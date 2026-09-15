Zuverlässiger Schrottankauf in Ibbenbüren – Metall, Altautos und Altmetall mobil entsorgen

Ibbenbüren (PLZ 49477–49479) liegt im Kreis Steinfurt im Regierungsbezirk Münster, nordwestlich von Münster am Übergang zum Teutoburger Wald. Mit rund 52.000 Einwohnern auf 108,9 km² gliedert sich die Stadt in 12 Stadtteile: Innenstadt, Laggenbeck, Dörenthe, Dickenberg, Bockraden, Püsselbüren, Schierloh, Schafberg, Uffeln, Lehen, Alstedde und Osterledde.
Als traditionsreicher Bergbaustandort – im Ibbenbürener Steinkohlenrevier wurde bis 2018 Steinkohle gefördert – und mit wachsendem Gewerbegebiet prägt die industrielle Geschichte die Stadt bis heute. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen 12 Stadtteilen für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Ibbenbüren zur Verfügung – von der Innenstadt bis nach Laggenbeck und Dörenthe.
Schrott in Ibbenbüren loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Ibbenbüren vereint ehemalige Bergbauflächen, Gewerbegebiete und ländliche Außenstadtteile auf großer Fläche: Von den Gewerbeflächen rund um die Innenstadt über die Betriebe in Laggenbeck bis zu den Handwerksunternehmen in Dickenberg fällt im gesamten Stadtgebiet Eisenschrott an. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Ibbenbürener Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Ibbenbüren finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Ibbenbüren zu Tagespreisen
Ibbenbürens Wirtschaft wird durch den Strukturwandel nach dem Ende des Bergbaus geprägt, ergänzt durch Handwerk, Industrie und Logistik in Laggenbeck und der Innenstadt. Elektrounternehmen, Kfz-Betriebe und Metallbauer produzieren täglich werthaltige Buntmetallabfälle.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Laggenbeck mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Dörenthe mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Dickenberg mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielt bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Ibbenbüren nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Ibbenbüren entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Schierloh oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Ibbenbürener Hinterhof – für Fahrzeughalter in allen 12 Stadtteilen bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen in alle Ibbenbürener Stadtteile – von Laggenbeck bis nach Püsselbüren. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Ibbenbüren.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zur Kfz-Zulassungsstelle Steinfurt müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Ibbenbüren.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Ibbenbüren.
In Ibbenbüren stehen ehemalige Bergbaugebäude und Zechenanlagen neben moderner Wohnbebauung in Laggenbeck sowie ländlichen Gehöften in Dörenthe und Schierloh. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Ibbenbüren bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Ibbenbüren den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Ibbenbüren – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Ibbenbüren als Gewerbestandort im Strukturwandel – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Der Strukturwandel nach dem Ende des Steinkohlenbergbaus 2018 hat Ibbenbüren zu einem interessanten Gewerbestandort gemacht. Rund um die Gewerbegebiete in Laggenbeck und der Innenstadt haben sich zahlreiche Handwerksbetriebe und Zulieferer angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in Dickenberg und Bockraden.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/ibbenbueren.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Ibbenbüren
- Wann ist eine Schrottabholung in Ibbenbüren für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Ibbenbüren nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Fahrzeughalter aus Ibbenbüren?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung bei der zuständigen Kfz-Zulassungsstelle Steinfurt kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Ibbenbüren möglich – auch in Außenbezirken wie Dörenthe oder Püsselbüren?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Außenbezirken Dörenthe, Püsselbüren oder Schierloh. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen auf ehemaligen Bergbau- oder Industriegeländen in Ibbenbüren tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen auf ehemaligen Industrie- und Bergbauflächen übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr