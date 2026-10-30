Wiehl mit Tropfsteinhöhle und Achsenbau: Große Schrottmengen aus Bielstein und Drabenderhöhe gratis abholen

Metallankauf Wiehl – Schrottabholung im Oberbergischen Land
Wiehl (PLZ 51674) hat rund 25.000 Einwohner und liegt im Oberbergischen Kreis. Zum Stadtgebiet gehören Wiehl, Bielstein, Drabenderhöhe, Oberbantenberg, Marienhagen und Weiershagen.
Die Wiehler Tropfsteinhöhle ist ein Ausflugsziel, wirtschaftlich steht der Fahrzeugachsenbau für die Industriegeschichte der Stadt. Über die A4 bieten wir den Schrottankauf in Wiehl mit Abholung an.
Mindestmenge 1.000 kg
In Wiehl holen wir ab etwa 1.000 kg Eisenschrott kostenlos ab – passend für Gewerbe, Hofauflösungen oder Hallenrückbau in Bielstein oder Drabenderhöhe.
PLZ, Foto oder Video und Mengenangabe per WhatsApp schicken. Mehr zur Altmetallabholung in Wiehl online.
Buntmetalle aus Wiehler Betrieben
Zulieferer, Fahrzeugbauer und Werkstätten erzeugen Stahl, Aluminium, Kupfer und Messing. Wir kaufen Nichteisenmetalle zum Tagespreis an und rechnen sie in die Menge ein.
Altauto in Wiehl verwerten
Unsere Schrottauto-Abholung in Wiehl holt Pkw, Transporter und Anhänger ab.
Verwertung nach Altfahrzeugverordnung mit Nachweis und Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Oberbergischen Kreises übernehmen wir. Mehr: Autoverschrottung Wiehl und Auto entsorgen in Wiehl.
Rückbau und Räumung
Krananlagen, Stahlhallen oder Maschinen baut unsere Schrottdemontage in Wiehl zurück.
Die Entrümpelung in Wiehl übernimmt Haus- und Hofauflösungen; Restposten nimmt der Klüngelskerl in Wiehl auf Tour mit.
Wiehl – häufige Fragen
- Warum gilt 1.000 kg?
Die Strecke aus Bochum ist weit; ab dieser Menge ist die Abholung kostenlos.
- Kommen Sie nach Drabenderhöhe?
Ja, in alle Ortsteile.
- Kaufen Sie Achs- und Fahrzeugteile aus Stahl?
Ja, als Eisenschrott oder Kernschrott.
- Wird Aluminium zur Tonne gezählt?
Ja, wie jedes Buntmetall.
- Wer meldet das Auto ab?
Wir, beim Oberbergischen Kreis.
- Wo finde ich die Wiehl-Seite?
Unter nrw-schrott.de/wiehl.html.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr