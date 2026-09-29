Wesel sammelt auf: NRW Schrott holt Metall und Altfahrzeuge direkt am Rhein ab

Wesel (PLZ 46483, 46485 und 46487) liegt als Hansestadt am Zusammenfluss von Rhein und Lippe im Kreis Wesel, umgeben von Hamminkeln, Voerde, Rheinberg, Xanten und Alpen. Mit rund 60.000 Einwohnern auf etwa 123 km² Stadtflaeche zaehlt Wesel zu den groessten Kommunen am Niederrhein. Das Stadtgebiet gliedert sich unter anderem in die Stadtteile Innenstadt, Buederich, Feldmark, Fluren, Blumenkamp, Obrighoven-Lackhausen, Fusternberg, Bislich und Ginderich.
Gepraegt durch die historische Zitadelle Wesel, den Willibrordi-Dom und die Lage am Rheinstrom, ist Wesel heute ein vielseitiger Wohn-, Hafen- und Gewerbestandort am Niederrhein. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstrasse 70, 44809 Bochum) steht Privathaushalten und Betrieben in allen Weseler Stadtteilen fuer einen zuverlaessigen Metallankauf und Schrottabholservice in Wesel - von der Innenstadt bis nach Buederich und Fluren.
Eisenschrott in Wesel entsorgen - Mindestmenge, WhatsApp-Check und kostenfreie Abholung
Ob Kellerentruempelung in der Feldmark, Renovierung in Buederich oder Betriebsschrott im Gewerbegebiet an der Rheinschanze - in allen Weseler Stadtteilen faellt regelmaessig Eisenschrott an. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Weseler Stadtgebiet ab.
Wird die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott allein nicht erreicht, laesst sich das unkompliziert loesen: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium koennen ergaenzt werden - die Kombination gleicht die Schwelle aus und ermoeglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Fuer eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort genuegt eine Nachricht per WhatsApp: PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe - wir antworten umgehend mit einer konkreten Rueckmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert fuer Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entruempelungsgut gleichermassen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Wesel finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Messing & Kernschrott - Buntmetallankauf in Wesel zu Tagespreisen
Wesels Wirtschaft wird durch Hafenbetriebe am Rhein-Lippe-Hafen, mittelstaendische Handwerksbetriebe und Industrieunternehmen gepraegt, die sich rund um die Gewerbegebiete in Fusternberg und Blumenkamp angesiedelt haben. Elektrounternehmen, Kfz-Werkstaetten und Metallbaubetriebe in allen Stadtteilen produzieren taeglich werthaltige Buntmetallabfaelle.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden beruecksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Obrighoven-Lackhausen mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Ginderich mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Blumenkamp mit Aluminiumabschnitten - ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht fuer eine sofortige, unverbindliche Einschaetzung.
Fuer Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott aus dem Hafen- oder Industrieumfeld gilt: Kernschrott erzielt bei uns stets den Hoechstpreis. Wer regelmaessig ueber hochwertiges Industriematerial verfuegt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Wesel nehmen wir Mo-Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Wesel entsorgen - drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, ein jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Fluren oder ein nicht mehr fahrtuechtiges Fahrzeug in einer Hinterhofgarage in Bislich - fuer Fahrzeughalter in allen Weseler Stadtteilen bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen in alle Weseler Stadtteile - von Buederich bis nach Ginderich. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genuegt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Wesel.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemaess der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kuemmern wir uns um die KFZ-Abmeldung - vollstaendig kostenlos, ohne dass Sie zur Kfz-Zulassungsstelle Wesel muessen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Wesel.
- Fahrzeug abgeben und Verguetung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto - wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Wesel.
In Wesel stehen historische Altstadthaeuser rund um die Zitadelle, gewachsene Wohnquartiere in Buederich und moderne Gewerbeimmobilien am Rhein-Lippe-Hafen dicht beieinander. In vielen dieser Gebaeude stecken fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden koennen.
Genau fuer solche Faelle steht unsere Schrottdemontage in Wesel bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab - ohne Schaeden am Gebaeude und mit anschliessendem vollstaendigen Abtransport des Materials.
Fuer Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberaeumungen uebernimmt unsere Entruempelung in Wesel den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fliessen direkt weiter - das senkt die Gesamtkosten spuerbar. Wer nur einzelne Metallgegenstaende, alte Fahrraeder oder Haushaltsgeraete loswerden moechte, nutzt am besten unseren Kluengelskerl-Service fuer Wesel - diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne grosse Menge.
Wesel als Hafen- und Gewerbestandort am Niederrhein - Rahmenvertraege fuer Betriebe
Die Lage am Zusammenfluss von Rhein und Lippe sowie der Rhein-Lippe-Hafen machen Wesel zu einem gefragten Gewerbe- und Logistikstandort im Kreis Wesel. Rund um die Gewerbegebiete in Fusternberg und Blumenkamp haben sich zahlreiche Speditionen, Zulieferbetriebe und Handwerksbetriebe angesiedelt, die regelmaessig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in den Stadtteilen Feldmark und Obrighoven-Lackhausen.
Fuer Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenvertraege mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialstroeme - Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge - koennen ueber einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Ueberblick findet sich unter nrw-schrott.de/wesel.html.
FAQ - Schrottankauf & Metallverwertung in Wesel
- Ab welcher Menge ist eine Schrottabholung in Wesel kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergaenzen - eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermoeglicht trotzdem eine gebuehrenfreie Abholung.
- Kann ich Fotos oder Videos einfach per WhatsApp senden?
Ja, das empfehlen wir ausdruecklich: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden - wir antworten sofort mit einer konkreten Einschaetzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist fuer die Erstbewertung nicht notwendig, weder fuer Schrott noch fuer Fahrzeuge oder Entruempelungsgueter.
- Ich habe in Wesel nur wenig Kupfer oder Messing - lohnt sich das?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne grosse Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto - wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebuehren.
- Wird die KFZ-Abmeldung fuer Weseler Fahrzeughalter uebernommen?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung bei der zustaendigen Kfz-Zulassungsstelle Wesel kostenfrei fuer Sie. Sie erhalten ausserdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Wesel moeglich - auch in Bislich oder Ginderich?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar - auch in den Aussenbezirken Bislich, Ginderich oder Diersfordt. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Bieten Sie auch Rahmenvertraege fuer Speditionen und Betriebe am Rhein-Lippe-Hafen an?
Ja. Gerade Speditionen, Hafenbetriebe und Industriekunden rund um den Rhein-Lippe-Hafen profitieren von individuellen Rahmenvertraegen mit festen Abholterminen und transparenten Tagespreisen - auf Wunsch mit einem festen Ansprechpartner fuer alle Materialstroeme.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr