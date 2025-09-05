Kontakt
Warum eine fachgerechte Motorradverschrottung in Moers wichtig ist

Schrotthändler aus Moers entsorgen Altfahrzeuge und Schrottmotorräder mit Abholung

Moers
Wenn ein Motorrad oder Roller nicht mehr fahrbereit ist oder als wirtschaftlicher Totalschaden eingestuft wurde, ist eine umweltgerechte Entsorgung unerlässlich. Eine professionelle Motorradentsorgung sorgt dafür, dass wertvolle Rohstoffe recycelt und umweltschädliche Substanzen sicher entfernt werden.

Gesetzliche Vorschriften zur Motorradverschrottung

Laut dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und der Altfahrzeugverordnung muss ein ausgedientes Motorrad bei zertifizierten Verwertungsbetrieben verschrottet werden. Eine unsachgemäße Entsorgung kann hohe Bußgelder nach sich ziehen. Zudem ist die ordnungsgemäße Abmeldung des Fahrzeugs bei der Zulassungsstelle erforderlich.

Motorradentsorgung mit Abholung – Der bequeme Weg

Viele Fahrzeugbesitzer haben weder die Zeit noch die Möglichkeit, ihr defektes Motorrad selbst zur Verschrottung zu bringen. Deshalb bieten wir eine kostenlose Abholung in Moers an. Motorrad verschrotten muss nicht kompliziert sein. Unser Service umfasst:
  • Abholung direkt vor Ort – Schnell und unkompliziert
  • Fachgerechte Demontage und Recycling
  • Komplette Erledigung der Abmeldung bei der Zulassungsstelle
Welche Fahrzeuge können verschrottet werden?

Wir übernehmen die Verschrottung und Abholung folgender Fahrzeuge:
  • Motorräder aller Klassen (125ccm, 500ccm, 1000ccm usw.)
  • Motorroller & Mopeds
  • Quads und Trikes
  • E-Scooter und Elektromotorräder
Ablauf der Motorradverschrottung in Moers
  1. Kontaktaufnahme
    Sie erreichen uns telefonisch, per E-Mail oder über unser Online-Formular. Senden Sie uns einfach Standort und Bilder des Fahrzeugs, damit wir Ihnen schnellstmöglich helfen können.
  2. Terminvereinbarung und Abholung
    Nach der Terminabsprache holen wir Ihr Motorrad kostenlos ab. Falls das Fahrzeug nicht mehr rollfähig ist, setzen wir spezielle Transportmittel ein.
  3. Fachgerechte Entsorgung und Recycling
    Das Fahrzeug wird in einem zertifizierten Verwertungsbetrieb demontiert und recycelt. Dabei werden folgende Schritte durchgeführt:
    • Trennung und Sicherstellung umweltgefährdender Stoffe (Öle, Bremsflüssigkeit, Batterie)
    • Zerlegung des Motorrads in wiederverwertbare Materialien
    • Entsorgung nicht mehr brauchbarer Teile gemäß Umweltauflagen
  4. Abmeldung bei der Zulassungsstelle
    Nach der Verschrottung kümmern wir uns auf Wunsch um die Abmeldung des Fahrzeugs, sodass keine weiteren Gebühren für Steuer oder Versicherung anfallen.
Häufige Fragen zur Motorradentsorgung in Moers

Ist die Abholung wirklich kostenlos?
Motorräder mit Papieren und Schlüssel können kostenlos abgeholt werden, Motorroller sind in der Regel kostenpflichtig.

Muss ich bei der Abholung anwesend sein?
Nein, wenn Sie uns im Vorfeld die notwendigen Fahrzeugpapiere übergeben haben, kann die Abholung auch ohne Ihre Anwesenheit erfolgen.

Wie lange dauert die gesamte Abwicklung?
In der Regel dauert der gesamte Prozess von der Abholung bis zur Verschrottung nur wenige Tage. Die Abmeldung erfolgt in den meisten Fällen innerhalb von 24-48 Stunden.

Vorteile unserer Motorradverschrottung auf einen Blick

✅ Kostenlose Abholung und fachgerechte Entsorgung
✅ Zertifizierte Verwertungsbetriebe für umweltfreundliches Recycling
✅ Komplette Abwicklung der Abmeldung bei der Zulassungsstelle
✅ Schnelle und zuverlässige Abholung in Moers und Umgebung

Kontaktieren Sie uns jetzt für eine unkomplizierte Motorradverschrottung in Moers

 
