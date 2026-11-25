Wesseling: Eisen ab 1.000 kg wird in Berzdorf, Keldenich und Urfeld kostenlos geholt
Zwischen Rheinufer, Chemieanlagen und Feldern in Keldenich fällt in Wesseling Metall in vielen Formen an. NRW Schrott holt Eisenschrott ab 1.000 kg ohne Gebühr, nimmt Buntmetall in kleineren Mengen mit und bewertet Autos mit bis zu 250 Euro.
Wesseling gehört zum Rhein-Erft-Kreis und liegt direkt südlich von Köln am Rhein. Auf rund 23 Quadratkilometern leben etwa 36.000 Menschen, verteilt auf die Kernstadt sowie Berzdorf, Keldenich und Urfeld. Raffinerie und Chemieanlagen prägen den Rheinabschnitt, hinter dem Ortskern beginnt Ackerland.
Landwirte aus Keldenich und Berzdorf, Werkstätten in der Stadtmitte und Anwohner in Urfeld besitzen Metall, das sich über Jahre ansammelt: alte Eggen und kaputte Landmaschinen zum Beispiel. Den Preis dafür nennt der Schrottankauf Wesseling nach Tageswert.
1.000 kg Eisen, keine Anfahrtskosten
Wer in Wesseling 1.000 kg Eisen zusammenträgt, bekommt die Abholung geschenkt. Das gelingt mit einem Haufen Stahlrohre vom Hofumbau, mit Maschinenteilen aus einer Halle am Rhein oder mit dem Zaun einer Pferdekoppel. Stellen Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder Video und Ihre Gewichtsvermutung zu. Wenn alles passt, steht der Termin der Altmetallabholung in Wesseling bald fest.
Kupferkabel, Messingventile, Alubleche und Edelstahl fallen bei Anlagenwartungen und Haussanierungen an. In Wesseling genügen schon kleine Mengen Buntmetall für eine Abholung, nach Sorten getrennt wird flotter abgerechnet. Wer eine Pumpe oder einen Motor ausbaut, findet darin oft Kupferwicklungen, die extra bewertet werden.
Ein abgemeldeter Kleinwagen aus der Garage in Urfeld ist bis zu 250 Euro wert, wenn die Schrottauto-Abholung Wesseling ihn mitnimmt. Nach der Autoverschrottung erhalten Sie den Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV für das Straßenverkehrsamt des Rhein-Erft-Kreises. Anhänger und Mopeds nimmt Autoentsorgen in Wesseling.
Wird auf einem Betriebsgelände eine Anlage zerlegt, kommt die Schrottdemontage Wesseling mit passendem Gerät. Haushaltsauflösungen erledigt die Entrümpelung, und beim Klüngelskerl in Wesseling landen die Reste.
Wesseling: Kurz gefragt
Gilt die kostenlose Abholung auch für Urfeld?
Ja, Urfeld ist ebenso eingeplant wie die anderen Ortsteile.
Kann ich nur ein paar Kilo Messing loswerden?
Ja, Buntmetall holen wir in kleineren Mengen.
Nehmen Sie Eisenteile von Hof und Weide mit?
Ja, Tore, Pfosten und alte Geräte werden gewogen.
Wer stellt den Verwertungsnachweis aus?
Nach der Verschrottung erhalten Sie ihn von uns.
Wie sind Ihre Zeiten?
Montag bis Samstag, 7 bis 20 Uhr.
Wo steht alles Wichtige für Wesseling?
Gesammelt unter nrw-schrott.de/wesseling.
Abholung in Wesseling anmelden
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Wesseling und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr