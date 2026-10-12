Zwischen Hengsteysee und Harkortsee: NRW Schrott kauft in Herdecke Metall an und verwertet ausgediente Fahrzeuge

Schrottankauf Herdecke – Altmetall, Fahrzeuge und Räumungen in der Stadt zwischen den Ruhrseen
Herdecke (PLZ 58313) liegt im Ennepe-Ruhr-Kreis an der Ruhr, eingerahmt von Dortmund, Hagen, Witten und Wetter (Ruhr). Auf rund 22,4 km² wohnen gut 22.700 Menschen – in der Innenstadt mit dem Bachviertel, in Ende, Ahlenberg, Herrentisch und Sonnenstein, Nacken sowie Schraberg, Semberg und Schnee. Die B 54 führt mitten durch die Stadt, über die Anschlussstellen Hagen-West (A 1) und Dortmund-Süd (A 45) ist man schnell auf der Autobahn.
Das Stadtbild prägen der gut 30 Meter hohe Ruhrviadukt, die Fachwerkhäuser des Bachviertels, die Stiftskirche St. Marien und das historische Koepchenwerk, eines der ersten Pumpspeicherkraftwerke Deutschlands. Hengsteysee und Harkortsee machen Herdecke zur Stadt zwischen den Ruhrseen. Für Privatleute und Betriebe in allen Wohnbezirken bietet NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) einen unkomplizierten Metallankauf mit Abholung in Herdecke – vom Seeufer bis hinauf nach Ahlenberg.
Eisenschrott in Herdecke entsorgen – kostenfrei ab der richtigen Menge
Ein ausgedienter Heizkessel aus einem Haus am Nacken, Gitterroste und Träger nach einem Umbau in Ende oder Blechreste aus einer Werkstatt an der B 54 – in Herdecke kommt Eisenschrott in allen Ecken zusammen. Ab ungefähr 300 kg holen wir ihn kostenfrei bei Ihnen ab.
Fehlen noch ein paar Kilo, legen Sie einfach Buntmetall dazu: Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen die Ladung, damit die Grenze erreicht wird. Die Abholung bleibt für Sie kostenlos.
Für eine erste Einschätzung müssen wir nicht vorbeikommen. Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder ein kurzes Video und eine grobe Mengenschätzung – die Antwort kommt rasch und konkret. Das funktioniert für Metallschrott, Altfahrzeuge und Räumungsgut gleichermaßen. Alle Infos zur Schrottabholung in Herdecke finden Sie online.
Kupfer, Messing & Edelstahl in Herdecke verkaufen – Buntmetall zum aktuellen Tagespreis
Neben dem Gemeinschaftskrankenhaus als größtem Arbeitgeber sind in Herdecke Werkzeughersteller, Bauchemie, Medizintechnik und die Energiewirtschaft mit Cuno-Kraftwerk und Koepchenwerk vertreten. Dazu kommen Elektriker, Installateure, Dachdecker und Kfz-Betriebe, bei denen ständig verwertbare Metallreste entstehen.
Wir kaufen alle NE-Metalle: Kupferkabel und Kupferrohr, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Auch kleine Mengen sind willkommen, solange der Materialwert passt. Ob Dachrinnenreste eines Dachdeckers aus Schraberg, Kabeltrommeln eines Elektrikers aus Ahlenberg oder Edelstahlverschnitt aus einer Werkstatt in Ende – mit einem WhatsApp-Foto samt PLZ und Menge erhalten Sie sofort eine Einschätzung.
Wer schweren Stahl, Maschinenbruch oder Kernschrott abzugeben hat, bekommt bei uns die besten Preise des Tages. Gerade Betriebe mit regelmäßigem Aufkommen profitieren davon. Ihre Anfrage zur Altmetallabholung in Herdecke nehmen wir montags bis samstags von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Fahrzeug in Herdecke verschrotten – drei Lösungen, ein Kontakt
Ein Auto mit Motorschaden in der Garage am Herrentisch, ein Unfallwagen nach einer Kollision auf der B 54 oder ein seit Jahren abgemeldeter Transporter in Schnee – Herdecker Fahrzeughalter können zwischen drei Wegen wählen:
- Kostenlose Abholung: Ihr Fahrzeug fährt nicht mehr oder soll schnell weg? Wir holen es überall in Herdecke ab – vom Ruhrufer bis hinauf zum Semberg. Ein Foto mit PLZ per WhatsApp reicht für die erste Bewertung. Näheres zur Schrottauto-Abholung in Herdecke.
- Verwertung mit Nachweis: Ihr Altfahrzeug wird über einen zertifizierten Betrieb nach Altfahrzeugverordnung verwertet, den Verwertungsnachweis erhalten Sie von uns. Die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises erledigen wir auf Wunsch kostenlos. Mehr zur Autoverschrottung in Herdecke.
- Barauszahlung: Hat Ihr Wagen noch verwertbare Teile, erhalten Sie von uns bis zu 250 Euro bar auf die Hand. Ein vorab gesendetes Foto genügt für eine kostenlose, realistische Einschätzung. Alles dazu unter Auto entsorgen in Herdecke.
Fachwerkhäuser im Bachviertel, Siedlungshäuser in Ende und am Nacken, dazu Werkstätten und Betriebsgebäude entlang der Ruhr: In vielen Herdecker Gebäuden stecken alte Heizungsanlagen, Stahltreppen, Tankbehälter oder Maschinengestelle, die fest verbaut sind.
Mit unserer Schrottdemontage in Herdecke werden solche Einbauten sauber zerlegt und abtransportiert – ohne Schäden am Bestand und ohne dass Sie selbst Hand anlegen müssen.
Wenn ein ganzes Haus, eine Wohnung oder ein Dachboden geräumt werden muss, erledigt unsere Entrümpelung in Herdecke den gesamten Ablauf. Metalle werden direkt verwertet, das hält die Kosten niedrig. Für Einzelstücke – ein altes Fahrrad, ein Grill oder ausrangierte Werkzeuge – ist unser Klüngelskerl in Herdecke da und holt sie direkt am Haus ab.
Energie, Gesundheit und Handwerk – Rahmenverträge für Unternehmen in Herdecke
Mit Krankenhaus, Kraftwerken, Steinbruch, Werkzeugherstellung und einem starken Handwerk ist Herdecke wirtschaftlich breiter aufgestellt, als die Größe vermuten lässt. Ob Wartung, Umbau oder laufende Produktion – überall fallen Metallreste an, die regelmäßig abgeholt werden müssen.
Für Betriebe mit wiederkehrendem Schrottaufkommen bieten wir Rahmenverträge mit festen Abholrhythmen, Abrechnung nach Tagespreis und einem Ansprechpartner für alle Materialarten. Eine Übersicht aller Leistungen gibt es unter nrw-schrott.de/herdecke.html.
FAQ – Metallankauf und Fahrzeugentsorgung in Herdecke
- Wann kostet mich die Abholung in Herdecke nichts?
Sobald etwa 300 kg Eisenschrott zusammenkommen. Ist es weniger, gleichen Kupfer, Messing oder Aluminium die Menge aus – die Abholung bleibt dann ebenfalls kostenfrei.
- Brauche ich einen Termin vor Ort für die Bewertung?
Nein. Ein WhatsApp mit PLZ, Foto oder Kurzvideo und geschätzter Menge reicht. Sie bekommen rasch eine konkrete Rückmeldung – auch für Autos und Entrümpelungsgut.
- Ich habe nur ein paar alte Kupferrohre aus Ahlenberg – lohnt sich das?
Ja, Buntmetall kaufen wir auch in kleinen Mengen, wenn der Wert passt. Schicken Sie einfach ein Bild, wir geben Ihnen eine ehrliche Einschätzung.
- Wer übernimmt die Abmeldung meines Autos?
Auf Wunsch wir – kostenlos beim Straßenverkehrsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises. Den rechtssicheren Verwertungsnachweis nach Altfahrzeugverordnung erhalten Sie dazu.
- Wie schnell kommen Sie nach Schnee oder auf den Semberg?
Meist innerhalb weniger Werktage, auch in die höher gelegenen Wohnbezirke. Wenn es dringend ist, rufen Sie direkt an: 0152 / 52 376 589.
- Holen Sie auch regelmäßig bei Handwerksbetrieben ab?
Ja. Für Werkstätten, Installateure und Industriebetriebe in Herdecke vereinbaren wir feste Intervalle mit transparenten Tagespreisen – Eisen, Buntmetall und Altfahrzeuge über einen Kontakt.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr