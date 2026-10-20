Werne an der Lippe: Nach der Sim-Jü-Kirmes ist vor dem Frühjahrsputz – Altmetall holt NRW Schrott ab

Werne (PLZ 59368) liegt an der Lippe im Norden des Kreises Unna und hat rund 30.000 Einwohner auf etwa 76 km². Neben der Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern gehören Stockum, Holthausen, Langern, Horst, Evenkamp und Ehringhausen zum Stadtgebiet.
Bekannt ist Werne für die Sim-Jü-Kirmes und das Solebad, verkehrsgünstig für die Lage direkt an der A1. NRW Schrott & Metallankauf nutzt die schnelle Verbindung, um den Schrottankauf in Werne mit Abholung für Privat- und Gewerbekunden anzubieten.
Gratis Abholung ab 300 kg – Vorabcheck per WhatsApp
Abgebaute Pferdeboxen in Horst, ein alter Ölkessel in Stockum oder Metallregale aus einer Lagerhalle in Holthausen: Ab rund 300 kg Eisenschrott berechnen wir für die Abholung nichts. Fehlt etwas zur Menge, gleichen Kupfer, Aluminium oder Messing das aus.
Ein Foto oder Video, die PLZ und eine Mengenschätzung per WhatsApp reichen uns für eine schnelle Rückmeldung. Hinweise zur Altmetallabholung in Werne stehen online bereit.
Buntmetall aus Werner Haushalten und Betrieben
Rund um das Gewerbegebiet Wahrbrink und die Logistikflächen an der A1 fallen Kupferkabel, Aluminiumprofile, Messingteile und Edelstahl an. Wir kaufen diese Materialien sortenrein und zu tagesaktuellen Preisen an – auf Wunsch mit festen Abholterminen für Unternehmen.
Altauto in Werne verwerten lassen
Das Fahrzeug steht abgemeldet im Hof in Langern oder der Motor hat in Evenkamp den Geist aufgegeben? Unsere Schrottauto-Abholung in Werne holt es kostenfrei ab.
Die Verwertung erfolgt nach Altfahrzeugverordnung mit Verwertungsnachweis, die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Kreises Unna übernehmen wir. Weiterlesen unter Autoverschrottung Werne und Auto entsorgen in Werne. Bei verwertbaren Fahrzeugen zahlen wir bis zu 250 Euro.
Rückbau, Räumung und Klüngelskerl in Werne
Stahlkonstruktionen aus Reithallen, Werkstattbühnen oder Hallenkräne demontiert unsere Schrottdemontage in Werne.
Die Entrümpelung in Werne kümmert sich um Haushalts- und Nachlassräumungen. Kleinere Metallmengen holt unser Klüngelskerl in Werne ab.
Häufige Fragen aus Werne
- Fahren Sie auch nach Stockum und Horst?
Ja, die Außenbezirke gehören fest zu unserem Gebiet.
- Nehmen Sie alte Pferdeanhänger an?
Nach Prüfung per Foto meist ja – je nach Zustand als Schrott oder zur Verwertung.
- Was passiert mit dem Kennzeichen meines Autos?
Wir nehmen Kennzeichen und Papiere mit und erledigen die Abmeldung.
- Gibt es eine Mindestmenge für Kupfer?
Nein, entscheidend ist der Wert. Schon ein paar Kilo können sich lohnen.
- Kann ich mehrere Materialien zusammen abholen lassen?
Ja, eine Mischung aus Eisen und Buntmetall ist sogar ideal, um die Mindestmenge zu erreichen.
- Wo finde ich die Werne-Seite?
Unter nrw-schrott.de/werne.html.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr