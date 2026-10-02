Wermelskirchen im Bergischen Land: Schrott, Altmetall und Autos entsorgen – bis zu 250 Euro Vergütung

Wermelskirchen (PLZ 42929) liegt im Rheinisch-Bergischen Kreis zwischen Remscheid, Köln und Leverkusen. Mit rund 34.500 Einwohnern auf einer Fläche von 74,8 km² gliedert sich das hügelige Stadtgebiet in 15 Stadtteile: Bollinghausen, Buddemühle, Burg, Dabringhausen, Dhünn, Dreibäumen, Elbringhausen, Großeledder, Herrlinghausen, Hilgen, Hünger, Kolfhausen, Pohlhausen, Preyersmühle und Tente.
Als sogenannte „Balkonstadt des Bergischen Landes“ ist Wermelskirchen für seine Lage auf einem Höhenrücken mit weitem Blick über das Bergische Land bekannt. Mittelständisches Gewerbe, Werkzeug- und Metallindustrie prägen die Wirtschaft der Stadt seit Generationen. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen 15 Wermelskirchener Stadtteilen für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Wermelskirchen – von der Innenstadt bis nach Dabringhausen und Tente.
Schrott entsorgen in Wermelskirchen – Mindestmenge und WhatsApp-Erstbewertung
Ob Handwerksbetrieb in Hilgen, Gewerbefläche in Tente oder Privathaushalt in Dabringhausen – im gesamten Wermelskirchener Stadtgebiet fällt regelmäßig Eisenschrott an. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos in allen 15 Stadtteilen ab.
Reicht die Menge an reinem Eisenschrott nicht aus, lässt sich die Schwelle unkompliziert ausgleichen: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium können ergänzt werden – die Materialkombination macht die Abholung trotzdem kostenfrei.
Für eine schnelle Ersteinschätzung ohne Pflichttermin vor Ort genügt eine Nachricht per WhatsApp: PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck gilt gleichermaßen für Schrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut. Alle Details zur Schrottentsorgung in Wermelskirchen finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Messing, Edelstahl & Kernschrott – Buntmetallankauf in Wermelskirchen zu Tagespreisen
Wermelskirchens Wirtschaft ist traditionell geprägt von Werkzeug-, Metall- und Schneidwarenindustrie. Elektrobetriebe, Kfz-Werkstätten und Metallbauer in Tente und Dabringhausen produzieren täglich werthaltige Buntmetallabfälle.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert es rechtfertigt. Ein Elektriker aus Hilgen mit Kupferkabelresten oder ein Installateur aus Dhünn mit Messingarmaturen – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industrie- und Gewerbekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielte bei uns stets den Höchstpreis. Anfragen zur Altmetallverwertung in Wermelskirchen nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Wermelskirchen entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug in Burg, ein lange abgestellter Gebrauchtwagen in Großeledder oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in der Innenstadt – für Fahrzeughalter in allen 15 Wermelskirchener Stadtteilen bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen in alle 15 Stadtteile – von Dabringhausen bis nach Tente. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Wermelskirchen.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zur Kfz-Zulassungsstelle Rheinisch-Bergischer Kreis müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Wermelskirchen.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Wermelskirchen.
In Wermelskirchen stehen historische Fachwerkhäuser in der Innenstadt, gewachsene Ortskerne in Dabringhausen und Burg sowie moderne Gewerbeflächen in Tente nebeneinander. In vielen dieser Gebäude stecken fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Wermelskirchen bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Wermelskirchen den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Wermelskirchen – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Wermelskirchen als Gewerbestandort im Bergischen Land – Rahmenverträge für Unternehmen
Die traditionsreiche Werkzeug- und Metallindustrie macht Wermelskirchen zu einem gefragten Gewerbestandort im Bergischen Land. Rund um die Gewerbegebiete in Tente und entlang der B51 haben sich zahlreiche Zulieferbetriebe, Handwerksbetriebe und Dienstleister angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/wermelskirchen.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Wermelskirchen
- Ab welcher Menge ist eine Schrottabholung in Wermelskirchen kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht erreicht, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Kann ich Fotos oder Videos per WhatsApp senden?
Ja, das empfehlen wir sogar: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Rückmeldung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig.
- Ich habe in Wermelskirchen nur wenig Kupfer oder Messing – lohnt sich das trotzdem?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Wird die KFZ-Abmeldung in Wermelskirchen übernommen?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung bei der zuständigen Kfz-Zulassungsstelle Rheinisch-Bergischer Kreis kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Wermelskirchen möglich – auch in Dabringhausen oder Tente?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Stadtteilen Dabringhausen, Tente oder Dhünn. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Bieten Sie auch Rahmenverträge für Werkzeug- und Metallbetriebe an?
Ja. Für Unternehmen aus der traditionsreichen Werkzeug- und Metallindustrie in Tente, entlang der B51 oder im übrigen Wermelskirchener Stadtgebiet bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen und transparenten Tagespreisen – auf Wunsch mit einem einzigen festen Ansprechpartner.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr