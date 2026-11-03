Wermelskirchen, Dabringhausen und Dhünn: Altes Metall und Schrottautos werden abgeholt
NRW Schrott fährt nach Wermelskirchen und holt Eisenschrott ab ca. 1.000 kg gratis ab. Kupfer, Messing und Alu zählen auch in kleineren Mengen
Wermelskirchen liegt im Rheinisch-Bergischen Kreis und zählt etwa 35.000 Einwohner auf gut 76 Quadratkilometern. Zur Stadt gehören die Ortsteile Dabringhausen, Dhünn, Tente und die Kernstadt, außerdem viele verstreute Höfe im Bergischen Land. Die Dhünntalsperre prägt den Norden, im Südwesten finden sich Industrieflächen mit mittelständischen Betrieben.
In Wermelskirchen sind wir für Anwohner, Handwerker und Landwirte unterwegs. Wer sich für den Schrottankauf in Wermelskirchen interessiert, schickt erst Bilder und bekommt danach die Preisinfo.
Wann sich die Abholung in Wermelskirchen lohnt
Für Wermelskirchen liegt die Grenze der kostenlosen Eisenschrott-Abholung bei ca. 1.000 Kilogramm. Das ist etwa die Ladung eines Anhängers mit alten Heizkesseln, Stahlzäunen oder Maschinenteilen von einem Hof in Dabringhausen. Wer unsicher ist, schreibt per WhatsApp mit PLZ, Foto oder Video und einer Schätzung der Menge. Hat sich das geklärt, vereinbaren wir die Altmetallabholung in Wermelskirchen.
Nicht jede Fuhre erreicht eine Tonne. Wer in Tente ein paar Meter Kupferrohr ausgebaut hat oder in Dhünn Messinggut sammelt, kann Buntmetall in kleineren Mengen abgeben. Der Materialwert trägt hier den Aufwand. Kommt zum Eisen noch Buntmetall dazu, steigt die Gesamtmenge für die kostenlose Abholung.
Fahrzeuge, die ausgedient haben, holen wir mit der Schrottauto-Abholung in Wermelskirchen ab. Für das Altauto sind bis zu 250 Euro möglich. Die Autoverschrottung in Wermelskirchen richtet sich nach der Altfahrzeug-Verordnung, am Ende steht der Verwertungsnachweis. Zuständig für die Abmeldung ist das Straßenverkehrsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises, auf Wunsch kümmern wir uns darum. Kurz erklärt wird alles unter Auto entsorgen in Wermelskirchen.
Wo Gebäudeteile und Anlagen entfernt werden müssen, hilft die Schrottdemontage in Wermelskirchen. Für Hausauflösungen und Kellerräumungen gibt es die Entrümpelung in Wermelskirchen. Kleinere Abholungen deckt der Klüngelskerl in Wermelskirchen ab.
Wermelskirchen: Das wird oft gefragt
Ab wie viel Eisen holt ihr in Wermelskirchen gratis ab?
Ab ca. 1.000 kg Eisenschrott. Buntmetall nehmen wir bereits ab kleinen Mengen.
Kann ich die Menge per Bild einschätzen lassen?
Ja, senden Sie PLZ, Foto oder Video und Menge per WhatsApp. Die Antwort kommt schnell und ohne Vor-Ort-Termin.
Wie viel zahlt ihr für ein altes Fahrzeug?
Bis zu 250 Euro, abhängig vom Zustand. Der Verwertungsnachweis ist inklusive.
Wer macht die Abmeldung im Rheinisch-Bergischen Kreis?
Auf Anfrage erledigen wir das gebührenfrei für Sie.
Wie lange im Voraus muss ich anfragen?
Meist reichen wenige Werktage, wir sind Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr da.
Gibt es eine Seite mit allen Leistungen?
Ja, sie steht unter nrw-schrott.de/wermelskirchen.
Wermelskirchen: Anfrage per WhatsApp oder Telefon
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Wermelskirchen und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr