Werdohl an der Lenne: NRW Schrott kauft Metall an und holt Altfahrzeuge von Eveking bis Kleinhammer ab

Schrottabholung Werdohl – Altmetall, Fahrzeuge und Räumungen im Lennetal
Werdohl (PLZ 58791) liegt im Märkischen Kreis an der Lenne zwischen Altena, Neuenrade, Plettenberg und Lüdenscheid. Rund 17.500 Menschen leben auf etwa 33 km² in der Innenstadt und in Ortsteilen wie Ütterlingsen, Eveking, Kleinhammer, Dresel und dem Versetal. B 229 und B 236 kreuzen sich im Stadtgebiet.
Werdohl ist eng mit der Metallindustrie verbunden: Hochleistungswerkstoffe, Draht, Bänder und Schmiedeteile werden hier seit Jahrzehnten produziert. Die Lenne schlängelt sich durch die Stadt, rundherum liegen bewaldete Höhen. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) bietet allen Haushalten und Betrieben einen verlässlichen Metallankauf in Werdohl – im Tal wie auf den Höhen.
Eisenschrott in Werdohl abholen lassen – Mindestmenge und Ablauf
Schmiedeteile aus einem Betrieb in Eveking, Gitter vom Umbau in der Innenstadt oder ein alter Heizungskessel in Kleinhammer – Eisenschrott ist in Werdohl allgegenwärtig. Die Mindestmenge für eine kostenlose Abholung liegt bei ca. 1000 kg.
Bei Buntmetallen wie Kupfer, Messing, Aluminium oder Edelstahl holen wir auch kleinere Mengen kostenlos ab.
Schicken Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder Video und die ungefähre Menge – wir melden uns schnell mit einer klaren Aussage, ohne Ortstermin. Mehr zur Schrottabholung in Werdohl finden Sie online.
Nickel, Kupfer, Edelstahl & Kernschrott – NE-Metalle in Werdohl verkaufen
In Werdohl werden Spezialwerkstoffe, Drähte und Bänder hergestellt. Viele Zulieferer und Handwerksbetriebe haben laufend Reste aus Edelstahl, Nickellegierungen, Kupfer und Messing.
Wir kaufen sämtliche Nichteisenmetalle: Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl, Nickel- und Speziallegierungen, Zink und Blei – auch kleinere Posten, wenn der Wert stimmt. Legierungsreste eines Zulieferers in Ütterlingsen, Kupferrohre eines Installateurs oder Alu-Abschnitte aus Dresel – ein Foto mit PLZ und Menge genügt.
Industriebetriebe mit Legierungsresten, Spänen oder schwerem Kernschrott erhalten unsere besten Tagespreise. Ihre Anfrage zur Altmetallabholung in Werdohl beantworten wir Mo–Sa zwischen 07:00 und 20:00 Uhr.
Schrottauto in Werdohl abgeben – drei Wege
Ein Kleinwagen mit Getriebeschaden in Eveking, ein Unfallauto nach einem Crash auf der B 229 oder ein alter Bulli im Versetal – für Werdohler Fahrzeughalter gibt es drei Möglichkeiten:
- Gratis-Abholung: Ihr Auto fährt nicht mehr oder soll schnell weg? Wir holen es überall in Werdohl ab. Ein Foto mit PLZ per WhatsApp genügt. Mehr zur Schrottauto-Abholung in Werdohl.
- Zertifizierte Verwertung: Ihr Fahrzeug wird nach Altfahrzeugverordnung verwertet, Sie erhalten den Verwertungsnachweis. Die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Märkischen Kreises übernehmen wir auf Wunsch kostenlos. Mehr zur Autoverschrottung in Werdohl.
- Bargeld fürs Auto: Hat Ihr Wagen noch verwertbare Teile, zahlen wir bis zu 250 Euro bar. Foto vorab genügt. Details unter Auto entsorgen in Werdohl.
Werkhallen an der Lenne, Mehrfamilienhäuser in der Innenstadt und Einfamilienhäuser auf den Höhen: In Werdohl gibt es viele Gebäude mit Maschinen, Krananlagen, Tanks oder alten Heizungen.
Unsere Schrottdemontage in Werdohl baut diese Anlagen fachgerecht ab und transportiert alles ab, ohne Schäden an Gebäude oder Gelände.
Wenn eine Wohnung oder ein Haus geräumt werden muss, übernimmt unsere Entrümpelung in Werdohl alle Schritte bis zur besenreinen Übergabe. Metall wird verrechnet. Für Einzelteile wie einen alten Kühlschrank oder ein Fahrrad gibt es den Klüngelskerl in Werdohl.
Werkstoffe und Metallverarbeitung – Rahmenverträge für Werdohler Firmen
Die Werkstoff- und Metallbetriebe in Werdohl produzieren täglich Späne, Abschnitte und Legierungsreste. Eine planbare Abholung zum Tagespreis entlastet Lager und Produktion.
Wir bieten Rahmenverträge mit festen Abholterminen, getrennter Erfassung nach Legierung, Tagespreisen und einem Ansprechpartner. Übersicht unter nrw-schrott.de/werdohl.html.
Fragen und Antworten – Metallankauf in Werdohl
- Welche Mindestmenge gilt in Werdohl?
Bei Eisenschrott ca. 1000 kg. Buntmetalle und Legierungen holen wir auch in kleineren Mengen kostenlos ab.
- Wie läuft die Erstbewertung?
Per WhatsApp: PLZ, Foto oder Video, geschätzte Menge. Wir melden uns schnell mit einer konkreten Antwort.
- Kaufen Sie auch Nickel- und Speziallegierungen?
Ja. Senden Sie uns ein Foto und, wenn vorhanden, die Legierungsbezeichnung – wir bewerten den Posten individuell.
- Übernehmen Sie die Fahrzeugabmeldung?
Ja, kostenlos beim Straßenverkehrsamt des Märkischen Kreises, inklusive Verwertungsnachweis.
- Holen Sie auch in Dresel oder im Versetal ab?
Ja, in allen Ortsteilen. Termine meist in wenigen Werktagen, bei Eile unter 0152 / 52 376 589.
- Trennen Sie Material nach Sorten für Betriebe?
Ja. Für Industriekunden erfassen wir Sorten getrennt und rechnen transparent nach Tagespreis ab.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr