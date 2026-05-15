Wo Ruhr und Ruhrtal sich begegnen – NRW-Schrott.de bringt professionellen Schrottservice, Altmetallankauf und Fahrzeugentsorgung nach Schwerte
Kontaktieren sie einen mobilen Schrotthändler in Schwerte auch eine Kostenlose Autoentsorgung
Was NRW-Schrott.de in Schwerte besonders auszeichnet: Das mobile und erfahrene Team kommt direkt zum Kunden – egal ob Privatwohnhaus in Schwerte-Mitte, Gewerbebetrieb in Schwerte-Ergste, Handwerksbetrieb in Schwerte-Westhofen oder Betriebsgelände in Schwerte-Villigst. Kein mühsamer Transport, kein organisatorischer Aufwand, keine versteckten Kosten. Einfach telefonisch, per E-Mail oder per WhatsApp melden – und das Team erledigt alles Weitere schnell, professionell und vollständig unkompliziert. Wer ein Foto seines Altmetalls per WhatsApp sendet, erhält noch vor der Abholung eine erste Preiseinschätzung.
Beim Schrottankauf Schwerte werden Kupfer, Aluminium, Messing, Eisen, Edelstahl, Kabelschrott, Stahlträger, Stahlschienen und Mischmetalle zu tagesaktuellen Marktpreisen direkt beim Kunden in Schwerte abgeholt, mit geeichter Waage vor Ort präzise verwogen und sofort in bar ausgezahlt – transparent, fair und ohne Abzüge. Kernschrott wie Stahlschienen und Stahlträger erzielt beim mobilen Schrottankauf in Schwerte stets die besten Tagespreise. Für Schwerter Betriebe und Handwerksunternehmen bietet NRW-Schrott.de individuelle Rahmenverträge mit planbaren, regelmäßigen Abholintervallen an. Auf Wunsch kann auch ein Container für die Metallentsorgung in Schwerte bereitgestellt werden.
Für die Schrottauto Abholung Schwerte steht ein eigener mobiler Abschleppdienst bereit – auch für nicht mehr fahrtüchtige, zwangsabgemeldete oder liegengebliebene Fahrzeuge aller Art. Nach der Fahrzeugübergabe erhalten alle Kunden in Schwerte den offiziellen Verwertungsnachweis gemäß Altfahrzeuggesetz – das gesetzlich vorgeschriebene Dokument für die ordnungsgemäße Fahrzeugabmeldung beim Straßenverkehrsamt. Wer sein Fahrzeug vollständig und fachgerecht verschrotten möchte, findet alle Details zur Autoverschrottung Schwerte direkt auf der Website. Wer es besonders einfach möchte, nutzt die Auto entsorgen Schwerte Seite. Motorräder ab 125 ccm, Minibagger, Gabelstapler, Bagger, Aufsitzrasenmäher und Traktoren werden ebenfalls kostenlos in Schwerte abgeholt.
Diese Fahrzeuge werden in Schwerte kostenlos abgeholt:
PKW, Kombi und Limousinen aller Hersteller, Modelle und Baujahre
Transporter, Lieferwagen und schwere Nutzfahrzeuge jeder Größe
Motorräder ab 125 ccm, Motorroller und Kleinkrafträder
Wohnwagen und Wohnmobile in jedem Zustand
Gabelstapler, Bagger, Minibagger, Aufsitzrasenmäher und Traktoren
Fahrzeuge ohne TÜV, ohne Papiere und mit schwerem Schaden
Schrottdemontage, Altmetallverwertung, Entrümpelung und Klüngelskerl – Vollständiger Schrottservice für Schwerte an der Ruhr
Für Industriebetriebe, Handwerksunternehmen und Baustellen im Raum Schwerte bietet NRW-Schrott.de eine professionelle Schrottdemontage Schwerte. Tanks, Kessel, Maschinenparks, Stahlkonstruktionen, Heizkörper, Rohrsysteme und ganze Metallstrukturen werden vor Ort in Schwerte fachgerecht demontiert – je nach Stärke des Stahls mit Schneidbrennern oder Winkelschleifern – sicher verladen und anschließend vollständig umweltgerecht verschrottet. Zunächst wird ein Besichtigungstermin vereinbart, um die Örtlichkeiten zu begutachten, dann ein schriftliches Angebot erstellt. Je nach Schrottmenge und Arbeitsaufwand kann die Schrottdemontage in Schwerte kostenneutral oder sogar mit einer Rückvergütung auf den Schrotterlös angeboten werden.
Die Altmetallabholung Schwerte von NRW-Schrott.de ist für jede Menge und jeden Metalltyp ausgelegt – von kleinen Mengen aus dem Privathaushalt, Keller oder der Werkstatt bis hin zu großen Chargen aus Schwerter Gewerbebetrieben und Industrieunternehmen. Mobile Altmetallsammler kommen direkt zum Kunden in Schwerte, demontieren Altmetallgegenstände wie Kupferkessel oder Messingarmaturen direkt vor Ort, verladen das Material sorgfältig und sorgen für eine fachgerechte und umweltgerechte Verwertung. Der vereinbarte Ankaufpreis wird bei größeren Mengen sofort bei der Abholung in bar ausgezahlt – transparent und zu tagesaktuellen Marktpreisen. Auf Wunsch kann ein Container für die Metallentsorgung in Schwerte bereitgestellt werden. Buntmetallpreise sind börsenabhängig und können beim Schrotthändler Schwerte täglich erfragt werden.
Ein stark gefragter Zusatzservice von NRW-Schrott.de in Schwerte ist die professionelle Entrümpelung Schwerte. Ob Wohnungsauflösung, Haushaltsauflösung, Kellerentrümpelung, Dachbodenentrümpelung, Garagenentrümpelung, Büroräumung oder die vollständige Räumung gewerblicher Lagerhallen und Werkstätten in Schwerte – das erfahrene Team übernimmt die komplette Räumung, sortiert alle Gegenstände systematisch und sorgt für eine fachgerechte und umweltgerechte Verwertung aller Materialien. Nach Abschluss der Entrümpelung werden die Räumlichkeiten in Schwerte besenrein übergeben – berechnet nach einem transparenten Kubikmeter-Pauschalpreis, der alle Kosten für Arbeit, Fahrt, Sperrmüll und Schrottbeseitigung vollständig abdeckt – garantiert ohne Nachforderungen.
Da NRW-Schrott.de gleichzeitig als mobiler Schrotthändler in Schwerte tätig ist, können bei der Entrümpelung anfallende Altmetalle direkt gutgeschrieben und mit den Entrümpelungskosten verrechnet werden – das macht den Service für Schwerter Kunden spürbar günstiger. Alle Einzelheiten werden im Vorfeld klar abgesprochen – auf Wunsch auch anhand von Fotos per WhatsApp oder E-Mail. Vor Auftragsbeginn wird stets ein kostenloser und unverbindlicher Besichtigungstermin vereinbart.
Entrümpelung Schwerte – Diese Leistungen werden angeboten:
Wohnungsauflösung und vollständige Haushaltsauflösung
Kellerentrümpelung und Dachbodenentrümpelung
Garagenentrümpelung und Gartenräumung
Büro- und Firmenentrümpelungen in allen Schwerter Stadtteilen
Lagerhallen- und Betriebsauflösung
Messie-Wohnungsentrümpelung mit Erfahrung und Einfühlungsvermögen
Seniorenwohnungsentrümpelung und Sterbefall-Haushaltsauflösung
Der Klüngelskerl Schwerte Service von NRW-Schrott.de steht für mobile Schrottsammlung mit langer Tradition im Ruhrtal und im Kreis Unna. Als fahrende Altmetallsammler holen die Klüngelskerle Eisenschrott und Buntmetalle direkt beim Kunden in Schwerte ab – ohne Anfahrtspauschale, ohne Vorauszahlung und ohne lange Wartezeiten. Bestimmte Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium, Messing und Edelstahl können auch in kleineren Mengen direkt angekauft werden – der vereinbarte Schrottpreis wird sofort bei der Abholung in bar an den Kunden in Schwerte ausgezahlt. Alt-Kabel, Autobatterien, Staplerbatterien, Blei und Zink werden bei größeren Mengen nach aktuellen Tagespreisen vergütet.
Warum NRW-Schrott.de die richtige Wahl in Schwerte ist:
Kostenlose Abholung – keine versteckten Gebühren oder Anfahrtspauschalen in Schwerte
Schnelle Reaktionszeiten – Abholung oft noch am selben Werktag in Schwerte möglich
Offizieller Verwertungsnachweis – rechtssicher, gesetzeskonform und sofort verwendbar
Alle Fahrzeugtypen – PKW, LKW, Motorrad, Wohnmobil, Gabelstapler und Bagger
Fairer Metallankauf – tagesaktuelle Barauszahlung direkt vor Ort in Schwerte
Schrottdemontage – für Industrieanlagen, Maschinenparks und Stahlkonstruktionen
Professionelle Entrümpelung – Wohnungen, Häuser, Keller, Garagen und Lagerhallen
Klüngelskerl Service – mobile Schrottsammlung mit langer Tradition in Schwerte
Gewerbe und Privat – maßgeschneiderte Lösungen für jeden Kunden in Schwerte
Kontakt und weitere Informationen:
Fahrzeugbesitzer, Privatpersonen und Gewerbekunden in Schwerte, die einen Schrottabholtermin vereinbaren, Altmetall verkaufen, eine Schrottdemontage beauftragen oder eine Entrümpelung planen möchten, erreichen NRW-Schrott.de direkt:
Website: www.nrw-schrott.de
Telefon: 0152 / 52 376 589