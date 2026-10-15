Wiege der Ruhrindustrie: NRW Schrott kauft in Oberhausen Metall an und holt Altautos von Sterkrade bis Alstaden ab

Oberhausen liegt mit rund 210.000 Einwohnern im westlichen Ruhrgebiet zwischen Duisburg, Mülheim, Essen, Bottrop und Dinslaken. Auf etwa 77 km² verteilen sich die drei Stadtbezirke Alt-Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld mit Stadtteilen wie Lirich, Alstaden, Styrum, Holten, Königshardt und Schmachtendorf. A 2, A 3, A 42 und A 516 treffen sich hier.
Mit der St. Antony-Hütte begann hier 1758 die Ruhrindustrie. Heute stehen Gasometer, Westfield Centro und die Neue Mitte für den Wandel. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) bietet einen unkomplizierten Metallankauf in Oberhausen für alle drei Stadtbezirke.
Eisenschrott in Oberhausen loswerden – Mindestmenge für die Gratis-Abholung
Alte Maschinenteile aus einer Werkstatt in Holten, Stahlregale aus einem Lager in Buschhausen oder ein Heizkessel aus einem Haus in Alstaden – für die kostenlose Abholung in Oberhausen gilt eine Mindestmenge von ca. 1000 kg.
Kupfer, Messing, Aluminium und Edelstahl holen wir auch in kleineren Mengen kostenlos ab.
Für die Bewertung reicht eine WhatsApp mit PLZ, Foto oder Video und der Menge – wir melden uns schnell. Mehr zur Schrottabholung in Oberhausen auf unserer Website.
Kupfer, Messing, Aluminium & Kernschrott – NE-Metalle in Oberhausen verkaufen
Handel, Logistik, Chemie und Handwerk prägen Oberhausens Wirtschaft heute. Elektriker, Installateure und Werkstätten haben ständig Reste aus Kupfer, Messing und Aluminium.
Wir kaufen alle NE-Metalle an: Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei – auch kleinere Mengen, wenn der Wert passt. Kabelreste eines Elektrikers aus Sterkrade, Messinghähne eines Installateurs aus Styrum oder Alu-Profile aus Königshardt – ein Foto mit PLZ und Menge reicht.
Gewerbekunden mit Stahl, Maschinenbruch oder Kernschrott erhalten die besten Tagespreise. Ihre Anfrage zur Altmetallabholung in Oberhausen nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altauto in Oberhausen entsorgen – drei Wege
Ein Unfallauto am Autobahnkreuz Oberhausen, ein Wohnmobil mit Motorschaden in Tackenberg oder ein Kleinwagen ohne TÜV in Lirich – Oberhausener Fahrzeughalter haben drei Optionen:
- Kostenlose Abholung: Ihr Fahrzeug fährt nicht mehr? Wir holen es in allen Stadtbezirken ab. Ein Foto mit PLZ genügt. Mehr zur Schrottauto-Abholung in Oberhausen.
- Zertifizierte Verwertung: Ihr Fahrzeug wird nach Altfahrzeugverordnung verwertet. Die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt der Stadt Oberhausen erledigen wir auf Wunsch kostenlos. Infos zur Autoverschrottung in Oberhausen.
- Bargeld fürs Altauto: Sind noch Teile verwertbar, zahlen wir bis zu 250 Euro bar. Ein Foto vorab genügt. Details unter Auto entsorgen in Oberhausen.
Arbeitersiedlungen wie Eisenheim, Altbauten in Alt-Oberhausen und Gewerbehallen am Kanal: Viele Gebäude enthalten Öltanks, Stahlteile, Heizkessel oder Maschinen.
Unsere Schrottdemontage in Oberhausen baut solche Teile fachgerecht aus und nimmt alles mit.
Bei Haus- und Wohnungsauflösungen übernimmt unsere Entrümpelung in Oberhausen den gesamten Ablauf. Metalle verrechnen wir. Für Fahrräder oder Herde gibt es den Klüngelskerl in Oberhausen.
Handel, Logistik und Industrie – Rahmenverträge in Oberhausen
In den Gewerbegebieten an Kanal und Autobahnen fallen täglich Stahl-, Verpackungs- und Buntmetallreste an. Planbare Abholungen sparen Zeit.
Wir bieten Rahmenverträge mit festen Terminen und Tagespreisen. Alle Leistungen unter nrw-schrott.de/oberhausen.html.
Fragen und Antworten – Schrottankauf in Oberhausen
- Welche Mindestmenge gilt in Oberhausen?
Für Eisenschrott ca. 1000 kg. Buntmetalle holen wir auch in kleineren Mengen kostenlos ab.
- Wie bekomme ich eine Einschätzung?
PLZ, Foto oder Video und Menge per WhatsApp senden.
- Holen Sie auch in Sterkrade und Osterfeld ab?
Ja, in allen drei Stadtbezirken.
- Wo wird mein Auto abgemeldet?
Auf Wunsch kostenlos beim Straßenverkehrsamt der Stadt Oberhausen, mit Verwertungsnachweis.
- Wie schnell gibt es einen Termin?
Meist in wenigen Werktagen. Bei Eile unter 0152 / 52 376 589.
- Kaufen Sie kleine Mengen Messing?
Ja, wenn der Wert passt.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr