selm werden Kupfer, Aluminium, Messing, Eisen, Edelstahl, Kabelschrott, Stahlträger, Stahlschienen und Mischmetalle zu tagesaktuellen Marktpreisen direkt beim Kunden in Selm abgeholt, mit geeichter Waage vor Ort präzise verwogen und sofort in bar ausgezahlt – transparent, fair und ohne Abzüge. Kernschrott wie Stahlschienen und Stahlträger erzielt beim mobilen Schrottankauf in Selm stets die besten Tagespreise. Für Selmer Betriebe, Landwirte und Handwerksunternehmen bietet NRW-Schrott.de individuelle Rahmenverträge mit planbaren, regelmäßigen Abholintervallen an – wirtschaftlich sinnvoll und ohne zusätzlichen Aufwand. Auf Wunsch kann auch ein Container für die Metallentsorgung in Selm bereitgestellt werden.
Für die Schrottauto Abholung Selm steht ein eigener mobiler Abschleppdienst bereit – auch für nicht mehr fahrtüchtige, zwangsabgemeldete, liegengebliebene oder zwangsstillgelegte Fahrzeuge aller Art. Nach der Fahrzeugübergabe erhalten alle Kunden in Selm den offiziellen Verwertungsnachweis gemäß Altfahrzeuggesetz – das gesetzlich vorgeschriebene Dokument für die ordnungsgemäße Fahrzeugabmeldung beim Straßenverkehrsamt. Ohne diesen Nachweis laufen Kfz-Steuer und Versicherungsbeiträge weiter – mit NRW-Schrott.de gehört dieses Problem endgültig der Vergangenheit an. Wer sein Fahrzeug einfach und kostenlos loswerden möchte, nutzt die Auto entsorgen Selm Seite. Motorräder ab 125 ccm, Bagger, Minibagger, Gabelstapler, Traktoren und Wohnmobile werden ebenfalls kostenlos abgeholt.
Diese Fahrzeuge werden in Selm kostenlos abgeholt:
PKW, Kombi und Limousinen aller Hersteller, Modelle und Baujahre
Transporter, Lieferwagen und schwere Nutzfahrzeuge jeder Größe
Motorräder ab 125 ccm, Motorroller und Kleinkrafträder
Wohnwagen und Wohnmobile in jedem Zustand
Gabelstapler, Bagger, Minibagger, Aufsitzrasenmäher, Traktoren und Landmaschinen
Fahrzeuge ohne TÜV, ohne Papiere und mit schwerem Schaden
Altmetallverwertung, Entrümpelung und Klüngelskerl – Der Komplette Schrottservice für Selm und den Kreis Unna
Die Altmetallabholung Selm von NRW-Schrott.de ist für jede Menge und jeden Metalltyp ausgelegt – von kleinen Mengen aus dem Privathaushalt, Keller, Dachboden oder der Garage bis hin zu großen Chargen aus Selmer Gewerbebetrieben, landwirtschaftlichen Betrieben und der Umgebung. Mobile Altmetallsammler kommen direkt zum Kunden in Selm, demontieren Altmetallgegenstände wie Kupferkessel oder Messingarmaturen direkt vor Ort, verladen das Material sorgfältig und sorgen für eine fachgerechte und umweltgerechte Verwertung aller Rohstoffe.
Abgeholt werden in Selm und der gesamten Umgebung unter anderem: Kupferschrott, Messingschrott, Aluminiumschrott, Edelstahlschrott, Eisenschrott, Kabelreste, Heizkörper, Rohre, Armaturen, landwirtschaftliche Altgeräte, Zäune, Tore, Katalysatoren und Industriekomponenten aller Art – kostenlos und ohne Aufwand. Der vereinbarte Ankaufpreis wird bei größeren Mengen sofort bei der Abholung in bar an den Kunden in Selm ausgezahlt – transparent und zu tagesaktuellen Marktpreisen. Gerade Privatpersonen und Landwirte in Selm sind sich häufig nicht bewusst, dass sich unter ihrem angesammelten Altmetall in Kellern, Scheunen und Garagen wertvolle Rohstoffe verbergen, die beim Altmetallankauf direkt zu barem Geld gemacht werden können. Durch Einschmelzung und Neubearbeitung lässt sich Altmetall beliebig oft wiederverwenden – NRW-Schrott.de trägt in Selm aktiv zur Kreislaufwirtschaft bei. Buntmetallpreise sind börsenabhängig und können beim Schrotthändler Selm täglich erfragt werden.
Ein stark gefragter Zusatzservice von NRW-Schrott.de in Selm ist die professionelle Entrümpelung Selm. Ob Wohnungsauflösung, Haushaltsauflösung, Kellerentrümpelung, Dachbodenentrümpelung, Garagenentrümpelung, Büroräumung oder die vollständige Räumung gewerblicher Lagerhallen und Werkstätten in Selm – das erfahrene und eingespielte Team übernimmt die komplette Räumung, sortiert alle Gegenstände systematisch nach Wertstoffen und Entsorgungsgut und sorgt für eine fachgerechte und umweltgerechte Verwertung aller Materialien. Nach Abschluss der Entrümpelung werden die Räumlichkeiten in Selm besenrein übergeben – berechnet nach einem transparenten Kubikmeter-Pauschalpreis, der alle Kosten für Arbeit, Fahrt, Sperrmüll und Schrottbeseitigung vollständig abdeckt – garantiert ohne Nachforderungen.
Da NRW-Schrott.de gleichzeitig als mobiler Schrotthändler in Selm tätig ist, können bei der Entrümpelung anfallende Altmetalle direkt gutgeschrieben und mit den Entrümpelungskosten verrechnet werden – das macht den Service für Selmer Kunden spürbar günstiger. Alle Einzelheiten werden im Vorfeld klar abgesprochen – auf Wunsch auch anhand von Fotos per WhatsApp oder E-Mail. Vor Auftragsbeginn wird stets ein kostenloser und völlig unverbindlicher Besichtigungstermin in Selm vereinbart – auch Messie-Wohnungen und schwierige Fälle werden kompetent und diskret bearbeitet.
Entrümpelung Selm – Diese Leistungen werden angeboten:
Wohnungsauflösung und vollständige Haushaltsauflösung
Kellerentrümpelung und Dachbodenentrümpelung
Garagenentrümpelung, Scheunen- und Hofräumung
Büro- und Firmenentrümpelungen in allen Selmer Ortsteilen
Lagerhallen- und Betriebsauflösung
Messie-Wohnungsentrümpelung mit Erfahrung und Einfühlungsvermögen
Seniorenwohnungsentrümpelung und Sterbefall-Haushaltsauflösung
Der Klüngelskerl Selm Service von NRW-Schrott.de steht für mobile Schrottsammlung mit langer Tradition im Kreis Unna und der Region zwischen Ruhrgebiet und Münsterland. Als fahrende Altmetallsammler holen die Klüngelskerle Eisenschrott und Buntmetalle direkt beim Kunden in Selm ab – ohne Anfahrtspauschale, ohne Vorauszahlung und ohne lange Wartezeiten. Da in vielen Selmer Wohngebieten die klassischen Klüngelskerle mit ihrer Schrottmelodie nicht mehr vorbeikommen dürfen, bietet NRW-Schrott.de diesen bewährten und traditionsreichen Service modern nach Terminabsprache an – bequem, zuverlässig und vollständig kostenlos. Bestimmte Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium, Messing und Edelstahl können auch in kleineren Mengen direkt angekauft werden – der vereinbarte Schrottpreis wird sofort bei der Abholung in bar an den Kunden in Selm ausgezahlt. Alt-Kabel, Autobatterien, Staplerbatterien, Blei und Zink werden bei größeren Mengen nach aktuellen Tagespreisen vergütet.
Warum NRW-Schrott.de die richtige Wahl in Selm ist:
Kostenlose Abholung – keine versteckten Gebühren oder Anfahrtspauschalen in Selm
Schnelle Reaktionszeiten – Abholung oft noch am selben Werktag in Selm möglich
Offizieller Verwertungsnachweis – rechtssicher, gesetzeskonform und sofort verwendbar
Alle Fahrzeugtypen – PKW, LKW, Motorrad, Wohnmobil, Gabelstapler, Traktoren und mehr
Fairer Metallankauf – tagesaktuelle Barauszahlung direkt vor Ort in Selm
Container-Service – Bereitstellung auf Wunsch für größere Metallmengen
Professionelle Entrümpelung – Wohnungen, Häuser, Keller, Garagen, Scheunen und Lagerhallen
Klüngelskerl Service – mobile Schrottsammlung mit langer Tradition in Selm
Gewerbe, Landwirtschaft und Privat – maßgeschneiderte Lösungen für jeden Kunden
Kontakt und weitere Informationen:
Fahrzeugbesitzer, Privatpersonen, Landwirte und Gewerbekunden in Selm, die einen Schrottabholtermin vereinbaren, Altmetall verkaufen oder eine Entrümpelung beauftragen möchten, erreichen NRW-Schrott.de direkt:
Website: www.nrw-schrott.de
Telefon: 0152 / 52 376 589