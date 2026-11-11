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Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland https://nrw-schrott.de/
Ansprechpartner:in Herr Tarek El-Lahib
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Willich: Anrath, Neersen und Schiefbahn erhalten Schrottabholung ab etwa 1.000 kg ohne Kosten

Eisenschrott holen wir in Willich ab rund einer Tonne kostenlos ab, Buntmetall auch in kleinen Mengen. Für Altfahrzeuge gibt es bis zu 250 Euro und den Verwertungsnachweis.

(lifePR) (Bochum, )
 

Altmetallankauf in Willich (PLZ 47877)

Willich im Kreis Viersen hat rund 51.000 Einwohner auf etwa 68 Quadratkilometern. Die Stadt besteht aus Alt-Willich, Anrath, Neersen und Schiefbahn. Große Gewerbegebiete an der A44 und A52 ziehen Logistik und Industrie an, in den Ortsteilen dominieren Einfamilienhäuser.

Wir fahren in Willich zu Haushalten und Firmen. Beim Schrottankauf in Willich gibt es Geld nach Sorte und Gewicht.

So viel Eisen braucht es in Willich

In Willich holen wir Eisenschrott ab etwa 1.000 Kilogramm kostenlos ab. Diese Menge kommt bei einer Lagerauflösung im Gewerbegebiet, beim Abbau einer Stahlhalle in Schiefbahn oder beim Ausräumen einer Werkstatt in Anrath zusammen. Per WhatsApp brauchen wir PLZ, Foto oder Video und eine grobe Mengenangabe, Sie bekommen sofort Bescheid. Dann wird die Altmetallabholung in Willich gebucht.

Kupfer, Messing, Aluminium und Edelstahl nehmen wir in Willich auch in kleinen Mengen mit. Logistikfirmen, die Metallabfälle aus Verpackung und Lagertechnik haben, können feste Abholungen vereinbaren.

Ein altes Auto oder einen Lieferwagen holen wir mit der Schrottauto-Abholung in Willich ab und zahlen bis zu 250 Euro. Nach der Autoverschrottung in Willich erhalten Sie den Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV für das Straßenverkehrsamt des Kreises Viersen. Roller und Anhänger lassen sich über Auto entsorgen in Willich abgeben.

Hochregale, Förderanlagen oder Stahlbühnen baut die Schrottdemontage in Willich zurück. Bei Haushaltsauflösungen übernimmt die Entrümpelung in Willich. Einzelteile holt der Klüngelskerl in Willich.

Willich: kurze Antworten

Wann ist die Abholung in Willich gratis?
Ab etwa 1.000 kg Eisenschrott, Buntmetall auch in kleineren Mengen.

Kommen Sie in die Gewerbegebiete?
Ja, Firmenkunden sind bei uns ein großer Teil der Arbeit.

Bekomme ich Geld für einen Lieferwagen?
Ja, wir zahlen dafür bis zu 250 Euro.

Holen Sie auch in Neersen und Anrath?
Ja, ganz Willich liegt im Einsatzgebiet.

Wann sind Sie unterwegs?
Telefon und WhatsApp sind Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr besetzt.

Wo steht alles zu Willich?
Gesammelt auf der Stadtseite für Willich.

Abholung in Willich vereinbaren

WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Willich und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr

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Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

NRW Schrott & Metallankauf ist ein mobiles Familienunternehmen für Schrottankauf und Metallabholung bei Privat- und Gewerbekunden. Neben Willich fahren wir nach Krefeld, Viersen, Mönchengladbach, Kaarst und Tönisvorst.

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